Russisch-orthodoxe Kirchen im Wandel der Architekturgeschichte

Antike Zeiten

Alte verlassene christliche Kirche von Alanja im Kaukasus. Karatschai-Tscherkessien, Arkhyz, Russland. Getty Images Getty Images

Auf dem Gebiet des heutigen Russlands gibt es mehrere orthodoxe Kirchen, die erbaut wurden, bevor das Land im Jahr 988 das Christentum annahm. Zum Beispiel die Kirche von Nischni Archez in Karatschai-Tscherkessien im russischen Nordkaukasus, ein echtes archäologisches Denkmal des alten alanischen Staates. Diese Kirche wurde im 10. Jahrhundert aus Sandstein gebaut, einem für Zentralrussland sehr ungewöhnlichen Baumaterial.

irche des Hl. Johannes des Täufers, Kertsch. Sergej Aschmarin / Wikimedia Commons Sergej Aschmarin / Wikimedia Commons

Vormongolische Zeit

Sophienkathedrale: Kreml, Weliki Nowgorod. Katerina Fedorowa / Wikimedia Commons Katerina Fedorowa / Wikimedia Commons

Das mittelalterliche Russland litt stark unter der tatarisch-mongolischen Invasion, bei der die Invasoren zwei Jahrhunderte lang Kirchen niederbrannten und zerstörten und von den russischen Fürstentümern Tribut eintrieben. Nur wenige „vormongolische“ Kirchen aus dem 11. bis 15. Jahrhundert sind erhalten geblieben, und die, die diese Zeit überdauert haben, befinden sich meist in Gebieten, die von den Tataren-Mongolen nicht erreicht wurden. Viele von ihnen wurden nach byzantinischen Vorbildern als Kreuz-im-Quadrat-Kirchen gebaut, deren innere Struktur die Form eines Kreuzes hatte und von einer Kuppel gekrönt war.

Kathedrale der Geburt Johannes des Täufers, Pskow. Ludvig14 / Wikimedia Commons Ludvig14 / Wikimedia Commons

Eine der ältesten Kirchen der Alten Rus ist die Sophienkathedrale in Weliki Nowgorod, die zwischen 1045 und 1050 erbaut wurde.

Die Tradition, die Kirchenwände weiß zu streichen, kam übrigens erst später auf, während die Kirchen im Altertum eher wie die 1146 erbaute Peter-und-Paul-Kirche in Smolensk aussahen.

Da die tatarisch-mongolischen Invasoren Pskow nicht erreichten, sind mehrere der örtlichen Kirchen aus dem 12. und 13. Jahrhundert erhalten geblieben und gehören heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. So zum Beispiel die Kathedrale Johannes des Täufers aus dem Jahr 1240. Ein charakteristisches Merkmal der Pskower Architekturschule ist, dass die lokalen Kirchen gedrungen sind und nur wenige äußere Verzierungen aufweisen.

Verklärungskathedrale: Roter Platz, 1a, Pereslawl-Salesski. Novingalina / Wikimedia Commons Novingalina / Wikimedia Commons

Die Mariä-Entschlafens-Kathedrale in Wladimir, die 1158 erbaut wurde, stellt eine weitaus komplexere architektonische Form dar und verfügt über eine reich verzierte Innenausstattung: Sie ist mit Fresken des legendären Ikonenmalers Andrej Rubljow bemalt. Während der tatarisch-mongolischen Invasion wurde sie mehrmals in Brand gesetzt und geplündert. Dennoch ist das Gesamtbild der Kathedrale erhalten geblieben.

Mariä Himmelfahrt-Kathedrale in Wladimir. Dmitry Sergeewitch / Wikimedia Commons Dmitry Sergeewitch / Wikimedia Commons

Die älteste erhaltene Kirche Moskaus ist die Erlöserkathedrale des Andronikow-Klosters aus den Jahren 1420-1425 mit den für die Moskauer Architektur typischen dekorativen Außenelementen - Giebeln und Kokoschniks.

Das vereinigte Russland und das Zarenreich Russland

Mariä Himmelfahrt-Kathedrale des Moskauer Kremls. Skif-Kerch / Wikimedia Commons Skif-Kerch / Wikimedia Commons

Ende des 15. Jahrhunderts schlossen sich die zersplitterten russischen Fürstentümer endlich zusammen und befreiten sich von dem tatarisch-mongolischen Joch. Iwan III. vereinte die russischen Fürstentümer und wurde der erste Herrscher des russischen Staates mit der Hauptstadt Moskau. Unter seiner Herrschaft errichtete der italienische Architekt Fioravanti 1475-1479 die Mariä-Entschlafens-Kathedrale des Moskauer Kremls, und es wurde mit dem Bau eines steinernen Kremls begonnen, der den hölzernen Kreml ersetzen sollte.

Kathedrale des Erzengels im Moskauer Kreml. Legion Media Legion Media

Im Jahr 1508 baute ein anderer Italiener, Aloisio der Neue, die Erzengel-Kathedrale im Moskauer Kreml, in der er ein viel kühneres Dekor mit deutlichen italienischen architektonischen Einflüssen verwendete.

Die Kirchenarchitektur wandelte sich weiter. Eines der neuen „modischen“" Elemente der Kirchenarchitektur des 16. Jahrhunderts war das Zeltdach. Die erste Steinkirche mit einem solchen Dach - die Himmelfahrtskirche in Kolomenskoje - wurde 1532 gebaut.

Himmelfahrtskirche in Kolomenskoje. Legion Media Legion Media

Als Iwan der Schreckliche an die Macht kam, erklärte er sich zum Zaren und machte Russland zum Zarenreich. Das vielleicht bekannteste architektonische Erbe seiner Herrschaft ist die Kathedrale des Heiligen Basilius des Gesegneten (Pokrowski-Kathedrale), die an die Eroberung von Kasan erinnert.

Basilius-Kathedrale. Legion Media Legion Media

Kirchen wurden weiterhin im „alten“ Stil gebaut, aber immer mehr erhielten einen hohen Vorbau. Die Smolenski-Kathedrale des Nowodewitschi-Klosters in Moskau stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts.

In den Jahren 1559-1585 wurde an der wichtigsten heiligen Stätte eine neue, reich verzierte Kirche gebaut - die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale im Dreifaltigkeitskloster des Heiligen Sergius.

Die Romanow-Ära: Laubsägearbeiten und Barock

Dreifaltigkeitskirche in Nikitniki. Legion Media Legion Media

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts befand sich Russland in der Zeit der Wirren, die von Anarchie und einer polnischen Intervention geprägt war. Doch bereits in der Mitte des Jahrhunderts entwickelte sich ein neuer Architekturstil - die russische Laubsägearbeit. Die elegante Dreifaltigkeitskirche in Nikitniki in Moskau, die in den Jahren 1628-1651 erbaut wurde, kann als klassisches Beispiel für diesen Stil betrachtet werden.

Der russische Laubsägekunststil ist durch eine Fülle von Verzierungen gekennzeichnet. Weitere typische Merkmale dieses Stils sind: zahlreiche kleine Kuppeln anstelle von großen, Zeltdächer, Kokoschniks, geschnitzte Rahmen und mehrfarbige Fliesen. Kirchen in diesem Stil wurden nicht nur in Moskau, sondern in ganz Russland gebaut. Eines der eindrucksvollsten Beispiele ist die Kirche der Ikone der Gottesmutter (Hodigitria) im Kloster St. Johannes der Täufer in Wjasma (1630er Jahre).

Odigitriewskaja-Kirche des Iwanowski-Klosters in Vjasma. Shesmax / Wikimedia Commons Shesmax / Wikimedia Commons

Der russische Barock drückte sich in einer Vielzahl von Kirchenformen aus, die zuvor nicht zu beobachten waren. Zum Beispiel die Rotunden der Auferstehungskathedrale des Klosters Neu-Jerusalem (Ende des 17. Jahrhunderts).

Auferstehungskathedrale des Neuen Jerusalemer Klosters. T3ru / Wikimedia Commons T3ru / Wikimedia Commons

Oder die Kirche der Geburt der Jungfrau Maria in Podmoklowo, die etwas später - 1714-1722 - erbaut wurde und noch „europäischer“ ist.

Kirche der Geburt der Jungfrau Maria in Podmoklow. Wiola Lutschanski / Wikimedia Commons Wiola Lutschanski / Wikimedia Commons

Es gab auch einige völlig einzigartige Experimente, wie die Kirche des Heiligen Zeichens der Mutter Gottes in Dubrowizi (1690-1704).

Snamenskaja-Kirche in Dubrowitsy. VLerik82 / Wikimedia Commons VLerik82 / Wikimedia Commons

Holzarchitektur

Viele russische Kirchen des 18. Jahrhunderts wurden weiterhin aus Holz gebaut. Die meisten von ihnen haben nicht überlebt, aber einige einzigartige Exemplare sind erhalten geblieben, vor allem im Norden des Landes. So zum Beispiel die berühmte Verklärungskirche auf der Insel Kischi (1694-1714).

Kirche der Verklärung des Herrn Kischi. Grigoriewa Ekaterina Michailowna / Wikimedia Commons Grigoriewa Ekaterina Michailowna / Wikimedia Commons

Klassizistische Architektur in St. Petersburg

Nachdem die russischen Architekten der aufwändigen Kirchenbauten mit ihrer üppigen Ausstattung überdrüssig geworden waren, wandten sie sich einem schlichteren klassizistischen Stil zu, der auch in Europa beliebt war. Kirchen in diesem neuen Stil wurden besonders häufig in der neuen russischen Hauptstadt St. Petersburg gebaut. Ein Beispiel dafür ist die Dreifaltigkeitskathedrale der Alexander-Newski-Klosteranlage, die 1776-1790 erbaut wurde.

Dreifaltigkeitskathedrale der Alexander-Newski-Lawra. Theologische Akademie in Sankt-Petersburg / Flickr.com Theologische Akademie in Sankt-Petersburg / Flickr.com

Auch eines der Wahrzeichen der Stadt, die Kasaner Kathedrale (1801-1811) mit ihrer berühmten Kolonnade, wurde im klassizistischen Stil erbaut.

Kasaner Kathedrale. Skif-Kerch / Wikimedia Commons Skif-Kerch / Wikimedia Commons

Russischer Stil

Das späte 19. Jahrhundert war von der Mode geprägt, zu den Wurzeln zurückzukehren. Architekten (wie auch Künstler) interessierten sich für das authentische, vorpetrinische Russland, das nicht durch den Einfluss Europas „verdorben“ war. Nachdem sie den Stil der alten Kirchen in Nordostrussland und Nowgorod sowie die russischen Laubsägearbeiten aufgesogen hatten, begannen sie, Kirchen im neorussischen Stil zu bauen. An der Stelle in St. Petersburg, an der Kaiser Alexander II. ermordet wurde, ordnete sein Sohn Alexander III. den Bau einer Kirche an, für die er selbst einen Entwurf im russischen Stil auswählte. Das Ergebnis war die Kirche des Erlösers auf vergossenem Blut (1883-1907), die oft mit der vier Jahrhunderte zuvor errichteten Kathedrale des Heiligen Basilius des Seligen in Moskau verwechselt wird.

Auferstehungskirche in St. Petersburg. Legion Media Legion Media

Einige Architekten, wie Konstantin Thon, stützten sich stark auf byzantinische Traditionen. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Sie wurde zwischen 1837 und 1860 erbaut, aber in den 1930er Jahren vom Sowjetregime zerstört. Das heutige Gebäude, das in den 1990er Jahren errichtet wurde, ist eine Nachbildung des Originals.

Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Legion Media Legion Media

Diese Kirche der Erlöser-Ikone in Kljasma (1913-1916) verbindet den russischen Stil mit Elementen des Jugendstils.

Kirche des Erlösers Bild nicht von Hand gemacht in Kljasma. Ludvig14 / Wikimedia Commons Ludvig14 / Wikimedia Commons

Moderner Stil

Kirche der Neuen Märtyrer und Bekenner Russlands auf der Lubjanka in Moskau. Legion Media Legion Media

In der Sowjetzeit wurden mehr Kirchen abgerissen als gebaut. Dennoch wurden mehrere Projekte, die vor der bolschewistischen Revolution geplant worden waren, noch verwirklicht. Im heutigen Russland werden viele Kirchen gebaut. Nicht wenige von ihnen sind im barocken oder klassizistischen Stil gestaltet, wenn auch in einer modernen Interpretation. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Kirchen im neorussischen Stil mit Art-Déco-Elementen. Zum Beispiel die Kirche der Neuen Märtyrer und Bekenner der Russisch-Orthodoxen Kirche in Lubjanka in Moskau, die 2013-2017 gebaut wurde.

