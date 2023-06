Die fünf wichtigsten Freunde von Leo Tolstoi

In seinen 82 Lebensjahren hat Tolstoi unzählige Menschen kennengelernt. Darunter waren aufständische Dekabristen (über die er einen Roman plante, schließlich aber „Krieg und Frieden“ schrieb, nachdem er die Gründe für den Dekabristenaufstand ermittelt hatte), Künstler und natürlich andere Schriftsteller, Revolutionäre, Angehörige der Zarenfamilie und einfache Bauern, die er auf seinem Landgut in Jasnaja Poljana traf und für deren Kinder er eine Schule gründete. Viele wollten ihn einfach besuchen und dieser Persönlichkeit, die zu Lebzeiten zur Legende geworden war, „leibhaftig begegnen.

Maxim Gorki: Der bekannteste proletarische Schriftsteller

Tolstoi und Gorki in Jasnaja Poljana, 1900. Sofia Tolstaja/Staatliches Leo Tolstois Museum/Russia in photo

Die Beziehung zwischen Tolstoi und dem jungen Gorki konnte man als „Hassliebe“ bezeichnen. Zunächst war Tolstoi begeistert von „einem echten Mann aus dem Volk“ und schrieb in sein Tagebuch: „Gorki und Tschechow sind mir sympathisch, besonders ersterer“. Tolstoi, der dem einfachen Volk zugewandt war, gefiel es, dass Gorki Bettler und Verlorene „in voller Größe“ zeigte und in ein liebenswürdige Licht rückte.

Später jedoch begann Gorki, Tolstoi ernsthaft zu irritieren. Als Gorki Tolstoi zum ersten Mal Szenen aus dem Drama „Nachtasyl“ (Na dnje) über ein Obdachlosenheim vorlas, fragte er: „Warum schreiben Sie das?“ Schließlich ist es eine Sache, solche Menschen darzustellen, und eine andere, ihnen ein ganzes Werk zu widmen. Außerdem gefiel Tolstoi Gorkis Auffassung nicht, dass es keinen Gott gebe.

Tolstoi war durch den unglaublichen Erfolg des Stücks „erledigt“. Stanislawski brachte es im Moskauer Künstlertheater auf die Bühne, außerdem war es in Deutschland ein großer Erfolg. Gorki ging später auf eine Amerikatournee, und Tolstoi schrieb in sein Tagebuch, dass er sich dabei ertappte, wie er sich darüber ärgerte, dass Gorki der amerikanischen Presse Interviews gab und die russische Presse nur noch über ihn schrieb.

Ilja Repin - Maler

Tolstoi und Repin in Jasnaja Poljana, 1900. Sofia Tolstaja/Staatliches Leo Tolstois Museum/Russia in photo

Repin und Tolstoi lernten sich 1880 in Moskau kennen. Tolstoi war zu dieser Zeit nicht nur bereits ein berühmter Schriftsteller, sondern befand sich auch in einer Phase der „spirituellen Suche“ und des Umdenkens über Werte und kam aus eigener Initiative in die Werkstatt des relativ jungen Künstlers (Tolstoi war 52 und Repin 36 Jahre alt). Repin erinnerte sich daran, dass der Schriftsteller mit einer tiefen, innigen Stimme darüber sprach, wie gleichgültig die Menschen gegenüber den Schrecken des Lebens geworden waren und den Weg der Verderbtheit beschritten.

Repin begann, Lew Tolstois Haus in Chamowniki zu besuchen, und wenn der Schriftsteller in Moskau war, trafen sie sich zu Spaziergängen und Gesprächen. Es war eine langjährige Freundschaft und gleichzeitig eine heftige Polemik über verschiedenste Fragen (sie hatten oft unüberbrückbare Differenzen in Fragen der Kunst). Repin malte mehr als 20 verschiedene Porträts und Skizzen von Tolstoi (zu sehen hier in unserer Galerie).

Anton Tschechow - Schriftsteller, Dramatiker

Tolstoi und Tschechow auf der Krim, 1901. P. Sergejenko/Staatliches Leo Tolstois Museum/Russia in photo

Sie lernten sich Anfang der 1890er Jahre in Jasnaja Poljana kennen, doch schon vorher war Tschechow, der „Krieg und Frieden“ gelesen hatte, von Tolstoi und seinen Ideen sehr beeindruckt. Der wortgewaltige Tolstoi mochte Tschechows kurze und asketische Geschichten, und Tschechows „Herzchen“ (Duschtschka) erschien Tolstoi als ein wahres Meisterwerk. Darin löst sich die Heldin völlig in den Angelegenheiten und Sorgen ihrer jeweiligen Männer auf und übernimmt deren Interessen und sogar Arten der Unterhaltung. Tschechow ironisierte seine Heldin, und Tolstoi war der Meinung, dass dies das wahre Ideal einer Frau sei. Übrigens erkannte sich Tolstois Tochter Tatjana in „Herzchen“ wieder.

Tolstoi bemühte sich sogar um die Veröffentlichung von Tschechows neuen Erzählungen, als dieser Geld brauchte. Die beiden Schriftsteller verband eine innige Freundschaft, und Tolstoi war sehr besorgt über die Tuberkuloseerkrankung seines jüngeren Freundes. Sie trafen sich in Moskau und auf der Krim, wohin sie beide zur Kur kamen. Tschechows Tod löste große Bestürzung bei Tolstoi aus.

Über Tschechows Stücke äußerte sich Tolstoi jedoch wenig schmeichelhaft. „Sie wissen, dass ich Shakespeare nicht ausstehen kann - aber Ihre Stücke sind noch schlimmer.“ Tolstoi ärgerte sich über die Untätigkeit der Charaktere. „Wohin führen Sie Ihre Helden? Von der Couch, wo sie liegen - bis zum Schrank und zurück ...“

Tschechows Beziehung zu Tolstoi wurde auch kühler: „Tolstois Moral berührt mich nicht mehr“, schrieb Tschechow an ihren gemeinsamen Bekannten, den Verleger Alexej Suworin. „Der Krieg ist schlecht und das Gericht ist schlecht, aber daraus folgt nicht, dass ich in Sandalen herumlaufen und mit dem Arbeiter und seiner Frau auf dem Herd schlafen sollte.“

Wladimir Tschertkow - Sekretär, Begründer der Tolstojaner

Tolstoi und Tschertkow in Jasnaja Poljana, 1909. Thomas Tapsel/Staatliches Leo Tolstois Museum/Russia in photo

Nachdem Tolstoi in den 1880er Jahren eine geistige Wende durchlebt hatte, änderte er seine Einstellung zu vielen vertrauten und notwendigen Dingen grundlegend. So wandte er sich insbesondere von der Kirche ab und hinterfragte die Ehe als „heilige“ Verbindung von Mann und Frau. Auch seine Einstellung zum Privateigentum änderte sich - Tolstoi versuchte, sich vom Reichtum zu befreien, begann sein legendäres Hemd zu tragen und gemeinsam mit den Bauern das Land zu bestellen. Außerdem beschloss er, auch die Urheberrechte an seinen Werken aufzugeben - was in der Familie einen großen Skandal auslöste. Seine Frau Sofia Andrejewna war strikt dagegen. Schließlich würde dies bedeuten, dass die Familie mittellos und Tolstois zahlreiche Kinder ohne Erbe zurückgeblieben wären.

In diesen Bestrebungen wurde Tolstoi von seinem Anhänger und persönlichen Assistenten Wladimir Tschertkow beflissen unterstützt. Er hatte einen großen Einfluss auf den Schriftsteller und legte ihm sogar nahe, seine Familie zu verlassen und ganz wegzuziehen. Zwischen Tschertkow und Sofia kam es immer wieder zu Konflikten, die Tolstoi sehr zusetzten.

Tschertkow sammelte Tolstois Aphorismen und stellte sie in seinem Werk „Swod mislej“ zusammen, das der Schriftsteller selbst „Biographie meines Denkens“ nennt. Nur Tschertkow durfte Tolstoi jederzeit besuchen, er erlaubte ihm sogar, seine eigenen Texte zu bearbeiten. Tschertkow engagierte sich auch für die Veröffentlichung und den Vertrieb von Tolstois verbotenen Abhandlungen über den Glauben, wodurch er sogar in Konflikte mit den Gesetzeshütern geriet.

Tschertkow gilt als der Begründer der sogenannten Tolstojaner. Der Zar verbannte Tschertkow ins Ausland, weil er die von der Orthodoxie abweichende Religionsgemeinschaft der „Duchoborzen“ (Anhänger von Tolstois Ideen, unterstützt hatte. Er setzte die Veröffentlichung von Tolstois Werken in England fort.

Duschan Makowizkij - Hausarzt

Leo Tolstoi und Dmitri Makowitzki in Jasnaja Poljana. Alexander Sawelijew/Sputnik; Public domain Alexander Sawelijew/Sputnik; Public domain

Die Lektüre des verbotenen Romans „Kreutzersonate“ (Krejzerowa sonata) weckte bei dem gebürtigen Slowaken Interesse an Tolstois Moralauffassung, noch bevor er sein Arzt wurde. Später übersetzte er das Werk sogar ins Slowakische. Es folgte eine Übersetzung von Tolstois Roman „Auferstehung“ (Woskresenije). Außerdem leistete er einen großen Beitrag zur Veröffentlichung verschiedener Werke Tolstois im Ausland. Makowizkij kam 1904 auf Einladung von Tolstois Frau als Leibarzt nach Jasnaja Poljana, wurde aber in vielen Angelegenheiten ein treuer Freund und Helfer. Er behandelte auch die örtlichen Bauern. Tolstoi liebte es, mit Duschan lange Spaziergänge zu machen und zu reiten, was er bis ins hohe Alter tat. Es war der slowakische Arzt, den Tolstoi auf seine heimliche Flucht von Jasnaja Poljana mitnahm, nach der er wenige Tage später auf dem Weg starb – auf einem Bahnhof, ebenfalls in Anwesenheit von Makowizkij.

Die Tage, die er mit dem großen Schriftsteller verbrachte, verarbeitete er in seinen „Aufzeichnungen aus Jasnaja Poljana“ (Jasnopoljanskije sapiski).

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.