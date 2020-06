Patrioten: Was lieben die Russen an ihrem Land?

Die Russen kennen viele Gedichte und Geschichten über die Liebe zum Vaterland. Im Russischen heißt es übrigens „Mutterland“ statt „Vaterland“.

Schon zu Sowjetzeiten mussten die Schulkinder mindestens einmal im Jahr einen Aufsatz zu diesem Thema schreiben. In Umfragen kommt die Ansicht der Erwachsenen zum Thema Vaterlandsliebe klar zum Ausdruck. Laut dem Allrussischen Forschungszentrum für öffentliche Meinung (VTsIOM) betrachteten sich 2018 rund 92 Prozent (rus) der Russen als Patrioten.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass man die Mängel seines Heimatlandes nicht wahrhaben will. Sondern, dass man es dennoch so liebt, wie es ist.

Wir haben die Russen nach ihrer ganz persönlichen Beziehung zu Mütterchen Russland gefragt.

Großartige Natur

„Ich liebe mein Heimatland wegen der Landschaften, der wundervollen Natur, Sibirien – das hat was, nicht wahr?“ sagt Maria aus Moskau. Es ist unmöglich, ihr zu widersprechen! Es gibt viele schöne Orte auf der Welt. Aber wo sonst können Sie solche endlosen Wälder sehen, wie im Altai, und wo sind die Sanddünen trotz der Kälte romantischer als an der russischen Ostsee? Gibt es etwas Schöneres als die niemals schmelzenden Gletscher und nie gefrierenden Seen in Jakutien oder die imposanten, geradezu majestätischen Berge des Kaukasus oder die Eishöhlen des Urals?

Alle diese magischen Orte befinden sich in diesem einen Land und das ist ein sehr nachvollziehbarer Grund, es zu lieben.

„Die Tiere sind hier nicht exotisch. Es gibt Füchse und Bären, keine Löwen“, sagt Maria. Russland ist offensichtlich nicht die Heimat von Löwen, doch findet sich hier der nördlichste Lebensraum einer seltenen Raubkatze, des Amur-Tigers. Hier fühlt sich ebenfalls der Schneeleoparde heimisch, der keine Angst vor Minusgraden und dem brutal aussehenden Säbelzahnhirschen hat, der ebenso im Altai-Gebirge lebt und tatsächlich sehr zahm ist. Russland ist die Heimat vieler weiterer seltener Tiere.

Bezauberndes Moskau

„Ich liebe Russland wegen Moskau“, sagt Julia, die von Nischni Nowgorod dorthin gezogen ist und nun sowohl ihren Geburtsort als auch die Hauptstadt des Landes als das Herz des Vaterlandes betrachtet.

Michail, der im Zentrum von Moskau aufgewachsen ist, sagt, dass sein Zuhause die alten Gassen von Arbat und Samoskworetschje sind. Es gibt so viele Gründe, Moskau zu lieben: die Architektur verschiedener Stile und Epochen, die prächtigsten U-Bahn-Stationen der Welt aus Marmor und geschmückt mit Mosaiken, unzählige Restaurants mit Gerichten aus aller Welt und natürlich die unermüdlichen Moskowiter. Es stimmt, dass Moskau niemals schläft.

Neben Moskau gibt es in Russland noch viel mehr sehenswerte Städte, zum Beispiel St. Petersburg, Kasan, Jekaterinburg, Wladiwostok - alle sind es wert, ihnen einen Platz im Herzen einzuräumen.

Tiefsinnige Menschen

„Ich liebe Russland wegen der Menschen“, stellt Walentina aus St. Petersburg fest. „Nicht nur wegen der mir nahestehenden Menschen, sondern auch wegen derjenigen, die mir im Laufe des Lebens begegnet sind. Manchmal sind sie einfach wunderbar. Und wir haben viele kluge und gefühlvolle Leute, mit denen es nie langweilig wird!“

Für die Russen ist das Konzept der Tiefsinnigkeit sehr wichtig - viele Schriftsteller, Künstler und sogar Politiker diskutieren über „die mysteriöse russische Seele“. Wenn Sie Russen zum ersten Mal erleben, wirken sie oft kalt und sogar abweisend. Aber das ändert sich, wenn Sie ihnen ein wenig näherkommen. Die Russen schätzen Freundschaft, Loyalität, Familie und empfangen Gäste immer mit offenen Armen (das ist die berühmte russische Gastfreundschaft).

„Ich bin hier glücklich“, sagt Sofia aus Moskau. „Und ich liebe meine Heimat für ihre Herzlichkeit.“ Ausländische Touristen, die innerhalb Russlands reisen, erleben häufig, dass ein Einheimischer, auch wenn er die Sprache nicht versteht, nach einer Möglichkeit sucht, zu helfen. Was für eine Gastfreundschaft!

Das Heimatgefühl

Doch für alle ist Russland vor allem eins: das wahre und vertraute Zuhause. „Ich bin hier geboren und aufgewachsen, meine Familie ist hier, meine geliebten Orte und Menschen mit einer ähnlichen Mentalität und ähnlichen Werten“, sagt Daria aus Moskau.

„Ich liebe mein Vaterland, weil man Russland nicht mit dem Verstand erfassen kann“, zitiert Tamara aus der Region Moskau ein Gedicht von Fjodor Tjuttschew: „Verstehen kann man Russland nicht, und auch nicht messen mit Verstand. Es hat sein eigenes Gesicht. Nur glauben kann man an das Land.“

Alle lieben das Gefühl, zu Hause zu sein. Nichts kann mit dieser Empfindung verglichen werden. „Ich kehre in meine Stadt zurück - und bin zu Hause, in meiner Heimat. Ich sehe dort seit meiner Kindheit wilde Eschen blühen, höre die Birken rauschen, ich rieche den Duft der Linden und sogar die stadtbekannten Alkoholiker sitzen da, wo sie immer sitzen. Dann weiß ich, dass alles in Ordnung ist.“

