Fakten-Check: Alexander Newski und die Schlacht auf dem Eis, die den Deutschen Orden stoppte

Die Schlacht auf dem Eis

In den späten 1230er Jahren wurden die russischen Gebiete durch die mongolisch-tatarische Invasion verwüstet. Die Schweden und die Ritter des Livländischen und des Deutschen Ordens wollten diese Zeit der Schwächung nutzen, um die russischen Gebiete anzugreifen. Im Jahr 1240 belagerten und eroberten die Ritter des Livländischen Ordens Isborsk und Pskow. Die Bewohner der nahe gelegenen Republik Nowgorod fürchteten jedoch, dass die Livländer auch sie angreifen könnten, und riefen einen mächtigen Fürsten zu ihrem Schutz herbei - Alexander Jaroslawitsch (1221-1263), der später als Alexander Newski bekannt wurde.

Im Jahr 1240 trafen Alexander und seine Krieger an der Mündung der Newa erstmals auf mehrere schwedische Militärschiffe. Alexander rief Truppen aus den Bürgern von Nowgorod und Ladoga zusammen und besiegte die Schweden in der so genannten Schlacht an der Newa (Juli 1240). Später, ab dem 15. Jahrhundert, wurde Alexander in den Chroniken wegen dieser Schlacht als Alexander Newski bekannt.

Im Jahr 1241 kam Alexander in die Region Nowgorod und vertrieb mit seiner Schar von Kriegern die livländischen Ritter aus der Region. Im Jahr 1242 eroberte er Pskow zurück und tötete etwa 70 Ritter.

„Alexander Newski“ von Sergej Eisenstein Sergei Eisenstein, Dmitri Vasilyev/Mosfilm, 1938 Sergei Eisenstein, Dmitri Vasilyev/Mosfilm, 1938

Im April desselben Jahres traf Alexander an der Spitze der Heere der Gemeinschaften von Nowgorod und Wladimir auf die livländischen Ritter in der Nähe des Tschudskoje-Sees an der Grenze zwischen dem heutigen Russland und Estland. Zeitgenössischen Historikern zufolge waren etwa 40 Ritter, unterstützt von etwa 150 Fußsoldaten, auf der Seite der Livländer und etwa 800 Krieger auf der Seite Alexanders.

Der Legende nach kämpften Alexander und seine Krieger gegen die Ritter auf der Oberfläche des zugefrorenen Sees, das Eis brach und Dutzende von Rittern ertranken. In der livländischen gereimten Chronik heißt es jedoch, dass „Schwerter klirrten, Helme zerhackt wurden und Gefallene von beiden Seiten auf das Gras fielen“, was darauf hindeutet, dass die Schlacht auf festem Boden stattfand. Der russischen Chronik zufolge überwältigten die Russen die Livländer und verfolgten sie fast siebeneinhalb Kilometer über den zugefrorenen See bis zum gegenüberliegenden Ufer. Wahrscheinlich ertranken während der Verfolgung einige der Ritter, doch gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen, die dies belegen.

Der Peipussee (auf Russisch Tschudskoje-See), wo die Schlacht auf dem Eis stattfand. Laima Gūtmane (CC BY-SA 3.0) Laima Gūtmane (CC BY-SA 3.0)

Russischen Quellen zufolge forderte die Schlacht 400 livländische Tote. In der livländischen Chronik heißt es jedoch, dass 20 Ritter getötet und sechs von den Russen gefangen genommen wurden. Die Quellenlage ist jedoch recht dürftig. Wir wissen nur, dass Alexander die Schlacht gewann und damit sein Versprechen einlöste, die Republik Nowgorod vor den Orden der Teutonen und Livländer zu schützen.

Kollaboration mit den Mongol-Tataren?

Nach der Schlacht war der Livländische Orden auf dem Rückzug. Alexander setzte seinen Feldzug gegen die litauischen Fürsten fort. Zur gleichen Zeit, im Jahr 1246, wurde sein Vater, Fürst Jaroslaw von Wladimir, von Batu Khan, einem Enkel von Dschingis Khan, nach Karakorum, der damaligen Hauptstadt des Mongolenreiches, gerufen und dort vergiftet.

„Alexander Newski“ von Pawel Korin Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

Alexander und sein Bruder Andrej erbten gemäß dem Testament ihres Vaters die „russischen Ländereien“ - Andrej wurde Fürst von Wladimir und Alexander wurde Fürst von Kiew und Nowgorod. Kiew, die Hauptstadt der Kiewer Rus', wurde jedoch während der Mongoleninvasion niedergebrannt und verlor an Bedeutung. Alexander blieb in Nowgorod.

Im Jahr 1251 floh Fürst Andrej wegen eines schweren Konflikts mit den Mongolen-Tataren aus Russland, und Alexander wurde Großfürst von Wladimir – und somit der mächtigste Fürst der russischen Länder zu dieser Zeit. Als solcher musste er mit den Mongolen-Tataren verhandeln und zusammenarbeiten, um sein Volk vor Strafaktionen zu schützen. So zwang er zum Beispiel 1259 die Einwohner von Nowgorod, Tribute an die mongolischen Khane zu zahlen.

Fürst Alexander Newski. Miniatur aus dem Titelbuch des Zaren. Collective of Kremlin Armory artists Collective of Kremlin Armory artists

Im Jahr 1263 kehrte Alexander von einer Reise zur Goldenen Horde zurück, wo er versucht hatte, Berke Khan (Batu Khans Bruder und Nachfolger) davon zu überzeugen, keine Russen in seine Armee einzuziehen. Auf dem Rückweg wurde Alexander krank und starb. Der interessanteste Teil seiner Geschichte spielt sich jedoch nach seinem Tod ab.

Alexander Newski, die Legende: von Iwan dem Schrecklichen bis zu Peter dem Großen

Es gab ein wichtiges Detail in Alexanders Testament: Er stattete seinen jüngsten Sohn Daniil (1261-1303) mit dem Herzogtum Moskwa aus. Daniil wurde der Begründer der Moskauer Dynastie.

Im Jahr 1547 wurde Iwan der Schreckliche der erste Zar des Moskauer Zarenreichs. Im selben Jahr wurde Alexander Newski von der russisch-orthodoxen Kirche heiliggesprochen. Dies geschah auf Veranlassung von Makarius, dem Metropoliten von Moskau. Durch die Verherrlichung Alexanders (sowie vieler anderer russischer Fürsten und heiliger Männer der Vergangenheit) als Heiliger in Moskau schuf Makarius eine ideologische religiöse Grundlage für den neuen Staat.

Alexander Newski auf einem Thron. Miniatur aus dem Titelbuch des Zaren. Russian National Library Russian National Library

Wichtig war auch, dass Moskau in den 1540er Jahren seinen Krieg mit der Livländischen Konföderation fortsetzte. Das Image Alexander Newskis als erster russischer Fürst, der den livländischen Orden besiegt hatte, trug ebenfalls zu solchen ideologischen Zielen bei.

Alexanders Heldentat wurde Anfang des 18. Jahrhunderts wieder aufgegriffen, als Peter der Große Schweden im Großen Nordischen Krieg besiegte. Im Jahr 1710, als der Krieg noch in vollem Gange war, befahl Peter den Bau des Alexander-Newski-Klosters in St. Petersburg. Peter ließ es an der Stelle errichten, an der seiner Meinung nach 1240 die Schlacht an der Newa stattgefunden hatte (tatsächlich fand sie 19 Kilometer davon entfernt statt).

Zwei Jahre nach dem Sieg über die Schweden, im Jahr 1723, ordnete Peter die Überführung der Reliquien Alexanders von Wladimir nach Sankt Petersburg an, um sie im Alexander-Newski-Kloster als Symbol für den Sieg Russlands über Schweden aufzubewahren.

Alexander Newski legt den Mönchseid ab. Eine Zeichnung von Wassili Wereschtschagin, 1896. Public domain Public domain

Alexander wurde zum Schutzpatron von Sankt Petersburg. Peter wählte bewusst den 30. August als seinen Festtag - den Tag, an dem 1721 der Vertrag von Nystad unterzeichnet wurde und den Großen Nordischen Krieg beendete. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass Alexander selbst auf seinem Sterbebett zum Mönch wurde, so wie traditionell viele Fürsten. Nachdem Peter der Große seine Reliquien nach Sankt Petersburg überführt hatte, ordnete er jedoch an, dass die russisch-orthodoxe Kirche Alexander nur als militärischen Führer und nicht als Mönch verehren sollte. Seitdem gilt Alexander Newski als der himmlische Schutzpatron der russischen Armee.

