Von Jeanne d'Arc bis Mozart: Russische Schauspieler, die Persönlichkeiten der Geschichte spielten

1. Inna Tschurikowa als Jeanne d'Arc

John Everett Millais; Sputnik John Everett Millais; Sputnik

In dem sowjetischen Film Natschálo (dt.: Der Beginn) aus den Jahre 1970 ist die Handlung um Jeanne d'Arc ein Film im Film. Eine zeitgenössische Fabrikarbeiterin namens Pascha (dargestellt von Inna Tschurikowa) erhält das Angebot, die Hauptrolle in dem Film über die französische Heldin zu spielen.

2. Juri Bogatyrjów als Karl II. von Spanien

John Closterman; Jahn Frid/Lenfilm,1989 John Closterman; Jahn Frid/Lenfilm,1989

Die Komödie Don Cesar de Bazan (1989) spielt im Spanien des 17. Jahrhunderts, zur Zeit der katalanischen Revolte. Ein Minister namens Don José, der sich in die Königin verliebt und zurückgewiesen wird, will eine Intrige gegen den König schmieden. Bogatyrjóws groteskes Bild des Königs von Spanien ist sehr eindringlich.

3. Wladislaw Strscheltschik als Napoleon

Public domain; Sergej Bondartschuk/Mosfilm, 1967 Public domain; Sergej Bondartschuk/Mosfilm, 1967

In dem Oscar-prämierten Film Krieg und Frieden (1967), der auf Tolstois gleichnahmigen Roman basiert, spielte Strscheltschik den Korsen mit einer unglaublichen Noblesse und Würde. Im Gegensatz zu dem historischen Vorbild hatte der Schauspieler ein beachtliche Körpergröße, aber die Filmemacher fanden Wege, den Darsteller im optimalen Größenverhältnis abzubilden. Auf seiner Tournee durch Frankreich wurde Strscheltschik von den Einheimischen mit Blumen überhäuft.

4. Innokentij Smoktunowskij sowohl als Mozart als auch Salieri

Barbara Krafft; Wladimir Gorriker/Filmstudio Riga, 1962 Barbara Krafft; Wladimir Gorriker/Filmstudio Riga, 1962

Smoktunowskij ist einer der bekanntesten sowjetischen Schauspieler, berühmt durch Dewjatj dnej odnowo goda (dt.: Neun Tage in einem Jahr) (1962) und Beregís awtomobílja (dt.: Vorsicht, Autodieb!) (1966), und im Laufe seiner Karriere bekam er die Gelegenheit, beide Musiker dieses verhängnisvollen Duos zu spielen. Im Kinofilm Mozart und Salieri (1963) verkörperte er das fröhliche Genie Mozart. Und 1979 spielte er das böse Genie Salieri, das Mozart im Fernsehspiel Malenkije tragedii (dt.: Kleine Tragödien) vergiftet. Beide Filme basieren auf dem Drama Mozart und Salieri von Alexander Puschkin.

Joseph Willibrord Mähler; Michail Schweizwer/Mosfilm,1980 Joseph Willibrord Mähler; Michail Schweizwer/Mosfilm,1980

5. Oleg Tabakow als Ludwig XIII.

Philippe de Champaigne; Georgij Jungwald-Chilkewitsch/Filmstudio Odessa,1979 Philippe de Champaigne; Georgij Jungwald-Chilkewitsch/Filmstudio Odessa,1979

In dem brillanten sowjetischen Film D'Artagnan und die drei Musketiere (1978) mit Michail Bojarskij in der Hauptrolle des D'Artagnan wurde die relativ kurze, aber erstaunliche Rolle des Monarchen von Oleg Tabakow gespielt. Der König von Frankreich, Ludwig XIII., war in seiner Interpretation weit von der realen Person entfernt (aber nahe an dem, wie Dumas ihn darstellte), fast eine Karikaturfigur, schwach, aber stur und verwöhnt.

6. Alisa Frejndlich als Anna von Österreich

Philippe de Champaigne; Georgij Jungwald-Chilkewitsch/Filmstudio Odessa,1979 Philippe de Champaigne; Georgij Jungwald-Chilkewitsch/Filmstudio Odessa,1979

In demselben Film D'Artagnan und die drei Musketiere spielte die fabelhafte Alisa Frejndlich Anna von Österreich, die Frau von König Ludwig XIII. D'Artagnan hilft ihr, ihre Ehre zu retten, indem er ihr den Diamantenanhänger, den sie ihrem Geliebten geschenkt hatte, zurückbringt, damit der König nicht merkt, dass sie ihn hintergangen hat.

7. Viktoria Poltorak als Frida Kahlo

Alexander Kott;Konstantin Statskij/Sreda, 2017; Legion Media Alexander Kott;Konstantin Statskij/Sreda, 2017; Legion Media

Die biografische TV-Serie Trozki (2017) erzählt von diesem russischen Revolutionär, der 1940 auf Stalins Befehl hin in Mexiko ermordet wurde. Die berühmte mexikanische Künstlerin Frida Kahlo gewährte Trotzki in Mexiko Asyl. Schauen Sie sich an, wie Viktoria Poltorak sie gespielt hat, und vergleichen Sie sie mit Salma Hayek in dieser Rolle.

