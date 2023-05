Warum wurde beschlossen, den Sarg Alexander Newskijs von der Eremitage in ein Kloster zu überführen?

Alexander Newskij – mittelalterlicher russischer Fürst und verehrter Heiliger.

Der Heilige Alexander Newskij. Das Fresko in der Erzengel-Kathedrale des Moskauer Kremls shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Alexander Newskij (1220-1263) ist vor allem für seine Erfolge im Kampf gegen ausländische Invasoren bekannt, die Russland von Osten und Westen her angriffen. Er verlor keine einzige Schlacht und sein Sieg über den Livländischen Orden in der Eisschlacht auf dem Peipussee von 1242 ist besonders denkwürdig. Um den Verteidiger Russlands gegen seine Feinde bildete sich eine heldenhafte Aureole, die sogar zu Sowjetzeiten aufrechterhalten wurde – auf Wunsch der Behörden drehte Sergej Eisenstein einen heroischen Film mit dem Titel Alexander Newskij.

Ein Ausschnitt aus Sergej Eisensteins Film „Alexander Newskij“ Sergei Eisenstein, Dmitri Vasilyev/Mosfilm, 1938 Sergei Eisenstein, Dmitri Vasilyev/Mosfilm, 1938

Alexander Newskij wurde auch von den Tataren-Mongolen attackiert, die von Russland Tribut forderten und Raubzüge unternahmen. Einigen Quellen zufolge korrespondierte Alexander mit dem Papst, der ihm Hilfe gegen die Tataren-Mongolen anbot, wenn sich Russland dem päpstlichen Stuhl unterwerfen würde. Alexander lehnte ab und setzte den Kampf auf eigene Faust fort – so wurde er als Verteidiger der Orthodoxie gegenüber dem Vatikan bekannt. Newskij wurde 1547 heiliggesprochen.

Eine der wichtigsten Reliquien der Russisch-Orthodoxen Kirche.

Raka bedeutet übersetzt Arche oder Gruft, und in der christlichen Tradition ist es üblich, die Reliquien von Heiligen in solchen Reliquienbehältern aufzubewahren. (Das Wort stammt vom lateinischen arca ab). Die Gläubigen kommen, um sie zu verehren und zu ihnen zu beten. Der Reliquienschrein von Alexander Newskij ist neben den Reliquien des Heiligen Sergius von Radonesch einer der berühmtesten und am meisten geschätzten in der Orthodoxie.

Kleine Raka von 1695, ein Werk des Moskauer Meisters N. M. Pschenichnyj Testus (CC BY-SA 4.0) Testus (CC BY-SA 4.0)

Alexander Newskij wurde im Geburtskloster in Wladimir beigesetzt. Einigen Überlieferungen zufolge überstanden seine sterblichen Überreste auf wundersame Weise den Brand im Jahr 1491, was eine der Gründe für seine Heiligsprechung war. Legenden über die wundertätigen Eigenschaften von Alexanders Reliquien begannen zu kursieren. Im Jahr 1695 wurde in Moskau für die Reliquien ein neuer vergoldeter Reliquienschrein mit einer Polsterung aus kirschrotem Samt angefertigt, der bis heute erhalten ist.

Peter der Große baute in St. Petersburg ein spezielles Kloster für die Aufbewahrung der Reliquien von Alexander

Heiligtum in der Alexander-Newski-Lawra, Lithografie aus dem Jahr 1890. Public domain Public domain

1703 gründete Peter I. Sankt Petersburg, die neue Hauptstadt für Russland, und ernannte den Heiligen Alexander Newskij zusammen mit dem Heiligen Petrus zu Schutzheiligen der Stadt. Dies wurde damit begründet, dass der Fürst im Jahr 1240 ganz in der Nähe die Schweden in der Schlacht an der Newa besiegt hatte. Im Jahr 1723 ordnete Peter I. an, die Reliquie von Wladimir nach St. Petersburg zu bringen, und das Alexander-Newskij-Kloster, das bald den Status einer Lawra erhielt, wurde eigens für sie errichtet.

Es handelt sich nicht nur um einen Sarg, sondern um einen ganzen monumentalen Komplex.

Das Grab von Alexander Newskij, 1910. Public domain Public domain

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde auf Veranlassung der Zarin Elisabeth Petrowna (der Tochter von Peter I.) die neue Raka für die Heiligengräber des heiligen Fürsten angefertigt. Sie wurde im Stil der monumentalen katholischen Reliquienschreine im pompösen Barockstil ausgeführt. Die besten Hofmaler und Silberschmiede waren an der Arbeit beteiligt, und für den Sarkophag wurden etwa 1.500 kg Silber verarbeitet.

Die eigentliche Raka mit den Reliquien The Hermitage

Bei dem Werk handelt es sich um eine fünfstufige Pyramide, auf der Alexander Newskij selbst und Flachreliefs mit Szenen aus seinem Leben abgebildet sind. Zum Ensemble gehören auch zwei Sockel mit Kriegstrophäen und zwei Kerzenständer. Die alte, kleinere Raka wurde im Inneren der neuen aufgestellt.

Schlachtreliefs auf der Raka The Hermitage

Der Schrein war nicht nur ein Heiligtum für die Gläubigen, sondern auch ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt, das die Aufmerksamkeit ausländischer Reisender auf sich zog.

Die Raka wurde während der Sowjetzeit geöffnet.

Demontage des Schreinoberteils im Jahr 1922 Public domain Public domain

Nach der Revolution, im Jahr 1922, wurde der Schrein Alexander Newskijs im Rahmen einer antireligiösen Kampagne und der Beschlagnahmung von Kirchenschätzen öffentlich freigelegt. Die Beamten beabsichtigten, nicht nur die Juwelen zu entfernen, sondern auch den wundertätigen Heiligenschein um das Heiligtum zu zerstören. Sie wollten die Silberkonstruktion zum Einschmelzen schicken.

Abtransport von Wertgegenständen aus der Alexander-Newski-Lawra (auf dem Foto ist dargestellt, wie die kleine Raka aus der großen herausgenommen wird) Public domain Public domain

Museumsmitarbeiter konnten die Bolschewiki jedoch davon überzeugen, den Reliquienschrein als Denkmal von unschätzbarem künstlerischem Wert zu retten, und er wurde der Eremitage übergeben, wo er mit einer Unterbrechung während des Zweiten Weltkriegs in der Dauerausstellung aufbewahrt wurde. Die Reliquien selbst wurden nach der Revolution in das Museum für Religion und Atheismus in der Kasaner Kathedrale in St. Petersburg überführt, aber 1989 wurden sie in die Alexander-Newskij-Lawra zurückgebracht.

Monumentalkomplex des Alexander-Newskij-Grabes in der Eremitage The Hermitage

Über die Rückgabe des Schreins an die Kirche wurde erstmals im Jahr 2000 gesprochen. Die Gläubigen betrachteten die öffentliche Zurschaustellung des Schreins im Museum als Blasphemie.

Die Dreifaltigkeitskathedrale der Alexander-Newskij-Lawra Lion10 (CC BY-SA 4.0) Lion10 (CC BY-SA 4.0)

Am 10. Mai 2023 unterzeichneten die Eremitage und die Alexander-Newskij-Lawra einen Vertrag über die Schenkung des Gedenkkomplexes des Alexander-Newskij-Grabes für eine vorübergehende Nutzung für 49 Jahre mit der Möglichkeit einer Verlängerung dieses Zeitraums.

