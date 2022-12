Russia Beyond (Photo: Legion Media; labutxaca (1 Jun. 2009)

Eine superkurze Zusammenfassung Ein gequälter Erwachsener ergreift die Gelegenheit, ein vorpubertäres Mädchen zu verführen. Er nimmt das Mädchen mit auf einen Roadtrip quer durch Amerika, um sich ihm ohne Konsequenzen hingeben zu können.

Die Handlung

Lolita ist ein Roman, der in Form einer Autobiografie von einer fiktiven Figur namens Humbert Humbert geschrieben wurde. Die Geschichte enthält die unzuverlässige Erzählung seines gesamten Lebens, konzentriert sich aber vor allem auf eine Begebenheit, in der sich der Erzähler in ein zwölfjähriges Mädchen namens Dolores Haze verliebt, das er Lolita nennt.

Schon zu Beginn des Buches erfährt der Leser, dass Humbert zu einer lebenslangen sexuellen Obsession mit Mädchen im Alter zwischen neun und vierzehn Jahren verurteilt ist. Er nennt sie Nymphen und behauptet, sie hätten eine dämonische Natur, die ihn anziehe. Im Gegensatz dazu fühlt sich der Erzähler von älteren Frauen mit reiferen sexuellen Wünschen abgestoßen.

Einmal kommt Humbert in die Kleinstadt Ramsdale und findet Unterkunft im Haus der 35-jährigen Charlotte Haze. Er verabscheut sowohl Charlotte als auch ihr Haus, beschließt aber, dort zu bleiben, da er sich in Charlottes zwölfjährige Tochter verliebt, die er liebevoll Lolita nennt.

Humbert kann dem Drang, der ihn zu dem jungen Mädchen zieht, nicht widerstehen, handelt aber vorsichtig, um keinen Verdacht zu erregen. Er sucht nach Gelegenheiten, um mit Lolita zusammen zu sein, und findet bei der kleinsten Berührung sexuelle Befriedigung. Außerdem führt er ein Tagebuch, in dem er seine Fantasien über das Mädchen festhält.

Als Charlotte, die Humbert abstoßend findet, ihm ihre Gefühle gesteht, beschließt er, mitzuspielen und die Frau zu heiraten, um das Sorgerecht für Lolita zu erhalten und einen offiziellen Grund zu haben, in ihrer Nähe zu sein.

Als Charlotte durch ein tragisches Ereignis aus dem Spiel gerät, nimmt Humbert Lolita als ihr einziger Betreuer mit auf eine Reise quer durch die USA. Eines Nachts in einem Hotel betäubt er Lolita mit Schlaftabletten und plant, sie im Schlaf zu missbrauchen, gibt seinen Plan aber schließlich auf. Am nächsten Morgen beginnt Lolita mit Humbert zu schlafen, wie er berichtet.

Die Beziehungen zwischen Humbert und Lolita verschlechtern sich, da Humbert immer obsessiver und eifersüchtiger auf Lolita wird und ihr Verhalten wiederum immer unberechenbarer wird.

Als er sich schließlich in Beardsley niederlässt, verliert Humbert die Kontrolle über Lolita, da das Mädchen von einem Dramatiker namens Clare Quilty verführt wird, der Lolita für seine egoistischen Zwecke begehrt.

In seiner Verzweiflung zieht Humbert mit Lolita aus der Stadt, aber sie flieht. Der gepeinigte Humbert verbringt den Rest des Sommers damit, nach Lolita und ihrem Liebhaber zu suchen, aber ohne Erfolg.

Als Lolita Jahre später wieder in Humberts Leben auftaucht, erzählt sie ihm, dass sie mit Quilty durchgebrannt sei, der sie für seine bösen Machenschaften ausnutzen wollte, sie aber weglief und jetzt mit einem anderen Mann verheiratet sei.

Obwohl Humbert Lolita nicht mehr als Kindfrau wahrnimmt, bittet er sie, mit ihm durchzubrennen, da er sie trotzdem liebe. Doch Lolita weigert sich.

Mit gebrochenem Herzen rächt sich Humbert an Quilty, den er in dessen Haus tötet. Daraufhin wird Humbert verhaftet. Er stirbt im Gefängnis, nachdem er seine Version der Ereignisse in einem Tagebuch niedergeschrieben hat. Lolita stirbt währenddessen bei der Entbindung ihres Kindes.

Was steckt hinter dem Roman?

Nabokow begann 1946 in den USA mit dem Schreiben des Romans. Es dauerte acht Jahre, ihn fertigzustellen. Kein amerikanischer Verlag akzeptierte das Buch, das vordergründig dem Genre der Pornografie zuzuordnen war. Schließlich wurde der Roman von einem französischen Verlag veröffentlicht, der sich auf Avantgarde-Literatur und Pornografie spezialisiert hatte.

Der Roman erhielt gemischte Kritiken und löste damit einen Skandal in der Verlagswelt aus. Einige sahen ihn als Meisterwerk an, während andere das Buch als schmutzige Pornografie bezeichneten. Nach der Veröffentlichung in den USA wurde das Buch ein Bestseller und Nabokow erlangte weltweiten Ruhm.

Der von Nabokow persönlich ins Russische übersetzte Roman kam 1967 in die UdSSR und wurde dort illegal verbreitet. In der Sowjetunion wurde er von den Kritikern einhellig verurteilt.

Auch heute ist der umstrittene Roman noch Gegenstand von Diskussionen. Einige Leser tun ihn als pornografisches Buch ab, das nur deshalb so beliebt ist, weil es die unvorbereitete Öffentlichkeit der 1950er Jahre schockieren konnte.

Andere bezeichnen Lolita als ein Meisterwerk, reich an poetischer Prosa, versteckten Themen, subtilen Anspielungen, Satire und Denkanstößen. In der Tat hat der Roman mehrere Ebenen, die über die Haupthandlung um den Kinderschänder und sein Opfer hinausgehen.

Nabokow erforscht die Themen des unparteiischen Schicksals und der Kontrolle des Menschen über sein Leben, der verbotenen Liebe, des Tabus, des Egoismus, des Konsumverhaltens in der modernen Gesellschaft, der Entfremdung und viele andere.

Insbesondere zeigt der Autor die Macht der Sprache und der rhetorischen Überzeugungskraft, indem er seinen Protagonisten dessen pädophile Neigung gegenüber skeptischen Lesern mit Hilfe seiner makellosen rhetorischen Fähigkeiten verteidigen lässt.

Das Buch verursachte mit seinem Erscheinen im Jahr 1955 einen Skandal. Es sorgte für Aufmerksamkeit und gemischte Kritiken und wurde zu einem der umstrittensten Romane sowohl der russischen als auch der amerikanischen klassischen Literatur.

