Die zehn wichtigsten Agitprop-Künstler der Sowjetunion

Dmitrij Moor (1883-1946)

Dmitrij Moors handgezeichnete Karikaturen waren bereits seit zehn Jahren im Druck, als er sich unmittelbar nach der Oktoberrevolution der Gestaltung von Propaganda-Plakaten zuwandte. Als etablierter Meister der satirischen Zeichenkunst entschied er sich leidenschaftlich dafür, mit seiner Kunst der proletarischen Bewegung zu dienen.

Moor war berüchtigt dafür, sich über das Bürgertum (Bourgeoisie) und das Christentum lustig zu machen. Religion galt zu jener Zeit als Feind des Kommunismus. Moors Plakate wurden an den Eingängen von Kirchen aufgehängt und forderten die Enteignung des kirchlichen Eigentums zugunsten des Staates und der Armen.

Irakli Toidse (1902-1985)

Irakli Toidse wurde in Tiflis (heute Tbilisi), Georgien, geboren, wo er von seinem Vater Moisei Toidse künstlerisch ausgebildet wurde. Im Alter von 17 Jahren hatte Irakli einen Malstil des Sozialrealismus entwickelt. Seine Werke spielten eine wichtige Rolle bei der Einführung des sowjetischen Themenkomplexes in der georgischen Kunst.

1937 zog Toidse nach Moskau, wo er begann, an idealistischen Werbeplakaten zu arbeiten. Abgesehen von seinen berühmten Stalin Porträts waren Toidses sowjetische Kunstwerke oft militärischer Natur. Sein Stil vermittelte ein von Patriotismus, Romantik und Heldentum geprägtes Bild des Vaterlandes.

Kukryniksy

Kukryniksy war ein Künstler-Trio, bestehend aus den sowjetischen Grafikzeichnern und Malern Michail Kuprijanow, Porfiri Krylow und Nikolai Sokolow. Ihre Arbeiten wurden unter anderem in den sozialistischen Zeitungen Prawda und Krokodil veröffentlicht. Das Kukryniksy Kollektiv widmete sich der Darstellung politischer Ereignisse in der UdSSR und im Ausland im Stil einer satirischen Karikatur.

Das Thema Antifaschismus war ein wichtiger Bestandteil ihres Schaffens – das Plakat „Wir werden den Feind gnadenlos besiegen und vernichten“ war eines der ersten, das in der UdSSR nach Beginn des Zweiten Weltkriegs erschien.

Alexander Gerassimow (1881-1963)

Als Schüler des Impressionisten Konstantin Korowin war es höchst unerwartet, dass sich Gerassimow schließlich dem Sozialrealismus zuwenden würde. Im Jahr 1925 trat er der Vereinigung der Künstler des revolutionären Russlands bei und konzentrierte sich vor allem auf die Darstellung großer Führer der UdSSR.

Gerassimows Darstellungen von Stalin wurden besonders hochgeschätzt. Er erhielt vier Stalin-Preise und galt als Stalins Lieblingskünstler.

Dmitri Nalbandjan (1906-1993)

Nalbandjan war ein weiterer hoch angesehener Künstler, der neben seinen propagandistischen Arbeiten auch in den Stilrichtungen der Landschaftsmalerei und Stillleben tätig gewesen ist.

Als wahrer Porträt-Meister bildete er sowjetische Führungspersönlichkeiten wie Stalin, Chruschtschow und Breschnew, sowie elitäre Vertreter der kommunistischen Partei, ab, wofür er in der sowjetischen Künstlerszene den inoffiziellen Titel „der erste Pinsel des Politbüros“ erhielt.

Boris Ioganson (1893-1973)

Ioganson machte den sozialistischen Realismus zum Hauptstil der sowjetischen Kunst und gilt als dessen Begründer. Seine Gemälde gelten als exemplarische Beispiele für die sowjetische Kunst. Ioganson gehörte zu denjenigen, deren Werke den Verlauf der kulturellen Entwicklung und der sozialistischen Ideologie in der Sowjetunion bestimmten.

Wie die meisten seiner Kollegen war der Künstler in der Agitprop-Kunst tätig und schuf mehrere patriotische Anti-Hitler-Plakate. Im Jahr 1941 erhielt er den Stalin-Preis ersten Ranges für das Gemälde „Im alten Uralwerk“, dass die Zuspitzung der Klassenkonflikte in der russischen Gesellschaft darstellte.

Isaak Brodski (1883-1939)

Brodski widmete sich in seinem Werk revolutionären Themen. In seinen Gemälden stellt er häufig Ideologen der Revolution dar. 1920 nahm Brodski an einem Kongress in Petrograd (heute Sankt Petersburg) teil, wo er Skizzen von Lenin anfertigte und ihm dann eine Skizze zeigte und ihn bat, diese zu signieren. Zunächst war der Revolutionsführer der Meinung, dass er auf den Zeichnungen nicht wie er selbst aussah, doch andere Anwesenden überzeugten ihn vom Gegenteil. „Zum ersten Mal in meinem Leben unterzeichne ich etwas, mit dem ich nicht einverstanden bin“, sagte Lenin und signierte das Werk.

Brodski spielte eine wichtige Rolle in der sowjetischen Kunstschule. Als Leiter der Russischen Akademie der Künste gelang es ihm, viele hochgeschätzte sowjetische Künstler auszubilden.

Wera Muchina (1889-1953)

Muchina war eine Schülerin des französischen Künstlers Antoine Bourdelle. Sie schuf Skulpturen im Rahmen des so genannten „Lenin-Plans der Denkmalpropaganda“ und wurde durch ihre Skulptur „Arbeiter und Kolchosfrau“ berühmt, die als krönender Abschluss des sowjetischen Pavillons auf der Weltausstellung in Paris geschaffen wurde.

Diese weltbekannte Skulptur, die im Anschluss an die Weltausstellung nach Russland zurückgebracht und dort wieder errichtet wurde, wurde zu einem der wichtigsten Symbole der UdSSR und erschien sogar am Anfang jedes Films, der von Mosfilm, dem größten Filmproduktionsstudio der Sowjetunion, produziert wurde. Während ihres Lebens erhielt Muchina fünf Stalin-Preise.

Alexander Deineka (1899-1969)

Die Oktoberrevolution bestimmte das Schicksal von Deineka. Als sich die sozialistische Ideologie in der frisch gegründeten UdSSR zu verbreiten begann, wurde er zu einem künstlerischen Verfechter der Revolution und der neuen Lebensweise. Deineka arbeitete als Fotograf, entwarf propagandistische Züge, gestaltete Werbeplakate und nahm an sowjetischen Theateraufführungen teil. Er wurde stark vom Dichter Majakowski inspiriert.

Beide Künstler wählten ähnliche Motive in ihren Werken, die von derselben Sache geleitet wurden – dem aufrichtigen Glauben an die Revolution und die Sowjetmacht, sowie der Liebe zum Proletariat. Deineka schuf einige der eindrucksvollsten Illustrationen von Kämpfern gegen den Faschismus und betrachtete die Arbeit im Bereich der Propaganda als seine Pflicht gegenüber der Gesellschaft.

Alexander Samochwalow (1894-1971)

In den 1920er und 1930er Jahren legte Samochwalow den Schwerpunkt seiner Kunst auf das Hauptthema der Zeit: die Führungskräfte der nächsten Fünfjahrespläne – die Etappen der Industrialisierung des Landes. 1935, sechs Monate nach dem Beginn der großen Säuberungen, formulierte Stalin das Motto: „Das Leben ist besser geworden, das Leben ist lustiger geworden.“ Der Künstler Samochwalow, der zu dieser Zeit mit Alexander Deineka zusammenarbeitete, brachte diese Worte in seiner Kunst gekonnt zum Ausdruck und wurde dafür vom sowjetischen Führer entsprechend gewürdigt.

Obwohl solche Hintergrundinformationen auf die dunkle Seite der Agitpropkunst hindeuten, war sie in Wirklichkeit oft alles andere als düster. Viele Kunstwerke wirkten sich positiv auf die öffentliche Moral aus und förderten Hoffnung, Freundschaft und einen gesunden Lebensstil. Samochwalows Gemälde von Festen und sportlichen Aktivitäten waren ein unverwechselbarer Teil seines Schaffens. Angesichts der Tatsache, dass Samochwalow ein unbestrittenes Talent besaß, wurden seine Arbeiten zu Meisterwerken des Sozialrealismus.

