Malewitsch, Kandinsky und andere teuerste russische Künstler (TEIL 1)

Kasimir Malewitsch

Suprematistische Komposition, 1916 Private collection Brett Gorvy Private collection Brett Gorvy

Unter den Malern gilt Malewitsch als ein echter Rekordbrecher. Viele seiner Werke sind immer wieder auf den Listen der teuersten Gemälde zu finden. So wurden 2015 bei Sotheby's sein Bild Mystischer Suprematismus, auf dem ein Schwarzes Kreuz auf rotem Oval zu sehen ist, für 38 Millionen US-Dollar und Suprematismus, 18. Konstruktion für 34,1 Millionen US-Dollar verkauft.

Das bisher teuerste russische Gemälde aller Zeiten ist die Suprematistische Komposition von Malewitsch. Im Jahr 2008 kam es bei Sotheby's für 60 Millionen Dollar unter den Hammer und 2018 brach es seinen eigenen Rekord. Ein unbekannter Käufer erwarb es bei Christie's in New York für 85,8 Millionen US-Dollar.

Wassily Kandinsky

Gemälde mit weißen Linien, 1913 Private collection Private collection

Der Abstraktionist Kandinsky ist mit seinem einzigartigen Stil einer der berühmtesten russischen Künstler der Welt. 1990 wurde sein Gemälde Fuge bei Sotheby's von dem Sammler Ernst Beiler für 38,2 Millionen US-Dollar erworben. 2017 erzielten gleich zwei Gemälde bei Sotheby's Rekorde – Murnau mit Regenbogen wurde für 26,7 Millionen US-Dollar (und in rekordverdächtigen 22 Minuten) verkauft. Das zweite Werk Gemälde mit weißen Linien kam für 42 Millionen US-Dollar unter den Hammer.

Marc Chagall

Liebespaar, 1928 Private collection Private collection

1990, nur fünf Jahre nach dem Tod des Künstlers, der in seinem Leben schreckliche Armut erlebt hatte, wurde sein Bild Jubiläum bei Sotheby's für 14,85 Millionen US-Dollar verkauft. Der Käufer war der japanische Geschäftsmann Hironori Aoki, der bereits rund 30 Chagal-Gemälde in seiner Sammlung hat. Das Gemälde Der große Zirkus wurde von Sotheby's bereits zweimal verkauft – 2007 für 12 Millionen US-Dollar und dann 2017 für 16 Millionen US-Dollar. Im selben Jahr wurde das Gemälde Die drei Kerzen für 14,5 Millionen US-Dollar und Die Liebenden für 28,45 Millionen US-Dollar versteigert.

Nicolas de Staël

Prinzenpark (Die großen Fußballer) , 1952 Christie's Christie's

Der Künstler hieß mit bürgerlichem Namen Nikolai Staël von Holstein und war der Sohn eines russischen Armeegenerals mit deutsch-baltischen Wurzeln. Nach der Oktoberrevolution war die Familie mit dem fünfjährigen Nikolai gezwungen, aus Sowjetrussland zu emigrieren. Beide Eltern starben sehr früh, und Nikolai wurde von einer belgischen Familie adoptiert. Er studierte Malerei an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Brüssel und lebte später in Frankreich, Italien und Spanien. Von seinen Zeitgenossen wurde er stark von anderen russischen Emigranten – Chaïm Soutine und Wassily Kandinsky – beeinflusst.

Staël gilt als bedeutender Vertreter des Tachismus, einer Form des abstrakten Expressionismus, der als Antwort auf den Kubismus galt. 2011 wurde Staëls Nu Couché (Liegender Akt in Blau) beim Auktionshaus Artcurial in Paris für 9,4 Millionen US-Dollar verkauft. 2018 kamen bei Christie's die Gemälde Blumen für 9,7 Millionen US-Dollar und Stehender Akt für 12 Millionen US-Dollar unter den Hammer. 2019 wurde der Rekord dieses Werkes durch das große abstrakte Gemälde Prinzenpark (Die großen Fußballer) gebrochen, das bei Christie's für 22 Millionen US-Dollar verkauft wurde.

Alexej von Jawlensky

Schokko mit breitkrempigem Hut, 1910 Sotheby's Sotheby's

Jawlensky gilt als einer der ersten russischen Expressionisten. Er lernte diesen Kunststil in Deutschland kennen, wohin er noch vor dem Ersten Weltkrieg übersiedelte. Dort wurde der Maler Mitglied von Kandinskys Künstlergruppe Der Blaue Reiter. In Russland war Jawlensky nicht sehr bekannt, bis in den 2000er Jahren eine große Ausstellung seiner Gemälde im Staatlichen Russischen Museum in St. Petersburg stattfand. Das Interesse an dem Künstler wuchs 2003, als sein Gemälde Schokko mit breitkrempigen Hut bei Sotheby's für 8,3 Millionen US-Dollar und 2008 für 18,6 Millionen US-Dollar verkauft wurde. 2006 wurde das Gemälde Dunkle Augen für 5,5 Millionen US-Dollar bei Christie's verkauft.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.