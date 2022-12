Leo Tolstoi liebte diese russischen Lebkuchen mit Mandeln (REZEPT)

Dieses Rezept stammt aus der Küche von Leo Tolstois Frau, Sofia Andrejewna. Seitdem ist dieser vegetarische Lebkuchen ein Favorit in der Familie des Schriftstellers geblieben.

Auf dem Tolstoi-Anwesen Jasnaja Poljana wurde auf die richtige Ernährung geachtet. So aß die Familie zum Beispiel jeden Tag immer zur gleichen Zeit. Und jeden Tag legte die Frau des Schriftstellers, Sofia, das Menü fest, das die Köchin für den nächsten Tag vorzubereiten hatte. Manchmal musste Sofia aber auch selbst für die ganze Familie kochen.

Sie stellte sogar ein eigenes Kochbuch zusammen, das leider zu ihren Lebzeiten nie veröffentlicht wurde. Es befindet seit mehr als 100 Jahren im Familienarchiv und wurde erst vor kurzem der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das Buch enthält 162 Rezepte. Sie gelten als Vorbild für eine ausgewogene und richtige Ernährung zu Hause. Nachdem Leo Tolstoi Vegetarier geworden war, übernahm Sofia diese Ernährungsweise mit Begeisterung. Schamki ist eines der Rezepte aus Sofias Kochbuch, das für eine vegetarische Ernährung geeignet ist.

In der Region Tula ist Schamki immer noch die Bezeichnung für kleine Lebkuchen. Der Name leitet sich vom Verb жать (schatj, dt.: quetschen, zusammenpressen) ab, und zwar wegen des Herstellungsverfahrens dieser süßen Köstlichkeit: Im Gegensatz zum berühmten in Massenfertigung produzierten Tulaer Lebkuchen wurde dieser kleine Lebkuchen mit den Händen gequetscht.

Heute werden wir köstliche Schamki nach einer angepassten Version des alten Rezepts aus dem Kochbuch von Sofia Andrejewna zubereiten.

Zutaten (für 20 Lebkuchen):

Mehl – 560 g

Heller Honig – 275 g

Dunkler Honig – 275 g

Zucker – 1 Tasse

Rum – 1 Esslöffel

Mandeln – 125 g

Kandierte Früchte – 50 g

Zitrone – 1 Stück

Ein wenig Zimt, Kardamom, Nelken

Zubereitung:

1. Zuerst mischen Sie die beiden Honigsorten in einem Topf, schmelzen sie und lassen sie auf Zimmertemperatur abkühlen.

2. Reiben Sie die Zitronenschale auf einer feinen Reibe.

3. Geben Sie die geriebene Zitronenschale, den Zucker und den Rum in den Topf mit dem Honig und vermischen alles gründlich.

4. Hacken Sie die kandierten Früchte und die Mandeln fein.

5. Geben Sie die fein gehackten kandierten Früchte, Mandeln und Gewürze in den Topf mit Honig und vermischen alles gut.

6. Geben Sie nach und nach das Mehl dazu und kneten alles zu einem zähen Teig. Wenn der Teig fest genug ist, legen Sie ihn auf den Tisch und formen eine Kugel.

7. Legen Sie den Teig in eine Schüssel, decken diese mit einem Tuch ab und lassen sie für einen Tag oder mindestens über Nacht im Kühlschrank ruhen.

8. Lassen Sie den Teig nach der Entnahme aus dem Kühlschrank warm werden, bestreuen ihn mit etwas Mehl und rollen ihn dann aus.

9. Stechen Sie aus dem Teig die gewünschten Figuren aus, entweder direkt auf Backpapier, oder – wie Sofia Tolstaja es gemacht hat – drücken Sie die kleinen Teigkugeln mit den Händen zusammen. Legen Sie auf jeden Lebkuchen drei Mandeln und backen Sie dann alle 10-15 Minuten lang bei einer Temperatur von 180-200 °С. Nehmen Sie die Lebkuchen erst nach dem Auskühlen vom Blech.

10. Jetzt sind Ihre Schamki fertig! In einem verschlossenen Glas können Sie sie bis zu mehreren Monaten aufbewahren. Aber wir wetten, dass Sie sie in ein paar Tagen aufgegessen haben werden!

