Während des Zweiten Weltkriegs verlorengegangene Schätze kehren nach Zarskoje Selo zurück

Kunstwerke, die während des Kriegs gegen Nazi-Deutschland als verloren galten, sind in die Residenz Zarskoje Selo in einem Vorort von St. Petersburg zurückgekehrt.



1. Zwei Gemälde aus der Sammlung Alexanders II.: „Sappeure der Leibgarde des Sappeur-Bataillons beim Graben von Erdarbeiten“ und „Der Abmarsch des Kavallerieregiments Ihrer Majestät, das in der Nähe des Lagers anhält“ des deutschen Künstlers Karl Friedrich Schultz.

2. Ein Fotoalbum in englischer Sprache mit dem Titel „The Russian Campaign. March to August 1915“ (dt.: „Der Russlandfeldzug. März bis August 1915“), das Zarewitsch Alexej gehörte und im Alexanderpalast von Zarskoje Selo aufbewahrt wurde. Es enthält 168 Fotos, die der britische Fotograf George Mewes während des Russlandfeldzugs im Ersten Weltkrieg aufgenommen hat.

3. Ein Teller aus dem berühmten Raphael-Porzellanservice, das 1903 für die kaiserliche Residenz in Zarskoje Selo geschaffen wurde.

Der Kunstmäzen und Philanthrop Michail Karisalow erwarb alle Raritäten auf ausländischen Auktionen und schenkte sie dem Museum von Zarskoje Selo.



