Von der Zarenkrone bis zum Siegesorden: 20 Meisterwerke aus dem Diamantenfonds des Kremls (TEIL 2)

Die Aufbewahrung und Verwaltung von Wertgegenständen wird in Russland seit der Zeit Peters des Großen praktiziert. Ein besonderer Fundus an Edelmetallen und Steinen umfasste die Krönungsinsignien, den Zierat der Zarenfamilien und alle Arten von Schmuck aus seltenen Steinen, Diamanten, Gold und Silber und einzigartigen Nuggets.

1920 richteten die Bolschewiki das Staatliche Wertaufbewahrungslager (Gochran Rossii) ein, das neben dem Zarenschatz auch verstaatlichte Schmuckstücke des Adels und der Großgrundbesitzer enthielt. Gochran existiert noch heute und erweitert seine Sammlungen von Schmuck und Steinschneidekunst regelmäßig um zeitgenössische Werke. Die wichtigsten Meisterwerke der Sammlung sind heute im Diamantenfonds des Kremls ausgestellt. Hier sind die beeindruckendsten Werke.

Siegesorden

Die höchste militärische Auszeichnung der UdSSR wurde 1943 eingeführt. Nur 17 Personen, einschließlich ausländischer Befehlshaber der alliierten Streitkräfte, wurden mit ihr ausgezeichnet. Der Orden ist aus Platin und Gold gefertigt, der rubinrote Stern ist mit Diamanten umrandet, die Kremlmauer mit dem Lenin-Mausoleum und der Spasskij-Turm sind auf blauem Emaillehintergrund abgebildet. Die weiße Emaille ist mit ПОБЕДА (Sieg) und СССР (UdSSR) beschriftet.

Stern des Marschalls der Sowjetunion

Dieses Ehrenzeichen wurde sowohl an Marschälle der Sowjetunion als auch an Admirale der Marine verliehen. Der fünfzackige Stern ist aus Platin und Gold gefertigt und mit fünf runden Diamanten verziert. In der Mitte befindet sich eine Diamantkomposition in Form eines fünfzackigen Sowjetsterns. Diesem Marshallstern wurde in der UdSSR sogar eine Briefmarke gewidmet.

Ural-Smaragde

In Russland wird eine große Anzahl von Edelsteinen und Halbedelsteinen aller Art gefördert. Der Diamantfonds umfasst Spinellkristalle, Topas, Lapislazuli und Jaspis. Besonders berühmt sind auch die Smaragdvorkommen im Ural. In den Jahren 1969 und 1978 wurden zwei Nuggets mit einem Gewicht von etwa einem Kilogramm gefunden.

Diamant XXVI. Parteitag der KPdSU

Der Diamantenfonds verfügt über eine Sammlung von Namensdiamanten. Der größte von ihnen (und der größte Schmuckdiamant Russlands) ist dieser zitronengelbe Diamant mit 342,57 Karat. Er wurde 1980 im Vulkanschlot Mir gefunden und zu Ehren des Parteitags von 1981 XXVI. Parteitag der KPdSU genannt.

Gold-Nugget Kamel

Im Jahr 1745 entdeckte man im Ural das reichste Goldvorkommen und im folgenden 19. Jahrhundert wurde Russland zu einem der weltweit führenden Goldförderer. Meistens werden große Fundstücke eingeschmolzen, aber besonders interessante Teile werden verschont, um sie zu untersuchen. Der Diamantenfonds verfügt über mehr als hundert Nuggets mit den ungewöhnlichsten Formen (z. B. Teufel und Hasenohren). Das Nugget Kamel mit einem Gewicht von 9,3 kg wurde 1947 in der Kolyma-Lagerstätte gefunden.

Platin-Nugget Gebiss

Platin-Nuggets sind in der Natur recht selten. Der Diamantenfonds besitzt einige der seltensten Exemplare in seiner Sammlung. Einer der größten ist der Ural-Riese, der 7,8 kg wiegt und eher wie ein gewöhnlicher Stein aussieht. Das kieferförmige Nugget wiegt 4,7 kg. Es wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Ural gefunden.

Anhänger mit himbeerrotem Turmalin

Dieser beeren- oder traubenförmige Turmalin wurde Katharina II. im Jahr 1777 von König Gustav III. von Schweden geschenkt. Er wiegt 260,86 Karat und misst 4 x 2,7 x 2,3 cm. Die grünen Blätter aus Emaille auf goldenem Grund unterstreichen seine ungewöhnliche Farbe. Das Mineral stammte wahrscheinlich aus Birma (dem heutigen Myanmar) und machte später eine lange Reise durch die Schatzkammern der europäischen Monarchen, bis es 1648 von den Schweden in Prag erbeutet wurde.

Diamant-Brosche Rose

Im Jahr 1965 wurde im Gochran ein experimentelles Schmucklabor eingerichtet. Ein Team von fünf Goldschmieden arbeitete an der Restaurierung seltener Exponate des Diamantenfonds, von Kronen bis zu sowjetischen Orden. 1970 fertigten die Juweliere Viktor Nikolajew und Gennadij Aleksachin die äußerst komplizierte Brosche Rose aus anderthalb Tausend jakutischen Diamanten. Sie wurden durch einen Schnappschuss eines ähnlichen Stücks inspiriert, das der letzten Zarin Alexandra Fjodorowna gehörte.

Diadem Russische Schönheit

Auch dieses Diadem aus Platin, Gold, Diamanten und 25 großen Perlen hat eine historische Vorlage. Zar Nikolaus I. bestellte 1841 ein ähnliches Diadem in Form eines Kokoschniks für seine Frau Alexandra Fjodorowna. Das Stück wurde nach der Revolution ins Ausland verkauft und befindet sich jetzt wahrscheinlich auf den Philippinen. 1987 fertigten die Juweliere des Diamantenfonds ein Duplikat des verlorenen Diadems von Carl Bolin.

Eine Karte Russlands aus Diamanten

Eine ganze Landkarte Russlands wurde aus einer Vielzahl kleiner Diamanten erstellt. Der rote Rubinkorund markiert Moskau, das Uralgebirge ist von grünen Kristallen gesäumt und der schwarze Diamant markiert die Stadt Mirny, die Hauptstadt der russischen Diamantenindustrie. Ein separater Kristall markiert die Lagerstätte von Archangelsk.

