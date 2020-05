Vorher und nachher: Restaurierte Kunstwerke, die einst von den Nazis beschädigt wurden (FOTOS)

Russia Beyond

Das Puschkin-Staatsmuseum der Bildenden Künste präsentiert auf seiner Website ein neues Projekt namens „Zweimal gerettet“. Das Museum veröffentlicht dort die Vorher- und Nachher-Bilder von restaurierten Kunstwerken - darunter von antiken Vasen und Skulpturen, die während des Zweiten Weltkriegs beschädigt wurden.

1945 erhielten sowjetische Museen Kunstschätze aus Deutschland als Restitutionsausgleich. Sowjetische Spezialisten retteten Meisterwerke der Malerei aus der Dresdner Gemäldegalerie sowie andere einzigartige Werke der antiken und westeuropäischen Skulptur- und angewandten Kunst. Die Restaurationsarbeiten wurden auch im modernen Russland fortgesetzt. Allein im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre schenkten russische Restauratoren über 750 seltenen Objekten ein zweites Leben.

1 Campanarelief (Campanaplatte) die Statuen von Sportlern in Palestra darstellt

Rom, 1. Jahrhundert v. Chr. - 1. Jahrhundert n. Chr

2 Donatello D. (?) Tanzender Amor oder Spiritello

Italien, 1500-1525 (?)

3 Oinochoe (ein antiker griechischer Keramiktyp) mit konzentrischen Kreisen verziert

Zypern, 7. Jahrhundert v. Chr.

4 Agostino Zoppo, Der Berg der Hölle

Italien, Mitte der 1550er Jahre

5 Kopf eines Jungen

Nach einem Modell von Desiderio da Settignano (1430-1464)

6 Donato di Niccolò di Betto Bardi, genannt Donatello (ca. 1386 - 1466), Johannes der Täufer

Florenz, 1425-1430 (?)

7 Stil von Andrea Briosco, genannt Il Riccio (1470-1532), Junge mit einem Insekt (Tintenfass)

8 Schwarz glasierter Kelchkrater umkreist von einem Efeukranz

Attika, frühes 3. Jahrhundert v. Chr.

9 Bucchero-Amphore mit einer Prozession von Reitern und Köpfen einer Göttin

Etrurien, 6. Jahrhundert v. Chr.

10 Der Darius-Maler, eine apulische rotfigurige Amphore, die Actaeons Tod darstellt

Süditalien, Apulien. Von Ceglie del Campo, ca. 320 v. Chr.

Die Fotoausstellung „Zweimal gerettet“ mit Kunstwerken, die in den Werkstätten des Puschkin-Museums restauriert wurden, wird im September 2020 in der indischen Stadt Chennai und im Oktober 2020 im Puschkin-Museum in Moskau zu sehen sein.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.