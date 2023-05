Boris Pasternaks „Doktor Schiwago“: Eine kurze Zusammenfassung

Russia Beyond (Photo: Public Domain; S. Fischer (1 Jan. 1958))

Dieses Buch zeigt, wie turbulent das 20. Jahrhundert in Russland war, mit dem Weltkrieg, seinen Revolutionen und dem Bürgerkrieg. Und, was noch wichtiger ist, der Roman zeigt, wie das persönliche Leben eines Mannes durch all diese Ereignisse zerstört wurde.

Eine super kurze Zusammenfassung Der Moskauer Arzt Juri Schiwago muss sich vor dem Bürgerkrieg verstecken, wird aber von der Roten Armee gefangen genommen und gezwungen, als Arzt für sie zu arbeiten. Er verlässt seine Frau und seine Kinder für eine Frau, mit der ihn das Schicksal in einer entfernten Provinzstadt zusammengeführt hat. Doch die Frau verlässt ihn und begibt sich an einen sicheren Ort, während Juri nach Moskau zurückkehrt, wo er in eine tiefe Depression fällt und stirbt.

Der früh verwaiste Juri Schiwago wuchs in der Familie eines Moskauer Professors auf. Als er erwachsen ist, heiratet er Tonja, die Tochter des Professors, aber gerade als sie einen gemeinsamen Sohn zur Welt bringt, wird Juri gezwungen, als Arzt an die Front des Ersten Weltkriegs zu ziehen.

Als er aus dem Krieg zurückkehrt, findet er sich inmitten der Revolution und des Bürgerkriegs in Russland wieder. Juri flieht mit seiner Familie in eine Provinzstadt im Ural und versucht, sich vor den turbulenten Ereignissen und all der Gewalt, dem Diebstahl und dem Hunger zu verstecken.

In dieser Stadt trifft er eine Frau namens Lara, die er bereits in Moskau gesehen hatte. Sie scheint ihm völlig fremd zu sein und ein mysteriöses Leben voller Dramen zu führen (abgesehen davon, dass ihr Mann sie verlassen hat, um an der Revolution teilzunehmen). Doch mitten in diesem Albtraum verlieben sie sich ineinander und stellen fest, dass sie sich unglaublich nahe sind, egal was passiert.

'Doktor Schiwago' (1965) mit Omar Scharif und Julie Christie in den Hauptrollen. David Lean/Carlo Ponti Cinematografica,1965 David Lean/Carlo Ponti Cinematografica,1965

Juri fühlt sich schrecklich, weil er seine Frau betrügt. Als er sich auf den Weg zu ihr machen will, um ihr alles zu beichten, wird sein Leben erneut auf den Kopf gestellt. Juri wird sowohl von Lara als auch von seiner Familie getrennt und gerät in die Gefangenschaft der Roten Armee. Eineinhalb Jahre lang muss er in Sibirien als Arzt für die Bolschewiki arbeiten.

Als er zu Fuß aus der Gefangenschaft flieht, kehrt er in die Stadt am Ural zurück, findet dort aber nur Lara vor. Seine Frau und seine Kinder sind nach Moskau zurückgekehrt und haben ihm von dort einen Brief geschickt, dass sie (und sein Schwiegervater, der Professor) gezwungen wurden, das Land zu verlassen.

Juri und Lara bleiben zusammen und verstecken sich den ganzen Winter über vor allen Menschen und dem Bürgerkrieg in einem verlassenen Gutshof. Ihre ärmliche, aber glückliche Welt bricht zusammen, als Laras Gönner aus früheren Tagen, von dem sie in sehr jungen Jahren verführt wurde, plötzlich auftaucht. Er bittet Schiwago, Lara mit ihm gehen zu lassen, weil er sie retten und bei der Auswanderung helfen könne. Da Lara wahrscheinlich schwanger ist, beschließt Juri, sie ziehen zu lassen. Er ruiniert sein eigenes Glück und hofft, dass er ihr damit hilft.

Nachdem der Bürgerkrieg zu Ende ist und die Bolschewiken die Macht im ganzen Land übernommen haben, kehrt Juri nach Moskau zurück und lebt sogar mit einer Frau zusammen. Aber er ist innerlich tot. Obwohl er weiß, dass sein Leben und seine Persönlichkeit zusammengebrochen sind, kann er nichts mehr tun, um sich zu retten.

Der russische Schauspieler Oleg Menschikow als Juri Schiwago in der Miniserie 'Doktor Schiwago'. Alexander Proschkin/Mosfilm, 2005 Alexander Proschkin/Mosfilm, 2005

Eines Morgens im Jahr 1929 stirbt er in einer Straßenbahn an einem Herzinfarkt. Völlig zufällig nimmt Lara an seiner Beerdigung teil und beginnt sogar, seine Papiere durchzusehen, verschwindet aber plötzlich wieder. Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass sie verhaftet wurde und im Gulag starb.

Was verbirgt sich hinter dem Roman?

Das letzte Kapitel des Buches ist eine Sammlung von Gedichten Juri Schiwagos, ein sehr wichtiger und unglaublich tiefgründiger Teil der Geschichte. Und da Pasternak selbst ein Dichter war (und außerdem ein kompliziertes Privatleben mit zwei Frauen hatte, die er liebte und zwischen denen er hin und her schwankte), geht man davon aus, dass Schiwago eine halbautobiografische Figur ist.

Doktor Schiwago hatte bei der sowjetischen Veröffentlichung keine Erfolgschancen. Formal ist es ein Buch über den Bürgerkrieg, aber tief im Inneren ist es ein Roman über den Menschen, über Liebe und Tod, den Sinn des Lebens und das Universum selbst. Und er war absolut unpassend in der Sowjetzeit, denn er stellt die Bolschewiki nicht in ein gutes Licht, sondern zeigt, wie barbarisch sie agierten und wie sie viele Leben ruinierten.

Die Veröffentlichung des Romans wurde verboten, doch Pasternak gelang es, das Buch in den Westen zu schmuggeln, wo es 1957 in Italien veröffentlicht wurde. Später enthüllte die CIA Dokumente, aus denen hervorging, dass der Geheimdienst an der Veröffentlichung des Buches beteiligt war. Es war eine weitere Propaganda-„Waffe“ gegen den sowjetischen Staat.

Omar Scharif als Doktor Schiwago in der Verfilmung von David Lean. Legion Media Legion Media

Im Jahr 1958 wurde Pasternak der Nobelpreis für Literatur verliehen. Die sowjetischen Behörden waren über die Entscheidung der Akademie völlig verärgert und sahen darin einen politischen Schritt gegen die Sowjetunion. In der UdSSR wurde eine ganze Mobbingkampagne gegen Pasternak gestartet (an der Nikita Chruschtschow persönlich beteiligt war).

Pasternak wurde zur Persona non grata und alle seine Werke erhielten ein Veröffentlichungsverbot. Ich habe Pasternak nicht gelesen, aber ich verurteile ihn lautete eine Redewendung aus dieser Zeit, die zu einem Idiom für die Absurdität der Situation wurde. Die Mobbingkampagne ruinierte die Gesundheit des Autors, der 1960 an Krebs starb.

Der Roman wurde in der UdSSR erstmals 1988 offiziell veröffentlicht und steht heute auf allen Leselisten von Schulen und Universitäten und gilt als einer der stärksten Romane des 20. Jahrhunderts.

