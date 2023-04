10 sowjetische Innenräume in der russischen Malerei (BILDER)

Fast alle Menschen in der Sowjetunion lebten in einem typischen sowjetischen Wohnblock, verbrachten den Sommer auf der Datscha ihrer Großmutter oder teilten sich den öffentlichen Raum in Gemeinschaftswohnungen. Die Inneneinrichtung dieser Häuser wurde zum kulturellen Code für das ganze Land. Schränke mit schweren Kristallvasen und Porzellan, Geranien auf der Fensterbank, Spitzentischdecken auf dem Tisch, eine Wäscheleine in der Küche – diese kleinen Dinge prägten das sowjetische Interieur mit seiner einzigartigen Ästhetik.

Auch die Künstler widmeten ihre Aufmerksamkeit dem sowjetischen Alltagsleben. Unten finden Sie die interessantesten Gemälde der damaligen Zeit.

Juri Pimenow. Lyrische Hauseinweihung. 1957

Juri Pimenow. Lyrische Hauseinweihung. 1957

Konstantin Istomin. Am Fenster (im Zimmer). 1928

Konstantin Istomin. Am Fenster (im Zimmer). 1928

Anatoli Lewitin. Warmer Tag. 1957

Anatoli Lewitin. Warmer Tag. 1957

Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Michail Roginski. Küche in einer Gemeinschaftswohnungen. 1992

Kusma Petrow-Wodkin. Samowar. 1926

Kusma Petrow-Wodkin. Samowar. 1926

Juri Pimenow. Ruhiges Cafe. 1971

Juri Pimenow. Ruhiges Cafe. 1971

Juri Pimenow. Lichter der Universität. 1963

Juri Pimenow. Lichter der Universität. 1963

Nikolai Sajzew. Gespräch mit der Mutter. 1984

Nikolai Sajzew. Gespräch mit der Mutter. 1984

Stanislaw Schukowski. Oster-Stillleben. 1915

Stanislaw Schukowski. Oster-Stillleben. 1915

Isaak Brodski. Gefallene Blätter. 1929

Isaak Brodski. Gefallene Blätter. 1929

