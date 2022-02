St. Petersburg mit den Augen von Dostojewski (FOTOS)

Fjodor Dostojewski wurde in Moskau geboren und wuchs dort auf, lebte aber später fast 30 Jahre in St. Petersburg. Da er kein eigenes Haus hatte, mietete er Wohnungen und wechselte mehrmals die Adresse.

Sein Vater schickte den jugendlichen Fjodor zum Studium an das Militärtechnische Institut, das sich im Michailowski-Schloss, dem Palast des verstorbenen Kaisers Paul I., in St. Petersburg befand (siehe Bild). Ein Kommilitone des späteren Schriftstellers, Dmitri Grigorowitsch, erinnerte sich, dass der junge Fjodor unkommunikativ war und sich nicht an gesellschaftlichen Spielen beteiligte, sondern ´“tief in ein Buch vertieft saß, weit weg von allen".

Michailowski Castle (Institut für Militärtechnik). Albert Felish/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Nur einen Steinwurf von der Anstalt entfernt befanden sich der Sommergarten und die kettenartige Panteleymonowsky-Brücke über den Fluss Fontanka. Diese wurde im frühen 20. Jahrhundert durch eine Straßenbrücke für Autos ersetzt.

Fontanka-Fluss in der Nähe des Sommergartens. Karl Bulla/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

1849 wurde Dostojewski verhaftet und verbrachte acht Monate im Gefängnis der Peter-Paul-Festung. Das ursprüngliche Todesurteil wurde in buchstäblich letzter Minute in Zwangsarbeit in Sibirien umgewandelt. Dostojewski wurde beschuldigt, Mitglied eines revolutionären Zirkels zu sein und 1847 einen verbotenen Brief des Literaturkritikers Wissarion Belinskij an den Schriftsteller Nikolai Gogol verbreitet zu haben, in dem bürgerliche Freiheiten und die Abschaffung der Leibeigenschaft gefordert wurden.

Die erste literarische Schmähschrift gegen das berühmte Denkmal Peters des Großen, des eisernen Gründers der Stadt, stammt von dem Protagonisten in Puschkins Gedicht „Der Bronzene Reiter“. Nach einer schrecklichen Überschwemmung verflucht er Peter dafür, dass er seine neue Hauptstadt inmitten eines Sumpfes mit furchtbarem Klima gegründet hat. In dem Roman „Eine rohe Jugend“ äußert Dostojewski eine ähnliche Empfindung: „Was wäre, wenn dieser Nebel sich auflöste und davonschwebte, würde dann nicht die ganze verfaulte und schleimige Stadt mitgehen, sich mit dem Nebel erheben und wie Rauch verschwinden, und der alte finnische Sumpf bliebe zurück wie zuvor, und mittendrin vielleicht, um das Bild zu vervollständigen, ein bronzener Reiter auf einem keuchenden, überdrehten Ross?“

Denkmal "Der eherne Reiter". Albert Felish/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Obwohl Dostojewski in seinen Romanen eher ein düsteres als ein prachtvolles St. Petersburg zeichnet, ging der Schriftsteller selbst oft zum Newski-Prospekt, der „Geschäftsstraße“ der Stadt, wo Bankiers und Kaufleute arbeiteten und elegante Damen flanierten. Und als der Schriftsteller im Ausland lebte und keine Mietwohnung in der Stadt hatte, wohnte er bei seinen Besuchen in einem Hotel am Newski-Prospekt.

Der Schriftsteller ging oft in die Kasaner Kathedrale am Newski-Prospekt, um zu beten. Seine Frau erzählte, dass er zum Beispiel nach der Erklärung des Russisch-Türkischen Krieges 1877 dorthin ging.

Eine Minute Fußweg von der Kasaner Kathedrale entfernt befand sich bzw. befindet sich immer noch das berühmte Süßwarengeschäft Wolf & Beranger, das Dostojewski gerne besuchte und in dem er 1846 Michail Petraschewski, den Organisator des oben erwähnten geheimen revolutionären Zirkels, kennenlernte. Bei einem Treffen dieses Kreises las Dostojewski den verbotenen Brief Belinskis. Petraschewski, der ebenfalls nach Sibirien verbannt wurde, wurde später als der schelmische Petr Werchowenski in dem Roman „Dämonen“ unsterblich.

Kotomin-Haus an der Ecke Newski-Prospekt und Bolschaja-Morskaja-Straße. Gemeinfrei Gemeinfrei

Viele Orte in St. Petersburg werden in „Schuld und Sühne“ beschrieben. Auf der Nikolajewski-Brücke (heute Blagoweschtschenski-Brücke) wird der Antiheld des Romans, Rodion Raskolnikow, gedankenverloren fast von einer Pferdekutsche überfahren und vom wütenden Kutscher auf den Rücken geprügelt. Ein paar mitfühlende junge Damen halten ihn für einen Bettler und geben ihm Almosen.

Raskolnikow schlenderte auch am Sommergarten vorbei und wünschte sich, dass die ganze Stadt in ein solches Grün getaucht wäre, mit Brunnen überall, um die staubige Stadtluft zu erfrischen: „Dann interessierte ihn die Frage, warum in allen großen Städten die Menschen nicht einfach von der Notwendigkeit getrieben werden, sondern auf irgendeine eigentümliche Weise geneigt sind, in jenen Teilen der Stadt zu leben, wo es weder Gärten noch Brunnen gibt; wo der meiste Schmutz und Gestank und alle Arten von Unrat herrschen."

St. Alexander-Newski-Kapelle im Zaun des Sommergartens. Gemeinfrei Gemeinfrei

Und hier ist der Damm des Katharinenkanals in der Nähe der Kathedrale des Heiligen Nikolaus. Nicht weit davon entfernt lebte der alte Pfandleiher, der von Raskolnikow ermordet wurde, und weiter entlang des Kanals lebte seine Geliebte Sonja Marmeladowa. Heute heißt die Wasserstraße Gribojedow-Kanal, und Dostojewski erlebte den Bau seiner Hauptattraktion nicht mehr: die Kirche des Erlösers auf vergossenem Blut. Nur einen Monat nach dem Tod des Schriftstellers wurde Zar Alexander II. an der Stelle der heutigen Kirche ermordet, die als Denkmal für den verstorbenen Zaren steht. Wäre Dostojewski noch am Leben gewesen, hätte ihn dieses Ereignis zutiefst erschüttert: Er war ein Patriot und Monarchist, der über die wachsende Zahl von Attentaten auf den Zaren tief besorgt war.

St.-Nikolaus-Marine-Kathedrale. Archive of A.N. Odinokow/russiainphoto.ru Archive of A.N. Odinokow/russiainphoto.ru

Raskolnikow selbst wohnte nicht weit vom Sennaja-Platz, einem Handwerkerviertel. „In der Nähe der Tavernen in den unteren Stockwerken, in den schmutzigen und stinkenden Höfen der Häuser am Sennaja-Platz und vor allem in der Nähe der Trinkhallen drängten sich allerlei Handwerker und Lumpenhändler."

Sennaja-Platz (ein späteres Foto von 1900). Gemeinfrei Gemeinfrei

Dieser Straßenfischhändler könnte aus einem Roman von Dostojewski stammen.

In „Schuld und Sühne“ und anderen Werken spielt die Wassiljewski-Insel eine wichtige Rolle; der Schriftsteller selbst lebte dort an mehreren Adressen. Da er kein Geld für ein Taxi hat, geht der Protagonist von „Der Erniedrigte und Beleidigte“ zu Fuß dorthin, obwohl sie am anderen Ende der Stadt liegt. Einmal wäre Dostojewski fast krank geworden, als er zu Fuß „nach Wassiljewski [wo er und seine Frau damals lebten] ging, es war ein weiter Weg“. So wie man heute Carsharing-Dienste nutzt, teilten sich zu Dostojewskis Zeiten Reisende, die in die gleiche Richtung wollten, die Kosten für ein Taxi - oder benutzten ihr eigenes Fahrzeug als Taxi: „...als er hörte, dass ich nach Wassiljewski fuhr, bot er mir freundlicherweise an, mich zu fahren."

Kutscher auf der Nehrung der Wassiljewski-Insel. Karl Bulla/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Von besonderer Bedeutung für den Schriftsteller war die Dreifaltigkeitskathedrale. Hier heiratete er 1887 seine zweite Frau Anna Snitkina, die 25 Jahre jünger war als er. Sie war seine Stenografin, und ohne ihre Hilfe hätten „Der Idiot“, „Dämonen“, „Eine rohe Jugend“, „Die Brüder Karamasow“ und andere Werke wahrscheinlich nicht das Licht der Welt erblickt.

Das Gebäude der Mechanischen Fabrik von Kurt Siegel wurde 1876 in der Jamskaja-Straße in St. Petersburg errichtet. Heute trägt sie den Namen Dostojewski-Straße. An der Ecke dieser Straße steht das Haus, in dem sich seine letzte Wohnung befand, in der er von 1878 bis zu seinem Tod im Jahr 1881 lebte. Heute beherbergt es ein dem Schriftsteller gewidmetes Gedenkmuseum.

Die mechanische Fabrik von Kurt Siegel. MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Dostojewski erlebte noch den Bau und die Eröffnung der Alexandrowski-Brücke (heute Liteiny-Brücke), einer der Visitenkarten der Stadt, im Jahr 1879. So wie man sagt, dass Moskau nicht Russland ist, war Dostojewski der Meinung, dass St. Petersburg nicht repräsentativ für das ganze Land ist. „Schließlich kann man nicht leugnen, dass sie das Land nicht kannten, dass sie Russland durch ihren Dienst in St. Petersburg kannten, dass sie ein Verhältnis zum Volk wie ein Baron hatten“, schrieb er in seinem Tagebuch eines Schriftstellers über die Helden von Puschkin und Gogol.

Alexandrowski (jetzt Liteiny) Brücke im Bau. MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.