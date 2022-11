„House of the Dragon“: Bezüge zur russischen Kultur und Geschichte des „Game of Thrones“-Prequel

Die Story der Serie „House of the Dragon“ weist mehr Parallelen zur russischen Geschichte auf, als man denkt. Selbst der Dynastiekonflikt wurde teilweise aus der realen russischen Geschichte „herausgeschrieben“.

House of the Dragon – ein Prequel zu Game of Thrones,einer der erfolgreichsten Fantasy-Serien unserer Zeit – führt die Zuschauer zurück in die bekannte und beliebte Welt von Westeros.

Fans von George Martin wissen, dass er seine Bücher auf dem bunten Kaleidoskop der europäischen mittelalterlichen Geschichte aufbaut und sie mit Fantasy-Legenden und natürlich mit Drachen würzt. Im Laufe der Jahre haben die Fans von Game of Thrones viele interessante kulturelle Bezüge in den Handlungen und visuellen Sequenzen der Serie gefunden, darunter auch zur russischen Geschichte und Kultur.

Warum wirkte das Bild von Rhaenyra Targaryen auf die russischen Zuschauer so gewohnt?

Rhaenyra Targaryen (links), Großfürstin Tatiana (Tochter von Nikolaus II) im Kokoschnik (rechts), ca. 1904. Legion Media; Public domain Legion Media; Public domain

House of the Dragon hat die russischen Fans von Westeros in dieser Hinsicht besonders erfreut. Als HBO das offizielle Poster der Serienprotagonistin Rhaenyra veröffentlichte, zogen die Zuschauer in Russland sofort eine kulturelle Parallele zur russischen Volkstracht: Sie sahen in der Kleidung der jungen Frau einen stilisierten Kokoschnik und die für die russische Tracht charakteristische breite runde Halskette, runde Ohrringe und die lockere Fasson des Kleides.

Königin Maria Fjodorowna (Prinzessin Dagmar von Dänemark) in einem Galakleid, 1881, von Iwan Kramskoj (links) / Königin Maria Fjodorowna in einem Kokoschnik, von Konstantin Makowsky (rechts)

Gemeint ist hier nicht nur ein Kokoschnik als Element der einfachen Kleidung, sondern der Kokoschnik als Krone oder Tiara, wie er im 19. Jahrhundert in der russischen gehobenen Gesellschaft populär wurde und bis 1917 bestand. Emigranten nahmen dieses Accessoire jedoch mit nach Europa und lösten Anfang des 20. Jahrhunderts eine modische Strömung á la russe aus.

Ein noch auffälligeres Beispiel für den heute klassischen Kokoschnik mit Kamm und Anhängern an den Schläfen ist in der Fernsehserie bei der Hochzeitsfeier von Rhaenyra zu sehen.

Oben: Rhaenyra während ihrer Hochzeit. Unten: Zwei russische Kokoschniks. Legion Media; Shakko (CC BY-SA 3.0); Wladimir Fedorenko/Sputnik; Legion Media; Shakko (CC BY-SA 3.0); Wladimir Fedorenko/Sputnik;

Obwohl der Kamm der Kopfbedeckung von Provinz zu Provinz variierte, wurde die Kopfbedeckung in der Regel aus Pappe hergestellt, mit Stoff verkleidet und je nach Status und Reichtum des Besitzers mit verschiedenen Materialien und Ornamenten verziert: Brokat, Tressen, Glasperlen, Süßwasserperlen, Goldfäden, Folie, Glas und Edelsteine.

Rhaenyras Kopfschmuck ähnelt vor allem dem traditionellen Kokoschnik der Provinz Kostroma, der Nakon genannt wird. Das Filmmaterial von den Dreharbeiten zur Serie zeigt, dass der Kokoschnik mit Perlen und goldenen Elementen verziert ist, auch die Anhänger sind aus Perlen gefertigt.

Warum die ungewöhnlichen Elemente im Targaryen-Outfit?

Eine russische Halskette aus dem 12. Jahrhundert aus der Kreml-Waffenkammer / Rhaenyra Targaryen trägt eine ähnliche Halskette. Moskauer Kreml-Museen; Legion Media Moskauer Kreml-Museen; Legion Media

Man sollte bedenken, dass die Targaryens nicht die ursprünglichen Bewohner von Westeros sind. Ihre Vorfahren kamen aus dem Stadtstaat Valyria auf den Kontinent und brachten ihre Bräuche und Riten mit. Natürlich bestand eine der Aufgaben des Kostümbildners darin, ihre Einzigartigkeit zu betonen, das exotische Aussehen der Figuren und die Sprache, die nur von Mitgliedern des Hauses und nur zu besonderen Anlässen gesprochen wird, durch spezielle Festkleidung zu ergänzen. Die Aufgabe wurde mit Bravour gemeistert, aber für die Inspiration musste man sich an weiter entfernte Quellen wenden als an die Mode des mittelalterlichen Europas.

Russische Hofdame in einem Galakleid (links) / Rhaenyra in einem ähnlichen Kleid (rechts). Public domain; Legion Media Public domain; Legion Media

Russische Fans der Serie, die sich von der Analogie inspirieren ließen, gingen sogar noch weiter und fanden kontroverse Parallelen zwischen einem der Kleider der Hauptfigur und dem berühmten russischen Hofkleid, das für die Damen des Zarenhofes ab Mitte des 19. Jahrhunderts obligatorisch wurde.

Das Wappen des Hauses Targaryen (links) / Ein Denkmal für Zmey Gorynych im Vergnügungspark Kudykina Gora, Region Lipetsk, Russland (rechts). Mattia332 (CC BY-SA 4.0); Legion Media Mattia332 (CC BY-SA 4.0); Legion Media

Und natürlich weckt das Wappen des Hauses Targaryen beim russischen Zuschauer eine starke Assoziation mit der Schlange Gorynytsch, einer Gestalt aus der russischen Folklore, die es auf Jungfrauen abgesehen hatte – doch in der Interpretation der Welt von Westeros gehörten die beiden Drachenköpfe zu Frauen.

Gab es in der russischen Geschichte eine ähnliche Situation wie den zentralen Konflikt der Serie?

Großherzogin Elisabeth Petrowna (links) / Kaiserin Anna Iwanowna (rechts) Public domain Public domain

Wenn wir uns dem Lieblingsspiel der Zuschauer zuwenden und versuchen, einen Konflikt in der russischen Geschichte zu finden, der dem zentralen Konflikt – zwischen den beiden mächtigen Frauen im Kampf um den Thron – ähnelt, kommt uns die Geschichte der Beziehung von Elisabeth Petrowna und Anna Iwanowna in den Sinn.

Elisabeth Petrowna, die jüngste Tochter von Peter I. und Katharina I., die in ihrer Jugend ihre Zeitgenossen mit ihrer Schönheit verblüfft hatte und wie Rhaenyra die Freude des Reiches genannt wurde, hatte laut dem Testament von Katharina I. das Recht auf den Thron nach Peter II. Im letzten Jahr der Herrschaft Katharinas I. und zu Beginn der Herrschaft Peters II. wurde am Hof über die Möglichkeit einer Heirat zwischen Tante und Neffen gesprochen, die miteinander befreundet waren und viel Zeit miteinander verbrachten, was sehr an die Heirat zwischen Rhaenyra und ihrem Onkel in der ersten Staffel von House of the Dragon erinnert.

Nach dem Tod Peters II. im Januar 1730 wurde Katharinas Testament abgelehnt und der Thron wurde ihrer Cousine Anna Iwanowna angeboten. Eine ähnliche Entscheidung war die Grundlage des Konflikts in der Serie – nach dem Tod von König Viserys wurde sein Wunsch, Rhaenyra zu seiner Nachfolgerin zu küren, vergessen, und auf den Thron kam ein für die herrschende Elite bequemer Kandidat.

Das Ende der Handlung der russischen Geschichte ist bekannt.

Nach dem Tod von Anna Iwanowna und einer kurzen Regentschaft von Anna Leopoldowna ließ Elisabeth in der Nacht des 25. November 1741 eine Kompanie Grenadiere aus dem Preobraschenski-Regiment aufmarschieren und sich ohne auf Widerstand zu stoßen im Winterpalast zur neuen Zarin ausrufen.

Wie die Geschichte von Rhaenyras und Alicentas Konfrontation in House of the Dragon ausgeht, wird sich in den nächsten Staffeln der Serie zeigen, obwohl die Zuschauer, die das Buch gelesen haben, das die Grundlage der Geschichte bildet, wissen, dass die Konfrontation weitaus tragischer sein wird.

