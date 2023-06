Fakt des Tages: Leo Tolstoi verwandelte die englischen „Drei Bären“ in ein russisches Volksmärchen

Leo Tolstoi war nicht nur Autor von großen Romanen wie Krieg und Frieden und Anna Karenina, sondern schrieb auch Märchen für Kinder und sogar eine Fibel für ABC-Schützen. Im Jahr 1875 verfasste er seine eigene Version des alten englischen Märchens Die Geschichte der drei Bären auf Russisch. Seine Drei Bären wurden so populär, dass sie schließlich als russisches Volksmärchen betrachtet wurden…

Auf diese Weise wurde die klassische englische Handlung jedem russischen Kind ein Begriff. Ein kleines Mädchen, das sich im Wald verirrt hat, begibt sich in das Haus von drei Bären, während diese unterwegs sind.

Ju. A. Wasnezow. Illustrationen für das Buch "Drei Bären" von Leo Tolstoi, 1935. Public domain Public domain

Sie isst von jedem der drei Teller, setzt sich auf jeden der Stühle und legt sich schließlich in jedes der drei Betten ...und schläft im kleinsten ein. Die Bären kommen nach Hause und bemerken, dass jemand ihr Essen gegessen, sich auf ihre Stühle gesetzt und auf ihre Betten gelegt hat, und schließlich finden sie das schlafende Mädchen! Es wacht auf und springt vor Schreck aus dem Fenster. Und die Bären schaffen es nicht, sie zu fangen.

Es gab mehrere russische Versionen der englischen Originalgeschichte. Zunächst waren die Bären drei Junggesellen und wurden erst später zu einer dreiköpfigen Familie. Tolstoi gab jedem von ihnen einen Namen: Vater Michail Iwanitsch, Mutter Nastasjja PPetrowna und Sohn Mischutka (ein Name, der auf Russisch eigentlich kleiner Bär bedeutet). Sie alle sprechen mit unterschiedlichen Stimmen und haben einen eigenen Charakter.

In der allerersten Fassung des englischen Märchens war das Mädchen in Wirklichkeit eine alte Frau. Erst später verwandelte sie sich in ein junges Mädchen namens Goldilocks (dt.: Goldlöckchen). Das kleine Mädchen in Tolstois Geschichte hatte keinen bestimmten Namen. Später wurde sie jedoch unter dem Namen Mascha bekannt.

