7 Hauptunterschiede zwischen Orthodoxie und Katholizismus

Das Große Schisma im Jahr 1054 spaltete die Christen in eine orthodoxe und eine katholische Kirche, und diese Trennung besteht auch noch nach fast tausend Jahren. Hier sind die wichtigsten Unterschiede zum Katholizismus, die in russisch-orthodoxen Kirchen zu beobachten sind.

„Was beim Betreten der meisten orthodoxen Kirchen sofort ins Auge sticht, ist die Fülle an vergoldeten Ornamenten, heiligen Reliquien, Ikonen und Fresken", sagt Erwann, ein in Russland lebender Franzose. Aber es sind nicht nur die prächtigen Verzierungen, die die orthodoxen Kirchen von den katholischen unterscheiden. „Dann fällt sofort das Fehlen von Bänken auf, die in katholischen Kirchen den größten Teil des Raumes einnehmen. In russischen Kirchen stehen sie meist nur an der Wand in der Nähe der Ausgangstür", so Erwann weiter. In katholischen Kirchen werden die Bänke aufgrund einiger Besonderheiten im Gottesdienst benötigt. In orthodoxen Kirchen wären sie eher unpraktisch. Warum das so ist und weitere Unterschiede zwischen katholischem und orthodoxem Christentum erklären wir hier.

Derzeit gibt es weltweit etwa 1,34 Milliarden getaufte Katholiken (nach den Statistiken des Heiligen Stuhls) und etwa 220 Millionen getaufte Mitglieder der orthodoxen Ostkirche (nach Angaben der BBC). In letzterer ist die russisch-orthodoxe Kirche die größte autokephale (selbstverwaltete) Kirche, die weltweit über 112 Millionen Mitglieder zählt und damit nach der römisch-katholischen Kirche die zweitgrößte Anhängerschaft hat. Im Jahr 2021 schätzte das russische Zentrum für Meinungsforschung (WZIOM), dass 66 Prozent der Russen orthodoxe Christen sind.

1 Das Oberhaupt der Kirche

Orthodoxe Christen betrachten Jesus Christus als das Oberhaupt der Kirche, während die römisch-katholische Kirche vom Papst geleitet wird, der den Titel „Stellvertreter Christi“ trägt. Dies beruht auf der Tatsache, dass der Apostel Petrus von Jesus Christus die volle und absolute Autorität über die gesamte Kirche erhielt. Dann kam Petrus nach Rom und wurde der erste Bischof von Rom, der diese Macht auf seine Nachfolger und Schüler - die Bischöfe von Rom - übertrug. Dieser Status des Papstes ist in den Begriffen des päpstlichen Primats (über alle anderen Bischöfe und ihre Bischofssitze) und der päpstlichen Unfehlbarkeit verkörpert. Die orthodoxe Kirche hingegen betrachtet alle Bischöfe und Erzbischöfe lediglich als Sterbliche, die berufen und geweiht sind, um religiöse Dienste zu verrichten.

2 Zölibat für die Priester

In der römisch-katholischen Kirche müssen Priester und Bischöfe den Zölibat vor und nach der Weihe einhalten, Diakone hingegen nur nach der Weihe. In der russisch-orthodoxen Kirche müssen Diakone und Priester den Zölibat erst nach der Weihe einhalten, was bedeutet, dass sie verheiratet sein können.

Allerdings dürfen orthodoxe Diakone und Priester nicht wieder heiraten, wenn ihre Ehefrauen vor ihnen verstorben sind. Auch in der orthodoxen Kirche müssen Bischöfe Mönche sein, die vor und nach ihrer Weihe zölibatär leben müssen.

3 Orthodoxe Priester tragen Bärte

Orthodoxe Priester tragen traditionell Bärte, denn „Priester dürfen weder ihren Kopf rasieren noch die Ränder ihres Bartes abschneiden noch ihren Körper beschneiden", wie es in Levitikus 21:5 heißt. Außerdem wird Jesus Christus überall mit langem Haar und Bart abgebildet, und alle biblischen Könige und Propheten trugen Bärte. Katholische Priester tragen jedoch keine Bärte, da sich der Sitz des Papstes in Rom befindet, wo die Kultur des Kahlrasierens vorherrscht.

4 Das Zeichen des Kreuzes

Im Jahr 1570 legte Papst Pius V. fest, dass katholische Gläubige das Kreuzzeichen „vom Kopf bis zur Brust und von der linken Schulter bis zur rechten" machen müssen. Außerdem werden beim Kreuzzeichen alle fünf Finger der rechten Hand zusammengelegt - das symbolisiert die fünf Stigmata Jesu Christi: zwei an den Händen, zwei an den Füßen und das fünfte an der Heiligen Lanze.

Russisch-orthodoxe Christen machen das Kreuzzeichen mit drei zusammengelegten Fingern (Daumen, Zeige- und Mittelfinger), um die Heilige Dreifaltigkeit zu symbolisieren, und zwei weiteren Fingern, die gegen die Handfläche gedrückt werden, um die doppelte (menschliche und göttliche) Natur Jesu zu symbolisieren. Außerdem wird das orthodoxe Kreuzzeichen von der rechten Schulter zur linken durchgeführt.

5 Die Heilige Kommunion

In der orthodoxen Tradition wird die Heilige Kommunion Säuglingen ab dem Zeitpunkt der Taufe gereicht. Dies beruht auf Matthäus 19,14: Jesus sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran; denn solchen gehört das Himmelreich.“ Vom Säuglingsalter an und bis zum Alter von etwa sieben Jahren können sie die Kommunion so oft sie wollen und ohne Beichte empfangen, denn man glaubt, dass Kinder bis zu einem bestimmten Alter noch nicht die volle Verantwortung für ihr Denken und Handeln tragen, aber dennoch die Kommunion empfangen müssen. In den orthodoxen Kirchen werden die Kinder im Alter von 7-8 Jahren zur Beichte gebracht.

In der römisch-katholischen Kirche wird die erste heilige Kommunion eines Kindes normalerweise im Alter von 8-9 Jahren empfangen. Die Katholiken glauben, dass das Kind die Bedeutung des Sakraments nicht früher erkennen kann, dass es nicht zwischen einfachem Brot und eucharistischem Brot unterscheiden kann, dass es den Unterschied zwischen Nahrung und Kommunion nicht verstehen und erklären kann und deshalb auch nicht beichten kann.

6 Das eucharistische Brot

Im römisch-katholischen Glauben wird das so genannte „Azymes“, das ungesäuerte Brot, als eucharistisches Brot in der Heiligen Kommunion verwendet. Exodus, 12-15:20 besagt: „Esst nichts, was mit Hefe gemacht ist. Wo immer ihr wohnt, müsst ihr ungesäuertes Brot essen".

In der Russisch-Orthodoxen Kirche wird Hefebrot während der Göttlichen Liturgie (Eucharistie) dargebracht, was sich auf Levitikus 7,13 stützt: „Zusammen mit ihrem Dankopfer sollen sie ein Opfer mit dicken Broten aus Hefe darbringen." Das griechische Wort für dieses Brot, „Prosphoron“, bedeutet „Opfergabe".

7 Unterschiedliche Innenräume von Kirchen

Ob man sich in einer katholischen oder einer orthodoxen Kirche befindet, erkennt man sofort an den Bänken. In der katholischen Tradition ist langes Knien ein üblicher Teil des Gebets, während in der orthodoxen Tradition während des Gottesdienstes häufig eine Verbeugung vor dem Boden gemacht wird. Aus diesem Grund gibt es in katholischen Kirchen Bänke mit Ablagen zum Knien, während in den orthodoxen Kirchen der zentrale Platz frei bleibt, damit sich die Gemeinde verbeugen kann, wenn es nötig ist.

Auch in katholischen Gotteshäusern befindet sich der Altar im Altarraum, der durch einen mehr oder weniger offenen Altarschirm vom Kirchenschiff getrennt ist. Der Altar ist vom Kirchenraum (dem Kirchenschiff) aus zu sehen. In orthodoxen Kirchen wird der Altarraum mit dem Altar durch eine Ikonostase - eine Wand mit Ikonen und religiösen Gemälden - vom Kirchenschiff getrennt und ist nicht zu sehen.

