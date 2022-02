Zehn wunderschöne Filmplakate der sowjetischen Avantgarde (BILDER)

Der Anführer der Revolution von 1917, Wladimir Lenin, betrachtete das Kino als „die wichtigste der Künste“. Natürlich verfolgte er damit seine eigenen Ziele - und das Kino war gewiss ein großartiges Propagandainstrument für analphabetische Massen.

Das frühe russische Avantgarde-Kino war jedoch selbst revolutionär und entwickelte sich ziemlich schnell. Die Sowjets bauten Kinos im ganzen Land, um sicherzustellen, dass alle Menschen Zugang zu den Filmen hatten.

Hier sind einige großartige Filmplakate aus dem frühen 20. Jahrhundert, die selbst Kunstwerke sind.

1. Dziga Wertow: Der Mann mit der Kamera, 1929

Archivfoto Archivfoto

Dieser Experimentalfilm gilt heute als Klassiker, den man gesehen haben muss. Der Film hatte wirklich einen frischen Blick auf das Kino – ganz am Anfang des Films auf der Leinwand bestehen die Titel darauf, dass es „die filmische Kommunikation visueller Phänomene“ ohne Untertitel, Szenario oder Theater sei. Beide Poster spielen mit der Hauptmetapher des Films – der Kamera als „filmisches Auge“ im Zentrum von allem.

2. Kote Mardschanischwili: Die Pfeife des Kommunarden, 1929

Archivfoto Archivfoto

Dieser Film basiert auf einer Kurzgeschichte des sowjetischen Schriftstellers Ilya Erenburg und spricht Dinge an, die den Sowjets am Herzen lagen – die unteren Klassen, die für die Freiheit kämpfen. Dies ist die Geschichte eines Pariser Maurers, Louis, während der französischen Kommune und der Belagerung von Paris im Jahr 1870 und der Ausrufung der Dritten Republik. Das Design des Posters stammt von Louis‘ ständigem Begleiter – seiner Pfeife. Anstelle von Rauch steigen die Ereignisse dieser revolutionären Zeit (und Filmstils) aus seiner Pfeife auf.

3. Mark Tereschtschenko: Das große Leid einer kleinen Frau, 1929

Archivfoto Archivfoto

Galja hat ihren Mann während des Bürgerkriegs in Russland verloren, aber sie bleibt ihm all die Jahre treu, auch wenn sie einen neuen und guten Mann kennen gelernt hat. Dieser Film ist ein Ergebnis der damaligen sexuellen Revolution und einer neuen Vision der Ehe.

4. Wiktor Turin: Turksib, 1929

Archivfoto Archivfoto

Dies ist ein Dokumentarfilm über den Bau der Turkestan-Sibirischen Eisenbahn - bekannt als Turksib. Dies war ein sehr wichtiges Projekt, das die Sowjetunion mit Baumwolle aus Zentralasien versorgen sollte. Das unglaubliche Filmmaterial zeigt, wie überraschend es ist, einen Zug durch die Wüste rasen zu sehen.

5. Joseph Poselsky: Spartakiade, 1929

Archivfoto Archivfoto

Joseph Poselsky war ein wahrer Meister des sowjetischen Dokumentarfilms. Seine Propagandawerke priesen die Rote Armee, den 1. Mai, die Sowjetjugend und sogar die Metallurgie... Der Film ist eine Hymne auf die Spartakiade, ein sozialistisches Sportspektakel und eine kommunistische Version der Olympischen Spiele, an denen die UdSSR nicht teilgenommen hat - in Anbetracht dessen, dass es sich um ein kapitalistisches Ereignis handelt.

6. Iwan Pyrjew: Der Beamte, 1931

Archivfoto Archivfoto

Die erste Version des Films wurde von der Zensur verboten, weil sie in ihrer Darstellung der sowjetischen Bürokratie als zu satirisch angesehen wurde. Der Regisseur überarbeitete das Material und konzentrierte sich auf „Zerstörung“, „Ablenkungsmanöver“ und „konterrevolutionäre Sabotage“ – Dinge, die den sowjetischen Behörden wichtig waren.

7. Boris Barnett: Das Mädchen mit der Hutschachtel, 1927

Archivfoto Archivfoto

Kurz vor ihrer Emigration in die USA und einer Hollywood-Karriere war Anna Sten die Hauptdarstellerin in sowjetischen Filmen, darunter auch in diesem. In der Komödie geht es um eine junge und stylische Frau aus Moskau, die einem jungen Studenten aus der Provinz hilft, eine Wohnung in Moskau zu finden... Das Plakat (links) notiert witzig: „Wo ist der Mann? Er ist gegangen, um das Mädchen mit der Hutschachtel zu sehen ".

8. Alexander Balagin und Georgy Zelondzew-Schipow: Fünf Minuten, 1928

Archivfoto Archivfoto

Der Titel dieses Films ist auch als „Fünf Minuten, die die Welt schockierten“ bekannt. Es geht um den Tag, an dem Wladimir Lenin starb und die gesamte Arbeit und Produktion auf der ganzen Welt (wie der Film es sich vorstellt) für fünf Minuten eingestellt wurde.

9. Sergej Eisenstein: Panzerkreuzer Potemkin, 1925

Archivfoto Archivfoto

Ein goldener Klassiker des sowjetischen Kinos, der bis heute von Kinokritikern gefeiert wird. Er wurde 1925 gedreht und thematisiert die allererste russische Revolution von 1905 und eine Revolte der Besatzung des Panzerkreuzer Potemkin.

10. Sergej Eisenstein: Oktober, 1928

Archivfoto Archivfoto

Ein weiteres zeitloses Meisterwerk von Eisenstein ist den Ereignissen der bolschewistischen Revolution vom Oktober 1917 gewidmet. Auf dem Plakat (oben links) steht: „Zehn Tage, die die Welt erschütterten“.

