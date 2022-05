12 große Feste, die die russisch-orthodoxe Kirche begeht

Der wichtigste religiöse Feiertag im orthodoxen Kalender ist Ostern, das Fest der Auferstehung Christi. In Russland wird es viel mehr gefeiert als Weihnachten. Beachten Sie, dass die Daten des orthodoxen und des katholischen Osterfestes selten auf denselben Tag fallen (hier erklären wir die Gründe und die Unterschiede in den Traditionen).

Die Russen lieben Ostern nicht nur wegen Jesus Christus, sondern auch wegen des Endes der harten und langen Fastenzeit und des Beginns des echten Frühlings (das sind in der Regel die ersten warmen Tage des Jahres), um nur einige zu nennen. Der Feiertag hat auch rituelle Traditionen - die Menschen bemalen Eier und verzieren sie auf viele kreative Arten, backen Kulitsch-Osterkuchen und bereiten Hüttenkäse-Desserts zu, die Pascha genannt werden (eine Übersetzung des Wortes „Ostern" auf Russisch). Am Ostersamstag stehen die Menschen vor den Kirchen Schlange, um ihre Eier und Kuchen segnen zu lassen. Sonntagmorgen werden sie dann verzehrt.

Neben Ostern gibt es zwölf weitere wichtige Feiertage, die die russisch-orthodoxe Kirche begeht.

1. Geburt Marias

Geburt der Jungfrau Maria. Oberes Fragment des Bildes eines Heiligen Sawwa, c.XVI-XVIIc. Pskow-Museum / Gemeinfrei Pskow-Museum / Gemeinfrei

Die Geburt der Jungfrau Maria, der Mutter Jesu Christi, wird normalerweise am 21. September gefeiert. Gleichzeitig wird neun Monate vorher, am 9. Dezember, die Empfängnis der rechtschaffenen Anna gefeiert (und der orthodoxe Glaube hat beiden Tagen eine Ikone gewidmet). Die Heilige Anna und der Heilige Joachim waren lange Zeit kinderlos, und die Empfängnis ereignete sich bei einem Besuch im Heiligen Land Jerusalem.

2. Maria Einführung

Ein weiterer vorchristlicher Feiertag, der dem Leben seiner Mutter Maria gewidmet ist und an dem der Einzug der heiligen Theotokos in den Tempel gefeiert wird. Marias Eltern brachten sie in den Tempel in Jerusalem, um Gott dafür zu danken, dass er ihnen ein Kind geschenkt hatte.

3. Weihnachten

Die Geburt des Herrn. Andrei Rublev, 15. Jahrhundert, Verkündigungskathedrale, Moskau. Gemeinfrei Gemeinfrei

Anders als die Katholiken feiern die orthodoxen Christen den Feiertag am 7. Januar. Dieser Unterschied hängt mit der Kalenderumstellung zusammen, die in Russland nach der Revolution von 1917 stattfand. Danach wurde Weihnachten viele Jahre lang nur im Geheimen gefeiert, da die sowjetischen Behörden die Religion und alle religionsbezogenen Feiertage verboten. Stattdessen versuchten sie, dies mit großen, landesweiten Neujahrsfeiern zu kompensieren.

Im modernen Russland wird Weihnachten immer noch im Stillen gefeiert, in der Regel im engen Familien- und Freundeskreis und in der Regel sogar ohne Geschenke (die gibt es an Silvester). Als Teil der langen Neujahrsfeiertage ist es ein freier Tag - allerdings beginnt in der Regel kurz nach Weihnachten der Arbeitsalltag, so dass die feiermüden Menschen versuchen, eine letzte Ruhepause einzulegen. Lesen Sie mehr über das Weihnachtsfest im modernen Russland und in der Zeit des Zarismus, als es für die Menschen noch viel mehr Bedeutung hatte.

4. Dreikönigstag

Am 19. Januar wird in ganz Russland die Taufe von Jesus gefeiert. Das Wetter in dieser Zeit ist in der Regel sehr rau, und es gibt sogar einen Aphorismus – „Dreikönigsfröste". Der Tradition zufolge tauchen die Menschen in der Nacht vor dem Dreikönigsfest und den ganzen Tag über in ein Eisloch namens „Jordan", das die Form des Heiligen Kreuzes hat. Dieser Akt symbolisiert die Taufe Christi und sieht bizarr aus, wenn man bedenkt, dass Jesus in einem sehr warmen Teil der Welt lebte! Sehen Sie sich Fotos von der Epiphaniasfeier in Russland an.

5. Mariä Lichtmess

Das Fest der Darstellung Jesu Christi, das am 15. Februar gefeiert wird, wird normalerweise mit einem großen Gottesdienst in den orthodoxen Kirchen und einem schönen Glockengeläut begangen. Dieser Feiertag wird jedoch nicht überall in Russland gefeiert. Die Gläubigen gehen entweder in die Kirche oder erinnern sich einfach an diesen Tag (und versuchen, keine harte Arbeit zu verrichten). Aber im alten Russland war dies ein großer Tag, und die Menschen schrieben einige Ereignisse, die ihnen gefielen, diesem Winterfest zu: „Das geschah an Lichtmess" oder „eine Woche vor Lichtmess", wie man noch heute von alten Menschen in Russland hören kann.

6. Die Verkündigung

Die Verkündigung in der russischen Kunst, 14. Jahrhundert, Tretjakow-Galerie. Gemeinfrei Gemeinfrei

An diesem Feiertag wird die Verkündigung an die selige Jungfrau Maria gefeiert, als der Engel Gabriel ihr verkündete, dass sie durch eine jungfräuliche Geburt ein Kind bekommen würde und dass dies der christliche Messias und Sohn Gottes sein würde. Einer der beliebtesten Feiertage der Russen wird nach orthodoxer Tradition am 7. April begangen. In Russland gibt es viele Ikonen und Kirchen, die diesem Tag gewidmet sind.

7. Fest des Kreuzes

Die Heiligen Konstantin und Helena präsentieren das Heilige Kreuz, vor 1870, Wasili Sasonow. Gemeinfrei Gemeinfrei

Der Tag des Heiligen Kreuzes wird von den orthodoxen Christen am 27. September gefeiert. Der Feiertag erinnert an die Entdeckung des wahren Kreuzes. Der Legende nach wurde es von der Mutter von Kaiser Konstantin dem Großen, Kaiserin Helena, um 300 n. Chr. gefunden. Sie veranlasste archäologische Untersuchungen, in deren Ergebnis die Höhle des Heiligen Grabes und drei Kreuze gefunden wurden. Eine kranke Frau wurde geheilt, nachdem sie eines dieser Kreuze berührt hatte, und es wurde als das Kreuz Jesu Christi erkannt. Das Fest markiert auch die Einweihung der Grabeskirche in Jerusalem. Russische Gläubige halten in der Regel eine Nachtwache (was bedeutet, dass sie nicht schlafen, sondern die ganze Nacht beten) und einen strengen Fastentag ab.

8. Pfingsten

Heilige Dreifaltigkeit, Andrei Rublew, Tretjakow-Galerie. Gemeinfrei Gemeinfrei

Auf Russisch nennen wir ihn den Tag der Heiligen Dreifaltigkeit. Pfingsten bedeutet wörtlich der 50. Tag nach Ostern (das ist der 8. Sonntag nach Ostern). Dementsprechend wird der Feiertag jedes Jahr an einem anderen Datum begangen. Im Jahr 2022 ist er am 12. Juni, da Ostern am 24. April gefeiert wird. Die Heilige Dreifaltigkeit ist eines der am meisten verehrten Bilder in Russland und die berühmte Ikone des mittelalterlichen Ikonenmalers Andrej Rublew ist eine der bekanntesten in ganz Russland.

9. Weidensonntag

Der Sonntag vor Ostern erinnert an den triumphalen Einzug Christi in Jerusalem. In den liturgischen Büchern der russisch-orthodoxen Kirche wird die Woche vor Ostern als Woche der Pflanzen bezeichnet. Und während im Westen der Palmsonntag gefeiert wird, ist es in Russland der Weidensonntag. Da es in den meisten Teilen Russlands keine Palmen gibt, wurden die Zweige der Palme durch Weidenzweige ersetzt, die schöne Knospen haben. So schmückt ein Strauß von Trauerweidenzweigen normalerweise die Häuser der Russen.

10. Christi Himmelfahrt

Weliki Nowgorod, Antike russisch-orthodoxe Ikone auf Holzbrett gemalt. Die Himmelfahrt, 1542 Jahr. Legion Media Legion Media

Vierzig Tage nach der Auferstehung Christi verließ er physisch die Erde und stieg in den Himmel auf. Dieser Tag wird immer am 40. Tag nach Ostern gefeiert. Obwohl dieser Feiertag von den Kirchenvertretern als wichtiger angesehen wird, feiern die Russen gerne den Sonntag nach Ostern. Der volkstümliche Name dieses Feiertags lautet „Krasnaja Gorka" („Roter Berg") und erinnert an die Erscheinung Christi vor dem Apostel Thomas am achten Tag nach seiner Auferstehung. Die Russen besuchen in der Regel Friedhöfe mit den Gräbern ihrer Verwandten und hinterlassen dort Osterkuchen und Eier, die nach dem Feiertag übriggeblieben sind.

11. Die Verklärung Jesu

Das Fest der Verklärung erinnert an die Zeit, als die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes auf einem Berg beteten und Christus neben ihnen erschien und zu ihnen sprach. Dieser Feiertag wird am 19. August begangen und wird in der russischen Volkstradition „Apfelfest des Erlösers" (oder einfach „Apfelfest") genannt. Normalerweise war dies der erste Tag, an dem Äpfel geerntet und gegessen werden konnten, und die slawischen Bauern veranstalteten an diesem Tag große Feste.

12. Mariä Himmelfahrt

Tretjakow-Galerie/Gemeinfrei Tretjakow-Galerie/Gemeinfrei

Am 28. August feiert die russisch-orthodoxe Kirche die Himmelfahrt von Maria, der Theotokos. Das ist kein trauriges Ereignis, denn die Christen glauben, dass Maria ganz friedlich und ohne jegliches Leiden verstorben ist. Sehr oft werden Kathedralen und Klöster zu Ehren dieses bemerkenswerten Ereignisses benannt. Russische Ikonen zeigen in der Regel alle Apostel, die zur Abschieds- und Begräbniszeremonie versammelt sind, und Christus, der die Seele Marias hält. Allerdings feiert die russisch-orthodoxe Kirche die Himmelfahrt Mariens nicht wie die Katholiken.

