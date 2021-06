Was bedeuten die unterschiedlichen Farben in der russisch-orthodoxen Kirche?

Grün

Diese Farbe steht für das ewige Leben und ist mit dem Heiligen Geist verbunden. Wenn am 50. Tag nach Ostern Pfingsten gefeiert wird (in der Orthodoxie bekannt als der Heilige Dreifaltigkeitstag), tragen die Priester grüne Gewänder und die Kirchen werden mit grünen Zweigen und Blättern geschmückt. Auch der Patriarch trägt einen grünen Überwurf.

Rot

Rot ist die Farbe des Feuers – und symbolisiert den brennenden Dornbusch, von dem Gott zu Moses auf dem Berg Horeb sprach. Rot ist daher auch mit Gott selbst verbunden.

Rot steht für das Blut Christi und ist die Farbe des Osterfests, an dem die Auferstehung Christi gefeiert wird. Laut Bibel kleideten die Römer Jesus vor seiner Hinrichtung in rote Gewänder. Rot als Farbe der Könige sollte Jesus als König der Juden verspotten. Die Farbe steht sowohl für Tod als auch für Auferstehung.

Blau

Blau symbolisiert den Himmel. Die Kombination von Blau und Weiß sind die Farben der Mutter Gottes. Jesus Christus und die Heiligen werden oft in blauen Gewändern dargestellt, da sie Bewohner des Himmels sind.

Weiß

Im Alten Testament ist Weiß die Farbe Gottes: “Sein Haupthaar war weiß wie Wolle, seine Augen leuchteten wie die Flamme des Feuers.” Weiß steht für Strahlkraft, für das göttliche Licht. Die Mauern der Himmelfahrtskirche in Kolomenskoje, der ältesten Steinkirche sind ebenso weiß wie die der Hodegetria-Kirche in Wjasma. Weiß symbolisiert zugleich Reinheit.

Gelb (Gold)

Gelb bzw. Gold steht für Ehre und Würde, nicht für Wohlstand oder Reichtum. Die Farbe steht auch für die Wärme und Liebe Gottes. Obwohl im 12.-13. Jahrhundert in Europa Gelb mit dem Verrat Christi durch Judas in Verbindung gebracht und er in der bildenden Kunst traditionell in gelben Gewändern dargestellt wurde, gibt es diese Assoziation in der russischen Orthodoxie nicht. Goldfarbene Gewänder werden von orthodoxen Priestern während der Sonntagsgottesdienste sowie an den meisten Tagen des Jahres verwendet, es sei denn, es findet eine Gedenkfeier statt. Wenn eine Kirche goldene Kuppeln hat, ist sie Jesus oder einem der zwölf hohen Feste der orthodoxen Ostkirche gewidmet.

Schwarz

Schwarz ist nicht nur eine universelle Trauerfarbe, sondern wird auch mit dem Mönchtum in Verbindung gebracht. Nach seiner Tonsur zieht sich der Mönch aus dem säkularen Umfeld zurück, er stirbt gewissermaßen für die säkulare Welt. Schwarze Kuppeln erscheinen in der Regel auf Klosterkirchen. Schwarz ist auch die Farbe der Gewänder von Bischöfen, Erzbischöfen, Metropoliten und Patriarchen während der orthodoxen Fastenzeit. In der modernen russisch-orthodoxen Kirche gibt es eine Tendenz, die Verwendung von Schwarz aufzugeben und durch dunkles Violett zu ersetzen.

