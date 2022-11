Treffen Sie Domowoj, den russischen Hausgeist

Vom Altertum bis heute ehren die meisten Russen den Domowoj mit einem beliebten Aberglauben. Wenn Russen vorhaben, ihr Haus für längere Zeit zu verlassen, nehmen sie als letztes, bevor sie aus der Tür treten, kurz Platz – надорогу (na darógu, dt.: auf die Reise oder auf den Weg). Die alten Russen taten dies, um den Domowoj, den Hausgeist, zu besänftigen.

Sie glaubten, dass der Domowoj sehr verärgert ist, wenn die Hausbewohner abrupt das Haus verlassen, und so zollten die Russen ihrem Haushüter durch das Sitzen auf die Reise den gebührenden Respekt. Was sind die Hauptmerkmale eines Domowojs?

Was zeichnet einen Domowoj aus?

"Eine Frau und ein Domowoj" von Boris Kustodiew. Boris Kustodiew Boris Kustodiew

In der russischen Folklore kümmert sich ein Domowoj um die Hausbewohner und hilft im Haushalt. Seine Aufgabe ist es, das Feuer im Ofen am Brennen zu halten und dafür zu sorgen, dass das Getreide und das Mehl trocken bleiben. In den russischen Dörfern soll der Domowoj auch das Vieh gehütet haben, indem er den Pferden die Mähne kämmte und das Vieh in der Nacht beruhigte – deshalb ist die Scheune auch ein Ort, an dem ein Domowoj wohnen kann. Der Domowoj wird oft gebeten, sich im Frühjahr vor dem ersten Weidegang und im Herbst um das Vieh zu kümmern.

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Domowojs ist seine Fähigkeit, gefährliche Ereignisse vorherzusagen – wenn etwas Schlimmes bevorsteht, zeigt sich der Domowoj. Er macht Lärm, heult wie der Wind, wirft Dinge durch das Haus oder erscheint in Gestalt eines Familienmitglieds.

Er ist der ultimative Ahnherr

Domowoj von Iwan Bilibin, Anfang des 20. Jahrhunderts. Iwan Bilibin Iwan Bilibin

Ethnographen sind sich einig, dass der Domowoj ein vorchristliches Wesen der russischen Folklore ist. Wie Hausgeister in vielen Kulturen wurde ein verstorbenes Familienmitglied, der erste Vorfahre der Sippe, als Domowoj betrachtet. Das heißt, der Domowoj ist kein Heinzelmännchen, keine zwergenhafte Kreatur, sondern ein mächtiges Hauswesen.

Er wird selten gesehen

Als wichtigster Hausgeist wird der Domowoj nur selten leibhaftig gesehen und wenn, dann kann er die Gestalt des Hausbesitzers oder eines Vorfahren annehmen – einfach ein alter Mann mit Bart. Die Russen glauben, wenn sie einen Domowoj in ihrer eigenen Gestalt erblicken, ist das ein sehr schlechtes Omen, das Krankheit oder den Tod voraussagt. Ein Domowoj erscheint gewöhnlich, um vor einem düsteren oder gefährlichen Ereignis zu warnen.

Er lebt in geschlossenen, dunklen Räumen und Ecken

Boris Sabirochin Boris Sabirochin

Hinter oder unter dem Ofen, auf dem Dachboden, unter der Türschwelle – das sind nach dem russischen Volksglauben die Orte, an denen ein Domowoj gerne lebt. Ein Domowoj mag es nicht, wenn man ihn stört, denn er hat eine Menge Arbeit im Haus zu erledigen.

Wie kann ein Domowoj ins Haus gelangen?

Die Russen, die in den Dörfern leben, glauben, dass ein Haus ohne einen Domowoj nicht bestehen kann. Wenn es also an der Zeit ist, an einen anderen Ort zu ziehen, ist es Tradition, den Domowoj „mitzunehmen“. Wenn eine Bauernfamilie von einem alten Haus in ein neues zog, musste der Domowoj in einem alten Bastschuh, auf einem Besen oder auf einer Schaufel mit glühenden Kohlen „getragen“ werden.

Um einen Domowoj in ein frisch gebautes Haus einzuladen, wurden in der Regel einige „Opfer“ für ihn vorbereitet – eine Tradition, die auf die alten Bauherrenriten zurückgeht, als die Bauherren vor dem Bau des Hauses ein lebendes Tier (eine Ziege oder ein Stück Geflügel) opferten.

Was macht einen Domowoj wütend?

"Domowoj. Die Nacht vor der Abreise der Besitzer" von Pawel Nasim. Pawel Nasim

Jede Unsauberkeit im Haus, viel Fluchen, Streitereien und Auseinandersetzungen zwischen den Familienmitgliedern – all das macht einen Domowoj wütend. Ohne Unterwäsche zu schlafen, mit offenem Haar aus dem Haus zu gehen (nur für Frauen), nachts zu arbeiten oder ohne Abendessen ins Bett zu gehen – all das missfällt dem Hausgeist und führt dazu, dass er mit Dingen um sich wirft, nachts die Decke wegzieht und alle möglichen ärgerlichen Dinge tut.

Wie wir sehen, empfehlen die wichtigsten „Verhaltensregeln“ für einen Domowoj, keine

Dummheiten zu machen oder Dinge zu tun, die unter den rauen Bedingungen des

russischen Klimas gefährlich sein können (wie ohne Abendessen ins Bett zu gehen). Wie bei

anderen volkstümlichen Wesen diente der Glaube an den Domowoj als einfache und

verständliche Erklärung der Hausregeln für kleine Kinder – und in diesem Sinne war der

Domowoj tatsächlich eine große Hilfe im Haushalt!

