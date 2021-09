Welcher Friedensvertrag machte aus Russland eine Großmacht?

Die Schlacht bei Pultowa (auch Poltawa) am 27. Juni 1709 war der entscheidende Sieg Peters I. von Russland über Karl XII. von Schweden in einer der Schlachten des Großen Nordischen Krieges (1700-21) zwischen Russland und Schweden.

1. Vor 300 Jahren, am 10. September 1721, wurde einer der wichtigsten Verträge der russischen Geschichte unterzeichnet. Mit dem Vertrag von Nystad wurde das Ende des 21-jährigen Großen Nordischen Krieges verkündet. Für Schweden bedeutete er den Verlust seines Status als Großmacht, für Russland war er der Moment, in dem es in die Gruppe der mächtigsten Staaten aufstieg.

Abschluss des Friedensvertrages von Nystad am 20. August 1721. Fine Art Images/Heritage Fine Art Images/Heritage

2. Am Ende des 17. Jahrhunderts hatten die Schweden, die Finnland und ausgedehnte Gebiete im Baltikum und in Norddeutschland besaßen, die Ostsee praktisch zu ihrer „Privatsee“ gemacht. Die königliche schwedische Armee und Marine gehörten zu den stärksten in Europa.

Karl XII. (25. Juli 1700). Public domain Public domain

3. Schwachpunkte Schwedens waren jedoch seine geringe Bevölkerungszahl und seine begrenzten Ressourcen, die dem Land nicht erlaubten, seine ausgedehnten Grenzen gleichermaßen wirksam zu verteidigen. Unter diesen Umständen verließen sich die Schweden vor allem auf die schnelle Verlegbarkeit und hohe Kampfkraft ihrer Armeen, das Gespür ihrer Befehlshaber und die Entschlusskraft des schwedischen Herrschers. Als der unerfahrene 15-jährige Karl XII. 1697 den schwedischen Thron bestieg, sahen mehrere europäische Staaten ihre Chance gekommen, gemeinsam einen mächtigen langjährigen Rivalen zu vernichten.

König Karl XII. von Schweden (1682-1718). Michael Dahl Michael Dahl

4. Der 1699 gegründeten Nordallianz gehörten Russland, Dänemark und Polen an, dessen König August der Starke auch Kurfürst von Sachsen war, das sich der Allianz ebenfalls anschloss. Für Russland ging es vor allem darum, den Zugang zur Ostsee zu erhalten, den es durch die Bemühungen der Schweden zu Beginn des 17. Jahrhunderts verloren hatte.

August II. stark Louis de Silvestre Louis de Silvestre

5. Karl XII. erwies sich jedoch bei weitem nicht als der erhoffte Strohmann. Am 4. August 1700 tauchte er aus heiterem Himmel mit einer Armee von 15.000 Mann vor Kopenhagen auf und zwang Dänemark zu einem Friedensangebot. Am 30. November desselben Jahres besiegte er die Armee von Zar Peter I. in der Schlacht von Narva auf dem Gebiet des heutigen Estlands. Rund 8.000 russische Soldaten wurden getötet. Nur einige wenige Regimenter, die nach westlichem Vorbild aufgestellt worden waren, hielten der Schlacht stand, während die anderen in Panik die Flucht ergriffen. „Schlachten gegen die Russen bringen kein Vergnügen“, sagte der König zu dem Oberst Axel Sparre und brachte damit seine Enttäuschung über die fehlende Schlagkraft des Feindes zum Ausdruck.

Schlacht von Narwa. Alexander Kotsebue Alexander Kotsebue

6. Als Karl XII. zu dem Schluss kam, dass Russland am Ende war, zog er nach Westen, um gegen die Polen und Sachsen zu kämpfen. Peter I. hatte jedoch nicht die Absicht, so leicht aufzugeben. In kürzester Zeit wurde eine neue reguläre Armee gebildet, deren Organisationsstruktur und Grundsätze der Personalausbildung und -schulung überarbeitet wurden. In der Folge gelang es den russischen Truppen in den nächsten Jahren, fast das gesamte schwedische Ingermanland unter ihre Kontrolle zu bringen, und hier wurde 1703 auch die künftige Hauptstadt des russischen Staates - St. Petersburg - gegründet. Der Zar unterbreitete Karl XII. das Angebot, den Krieg zu beenden, wenn die Region russisch bliebe. „Über Friedensbedingungen wird in Moskau gesprochen werden“ antwortete der König trotzig und gab damit offen das Ziel vor.

Die Gründung der Festung in St. Petersburg. Adolphe Karl der Große Adolphe Karl der Große

7. Nachdem die schwedische Armee polnisches Gebiet durchquert und August den Starken besiegt hatte, drang sie 1708 auf russisches Staatsgebiet vor. Karl XII. beschloss jedoch nicht, in das russische Kernland vorzustoßen. Er nahm Kurs auf die fruchtbare Ukraine, wo ihm der zum Feind übergelaufene Hetman Iwan Mazepa Unterstützung zugesagt hatte.

Karl XII. und Hetman Mazepa. Gustaf Olof Cederström Gustaf Olof Cederström

8. Oktober 1708 zerschlug Peter I. beim Dorf Lesnaja im heutigen Weißrussland ein schwedisches Korps. Am 8. Juli 1709, in der Schlacht von Poltawa, wurde Karl XII. besiegt. 9.000 tote oder verwundete Soldaten hatte er zu beklagen (die russischen Verluste betrugen etwa 5.000 Mann).

Detail des Dioramas der Schlacht von Poltawa, das russische Artillerie darstellt, die aus einer verschanzten Position gegen die schwedische Kavallerie feuert. Historisches Museum der Schlacht um Poltawa Historisches Museum der Schlacht um Poltawa

9. Unmittelbar nach dem Sieg lud Peter I. gefangene schwedische Offiziere zu einem Abendessen ein, bei dem er auf ihre Gesundheit anstieß und sie als seine „Lehrer in den militärischen Künsten“ bezeichnete. Während Karl XII. ins Osmanische Reich flüchtete, zog sich seine besiegte Armee in die Stadt Perewolotschna zurück, wo sich am 11. Juli alle 13.000 Mann ergaben und gefangen genommen wurden. Von diesem Moment an ergriff Russland endgültig die Initiative im Krieg. „So endeten unsere glücklichen Zeiten“, sollte der Gefreite Joachim Lyth, der an diesen Ereignissen teilnahm, später schreiben.

Die Kapitulation der schwedischen Armee. Alexej Kiwschenko Alexej Kiwschenko

10. Nach dem russischen Triumph bei Poltawa traten Dänemark und Sachsen wieder in den Krieg ein. Die russischen Truppen eroberten das gesamte Baltikum, fielen in Finnland ein und landeten 1719 sogar mehrmals an der schwedischen Küste. Schließlich beschloss König Friedrich I. (Karl XII. war drei Jahre zuvor getötet worden) 1721, mit Russland um Frieden zu schließen. Am 10. September wurde in der finnischen Stadt Nystad ein Friedensvertrag unterzeichnet.

Trauerzug mit dem Leichnam Karls XII. Gustaf Olof Cederström Gustaf Olof Cederström

11. Das Königreich Schweden trat an Russland Ingermanland, Lifland (Mittel- und Nordlettland), Estland und den südöstlichen Teil Finnlands „zu dessen vollständigem, absolutem und ewigem Besitz“ ab. Als Gegenleistung für letzteres verpflichteten sich die Russen, den Schweden über einen Zeitraum von mehreren Jahren zwei Millionen westeuropäische Taler zu zahlen. Dies entsprach dem halben Jahreshaushalt Russlands oder dem gesamten Jahreshaushalt Schwedens. Der Rest der besetzten finnischen Gebiete wurde an Stockholm zurückgegeben. Am 2. November 1721 nahm Peter I. in der Alten Dreifaltigkeitskathedrale in St. Petersburg den Titel „Vater seines Landes, Peter der Große, Kaiser von ganz Russland“ an. Damit wurde Russland offiziell zu einem Reich erklärt, obwohl es in Europa schon viel früher - seit dem Sieg bei Poltawa - als solches bezeichnet wurde.

Karte der Landabgrenzung zwischen den russischen und schwedischen Staaten nach dem Friedensvertrag von Nystadt (1722). Public domain Public domain

