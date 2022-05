10 moderne Gemälde aus dem Leben von Peter dem Großen

1. Ilya Zorkin. Die Anfänge der Autokratie, 2022

Das obige Gemälde zeigt Peter umgeben vom Patriarchen, den Strelizen und den Bojaren, die sich vor dem Zaren als Zeichen der Loyalität und Anerkennung seiner Autorität verneigen. Im Jahr 1689 übernahm Peter die Macht von Großfürstin Sophia, die für ihn und seinen behinderten Bruder Iwan als Regentin fungiert hatte.

2. Andrej Pjankowskij. Begegnung mit dem Meer und ausländischen Handelsschiffen, 2022

1693 kam Peter in die Stadt Archangelsk, die im späten 17. Jahrhundert der wichtigste Seehafen des Landes war und als einziges Fenster nach Europa galt. Der Zar war begeistert vom Anblick echter Seeschiffe, verließ deren Decks nicht und studierte jedes Detail. Zusammen mit einem Konvoi ausländischer Schiffe segelte der Zar mit seiner Jacht sogar 300 Meilen weit ins Weiße Meer.

3. Andrej Bliok. Woronesch Schiffbau, 2022

Im Jahr 1697 begab sich Peter auf eine große Reise durch Europa. Am längsten hielt sich der Zar in den Niederlanden auf, wo er Schiffbau studierte. Zurück in Russland gründete Peter die Woronesch-Werft und begann mit dem Bau der ersten Schiffe für die Asow-Flotte. Der Zar lud ausländische Kapitäne ein und nahm persönlich an der Indienststellung des 58-Kanonen-Schiffs „Goto Predestinatsia“ („Vorsehung Gottes“), des ersten russischen Linienschiffs, teil. Das Ziel des Zaren war der Zugang zum Schwarzen Meer.

4. Iwan Loginow. Neue Bräuche. Bildung, 2022

Für seine ehrgeizigen Pläne, Russland zu reformieren, brauchte Peter qualifizierte Fachkräfte. Er schickte Kinder aus Adelsfamilien zum Studium ins Ausland, vor allem in Marineschulen - und später prüfte er sie selbst und testete ihr Wissen. Diejenigen, die schlecht lernten, wurden bestraft, der Zar ließ sie als einfache Matrosen arbeiten.

5. Alexej Perepelkin. Das öffentliche Leben. Die Versammlung unter Peter dem Großen, 2022

Peter reformierte viele Dinge im Land - er befahl den Adligen, ihre Bärte zu rasieren, und kleidete sie in europäische Kleidung, während er die Damen dazu brachte, ihre Schultern zu entblößen, woran sie sich lange Zeit nicht gewöhnen konnten und es als unzüchtig empfanden. Eine weitere Neuerung waren die Versammlungen - freie Zusammenkünfte des Adels, bei denen die Adligen miteinander kommunizierten, tanzten und sich amüsierten.

6. Samir Rachmanow. Die Schlacht von Lesnaja, 2022

Seit dem Jahr 1700 befand sich Peter der Große in einem langen Krieg mit Schweden, auch bekannt als der Große Nordische Krieg. Am 28. September 1708 fand auf einer kleinen Lichtung in der Nähe des Dorfes Lesnoy eine blutige Schlacht statt, die die russische Armee gewann. Sie war einer der Schritte zur Wende des Krieges - vor allem, weil die Schweden die Offensive gegen Moskau abgebrochen hatten.

7. Alexander Bystrow. Der Sieg bei Poltawa, 2022

Da sich die Schweden weigerten, Moskau anzugreifen, wandten sie sich dem Kosaken-Hetmanat (der heutigen Ukraine) zu und belagerten im Frühjahr 1709 die Stadt Poltawa. In der Schlacht von Poltawa besiegte die russische Armee die Schweden, die daraufhin vom Schlachtfeld flohen. Der verwundete König Karl XII. floh in das Gebiet des Osmanischen Reiches. Der Sieg in dieser Schlacht war ein Wendepunkt im Nordischen Krieg - von nun an rückte nur noch Peter vor.

8. Nikolai Blochin. Die Schlacht von Gangut, 2022

Die Schlacht am Kap Gangut im Jahr 1714 wird als die Seeversion der Schlacht von Poltawa bezeichnet. Sie war der erste Seesieg der russischen Flotte in der Geschichte Russlands - und gilt bis heute als Tag des militärischen Ruhms.

9. Ilya Owtscharenko. Kommandeur der vier Flotten, 2022

Während des Großen Nordischen Krieges operierten schwedische Freibeuter (zugelassene Seeräuber) in der Ostsee. Russland, Dänemark, England und die Niederlande taten sich zusammen, um die Ostsee von den Freibeutern und der schwedischen Flotte, die sie unterstützte, zu säubern. Oben ist Peter auf dem Deck des Schiffes „Ingermanlandia“ abgebildet, umgeben von europäischen Admirälen.

10. Ksenia Karpenko. Peter der Große als Zar. Zeremonie in der Dreifaltigkeitskathedrale der Alexander-Newski-Lawra, 2022

Nach dem Sieg im Großen Nordischen Krieg gegen die Schweden erklärte Peter 1721 Russland zum Kaiserreich und nahm als erster russischer Zar den Kaisertitel an.

