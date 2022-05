Wofür steht das russisch-orthodoxe Kreuz?

Es gibt viele Arten von Kreuzen und viele Kulturen und Religionen haben ihre eigene Version davon. Im alten Ägypten gab es das ‚Ankh‘, ein Kreuz mit einer Schlaufe an der Spitze, das das Leben symbolisierte. Das griechische Kreuz hat zwei gleich lange Balken, die die menschliche und die göttliche Linie in Jesus Christus darstellen. Es symbolisiert Demut und Versöhnung.

Das keltische Kreuz von den britischen Inseln ist schon seit längst vergangenen Zeiten bekannt. Es entstand, nachdem die Kelten das Christentum angenommen hatten und den Kreis, ein heidnisches Sonnensymbol, mit dem christlichen Kreuz kombinierten.

Und schließlich gibt es das lateinische Kreuz, das Historiker auf das 3. bis 4. Jahrhundert zurückverfolgen können und das weithin als das Hauptsymbol des Christentums - und später als das Symbol der katholischen Kirche - bekannt ist. Es wurde zusammen mit der Religion in der ganzen Welt verbreitet. Das Kreuz mit einem langen vertikalen Balken, der horizontal von einem kürzeren Balken gekreuzt wird, erinnert an das, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde.

Bei den Katholiken gibt es verschiedene Versionen von Kreuzen, z. B. das Lothringer Kreuz mit zwei kürzeren horizontalen Balken, in der Regel ein Zeichen der katholischen Kardinäle und Erzbischöfe, sowie das Patriarchenkreuz mit drei horizontalen Balken, ein Zeichen des Papstes.

Das ikonische russisch-orthodoxe Kreuz ist ein sechszackiges Kreuz. Neben zwei traditionellen Balken gibt es einen weiteren, kleineren diagonalen Balken am unteren Ende. Als Jesus gekreuzigt wurde, wurde es für seine Füße angenagelt. Es symbolisiert die Waage, die die Sünden und Tugenden der Menschen abwägt. Das obere linke Ende zeigt immer nach oben, zum Himmel, während das untere Ende nach unten zeigt. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Diebe gekreuzigt. Einer von ihnen bereute seine Taten und ging in das Himmelreich ein, der andere aber starb, ohne Buße zu tun. Es soll die Gläubigen an ihre Sünden und die Bedeutung der Buße erinnern.

Ein weiteres traditionelles Kreuz in der russisch-orthodoxen Kirche ist ein achtzackiges Kreuz. Nach dem Evangelium war ein zusätzlicher kurzer waagerechter Balken an der Spitze eine am Kreuz angebrachte Tafel. Normalerweise zeigte sie an, wessen sich der Gekreuzigte schuldig gemacht hatte. Die Tafel am Kreuz von Jesus Christus lautete: „Jesus von Nazareth, König der Juden“.

Einige Kreuze weisen auch einen Totenkopf oder einen Totenkopf mit Knochen am unteren Ende auf. Sie symbolisieren den Kopf Adams, denn der Überlieferung nach wurden die sterblichen Überreste von Adam, Eva und ihren Nachkommen direkt unter der Kreuzigungsstätte auf Golgatha begraben. So wusch das Blut des gekreuzigten Christus symbolisch die Gebeine Adams ab und befreite sie und alle Nachkommen von der Erbsünde.

Solche mehrzackigen Kreuze waren in byzantinischen Fresken und Mosaiken des 6. Jahrhunderts zu sehen. Und da die russische Kirche ihre Wurzeln in Byzanz hat, akzeptierte sie dieses Kreuz. Und tatsächlich war es in allen slawischen Ländern weit verbreitet - insbesondere nach dem Großen Schisma, als sich die lateinische und die östliche Kirche spalteten.

Im 16. Jahrhundert wollte Iwan der Schreckliche, der erste russische Zar, das Land stärken, kurz nachdem alle russischen Länder nach Jahrhunderten der feudalen Zersplitterung und der tatarisch-mongolischen Invasion vereinigt worden waren. Er verfolgte die Idee, dass Moskau das dritte Rom sein sollte, ein Nachfolger des echten Roms und Konstantinopels. Die Verteidigung der Orthodoxie war eines der Prinzipien hinter dieser Idee. Und um den Unterschied zur lateinischen Kirche zu verdeutlichen, wurde das russische Kreuz verbreitet. Von diesem Moment an wurde es auf den Kuppeln der Kirchen angebracht. Vor allem aber wurde das achtzackige Kreuz auch in das Wappen Russlands aufgenommen, und zwar genau zwischen den beiden Köpfen des Adlers.

Das Kreuz hat immer noch eine starke Bedeutung. Es wird in dieser Form von orthodoxen Gläubigen um ihren Hals getragen. Große Kreuze sind in der Regel in Kirchen zu finden, wo sie die Gemeinde dazu auffordern, zum Gedenken an die Verstorbenen Kerzen anzuzünden.

