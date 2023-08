Fakt des Tages: Was bedeutet die Redewendung „Repins Gemälde ‚An der falschen Stelle angekommen‘“

In der Umgangssprache lässt sich priplyli am besten mit angekommen oder angelangt umschreiben. Man verwendet ihn sarkastisch in einer Pattsituation oder in einer verzweifelten Lage, wenn etwas passiert, das sich wahrscheinlich nicht ändern wird.

Nikanor Onazkij Regional Art Museum in Sumy Nikanor Onazkij Regional Art Museum in Sumy

In Wirklichkeit hat Ilja Repin nie ein Bild mit diesem Titel gemalt. Aber der Künstler Lew Solowjow hat ein Werk mit dem Titel Monáchi. Nje tudá sajéchali (dt.: Mönche. Wir hörten dort nicht auf, wörtlich: Mönche. An der falschen Stelle angekommen) gemalt, das die Bedeutung der Redewendung am genauesten wiedergibt.

Das Gemälde zeigt Mönche auf einem Boot, die sich am Ufer mit nackten weiblichen Badegästen wiederfinden. Beide Seiten sind peinlich berührt und wissen nicht, was sie tun sollen.

Das Gemälde wurde in den 1870er Jahren geschaffen und erlangte in der Sowjetunion Berühmtheit, als es im Kunstmuseum von Sumy (Ukrainische SSR) ausgestellt wurde. Warum also wird es einem anderen Maler zugeschrieben?

Die Legende besagt, dass es neben den Werken des berühmten Repin ausgestellt wurde. Aufgrund der Ähnlichkeit des Stils wurde dieses realistische Gemälde im Volksbewusstsein mit Repin in Verbindung gebracht. Und wegen seines humorvollen Inhalts war es sehr einprägsam und blieb den Menschen ohne weiteres im Gedächtnis haften.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.