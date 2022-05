Fünf neue Museen in Moskau

Ruarts-Stiftung (17. April 2021)

Die private Ruarts-Stiftung, die 2003 von der Sammlerin und Mäzenin Marianna Sardarowa gegründet wurde, fördert zeitgenössische Kunst in Russland. Die Sammlung umfasst zahlreiche inoffizielle sowjetische Kunst aus der Nachkriegszeit sowie zeitgenössische russische Kunst von Leonid Sokow und Oleg Tselkow bis Andrej Filippow und Alexej Luka.

Im Frühjahr 2021 eröffnete es einen neuen sechsstöckigen Kulturraum, der vom Architekturbüro Atrium entworfen wurde. Nicht nur die Ausstellungsräume, sondern auch eine Bibliothek, ein Bildungszentrum, eine Buchhandlung und ein Café erwarten die Besucher.

Die eigenen Ausstellungen wie auch die externer Projekte sind vielfältig und spiegeln eine breite künstlerische Palette wider - wie zum Beispiel eine Ausstellung über eine von Künstlern neu interpretierte Tasche von Lady Dior.

GES-2 (eröffnet am 4. Dezember 2022)

Eines der meist erwarteten Ereignisse im Bereich der zeitgenössischen Kunst in Russland ist die Eröffnung des Hauses der Kultur in einem ehemaligen Kraftwerksgebäude, das von dem Architekten Renzo Piano umgebaut wurde. Der gigantische Industriebau aus Glas und Metall wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet und ist heute moderner denn je.

Das Gebäude wurde von dem Oligarchen Leonid Michelson für seine Stiftung für zeitgenössische Kunst V-A-C erworben. In den vier Innenetagen befinden sich Ausstellungssäle, Räume für Workshops, ein Hörsaal, ein Kino, ein Restaurant, ein Geschäft, eine Bibliothek und Büros. Neben dem Gebäude hat die Stiftung auch das angrenzende Moskwa-Ufer umgestaltet und Erholungsgebiete sowie einen Platz für öffentliche Kunst geschaffen.

Das Kryptographie-Museum (21. Dezember 2021)

Dies ist das erste Wissenschafts- und Technologiemuseum Russlands, das sich mit Kryptographie, Kommunikation, Mathematik und diversen Disziplinen befasst. Die Ausstellung erzählt die Geschichte der Verschlüsselungstechnik und der Informationsübermittlung und zeichnet die Entwicklung der Kommunikation von der Antike bis zur Gegenwart nach. Auch die Kryptographie im digitalen Zeitalter wird erforscht.

Das Museum ist sehr modern und der multimediale Ausstellungsraum ist gefüllt mit interaktiven Unterhaltungsinhalten und VR-Technologie. Es gibt eine Installation, die es dem Besucher ermöglicht, sein eigenes NFT zuerstellen: Ein Foto mit einer AR-Maske, geschützt durch Blockchain-Technologie.

Obwohl die Zielgruppe des neuen Museums 13- bis 17-jährige Schüler sind, weckt die Ausstellung auch das Interesse von Erwachsenen, die dadurch etwas über die überraschenden Seiten der Kryptographie und ihre Anwendung in der internationalen Politik erfahren werden.

Bulgakow-Museum (27. Dezember 2021)

Die neuen Räumlichkeiten des Bulgakow-Museums wurden in der ehemaligen Wohnung des Schriftstellers in der Bolschaja-Pirogowskaja-Straße 35a eröffnet. Es ist das Haus, in dem er von 1927 bis 1934 mit seiner zweiten Frau Ljubow Beloserskaja lebte und in dem er an seinem berühmten Roman „Der Meister und Margarita” arbeitete. Genau diese Wohnung wird auch in seinem Roman „Hundeherz“ beschrieben.

Das Haus selbst ist ein Kulturdenkmal und hinter einer von den sowjetischen Behörden wieder aufgebauten Fassade verbirgt sich ein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Die Wohnung des Schriftstellers war zu Sowjetzeiten von der Werft und den Bezirksdiensten belegt, von den Aufzügen bis zum Wohnungswartungsunternehmen, und war nicht im besten Zustand. Außerdem wurde der Bogen, der zum Arbeitszimmer des Schriftstellers führt, nach der Renovierung zugemauert. Es dauerte mehr als sechs Jahre, um den Raum zu restaurieren und dort eine Ausstellung zu eröffnen.

Das Museum besteht aus drei „Teilen“: Einem Korridor, einem Arbeitszimmer und einem Raum, der früher ein Ess- und Schlafzimmer gewesen ist. Zu sehen sind Aufzeichnungen von Bulgakows Memoiren, Originalmanuskripte und Erinnerungsstücke aus dem Besitz des Schriftstellers.

Museum von Pawel und Sergej Tretjakow (29. Januar 2022)

Das neue Museum wurde im Stil der Tretjakow-Galerie anlässlich des 190. Geburtstages ihres Gründers, Pawel Tretjakow, eingerichtet. Das Museum befindet sich in einem Haus, das seit Ende des 18. Jahrhunderts dem Moskauer Kaufmann Tretjakow gehört. Pawel und sein Bruder Sergej, bekannte Sammler und Philanthropen, wurden dort geboren und lebten auch eine Zeit lang dort.

Die Tretjakows waren Großindustrielle; ihr Familienunternehmen entwickelte sich vom Handel und Ankauf von Leinen über die Verarbeitung und den Verkauf von Textilien bis hin zum Aufbau einer Leinenmanufaktur. Die multimediale Ausstellung ist nicht nur Pawel und Sergej gewidmet, sondern auch der Familie Tretjakow und ihrer Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben Russlands in der zweiten Hälfte des 14. bis hin zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Das Museum rekonstruiert die „Gedenkräume“ der Tretjakows mit Gemälden, Skulpturen, Büchern, Möbeln und Haushaltsgegenständen aus der Familiensammlung. Außerdem wird einmal im Jahr eine wechselnde Ausstellung von Gemälden gezeigt, die einst von den Brüdern gesammelt wurden und heute in der Tretjakow-Galerie und dem Puschkin-Museum in Moskau aufbewahrt werden.

