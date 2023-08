Die 10 größten russischen Künstler aller Zeiten

Ihre Meisterwerke schmücken heute führende Museen in aller Welt.

Andrej Rubljow (um 1360-1438)

„Dreifaltigkeit“, 1420er Gemeinfrei Gemeinfrei

Rubljow ist der berühmteste Ikonenmaler Russlands. Nur wenige seiner Werke – Ikonen und Kirchengemälde – sind bis heute erhalten geblieben. Rubljows berühmteste Ikone „Dreifaltigkeit“ wurde in den 1420er Jahren für das Dreifaltigkeitskloster (auch bekannt als das Kloster der Dreifaltigkeit und des Heiligen Sergius) in der Stadt Sergijew Possad unweit von Moskau geschaffen.

Mit diesem Meisterwerk gelang es dem Ikonenmaler zum ersten Mal, eine der zentralen Lehren des Christentums – die göttliche Dreifaltigkeit – visuell zu formulieren. (Lesen Sie hier mehr darüber).

Jahrzehntelang, seit der Sowjetzeit, war die Ikone in der Staatlichen Tretjakow-Galerie in Moskau aufbewahrt worden. Im Juli 2023 beschloss die russische Regierung, die Ikone an das Dreifaltigkeitskloster des Heiligen Sergius zurückzugeben.

Alexander Iwanow (1806-1858)

„Die Erscheinung Christi vor dem Volk“, 1837-1857 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Religiöse Gemälde spielten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine große Rolle in der russischen Kunst. Einer der berühmtesten Vertreter dieses Genres ist Alexander Iwanow.

Fast 20 Jahre lang arbeitete er an seinem bekanntesten Meisterwerk, der „Erscheinung Christi vor dem Volk“. Das Gemälde wurde von Zar Alexander II. erworben, der es dem Moskauer Rumjanzew-Museum schenkte.

Das Werk, das die Zeitgenossen in Erstaunen versetzte, ist bis heute eines der bedeutendsten Kunstwerke in der Sammlung der Tretjakow-Galerie.

Iwan Aiwasowski (1817-1900)

„Die neunte Woge“, 1850 Das Russische Museum Das Russische Museum

Der führende russische Marinemaler wurde an den Ufern des Schwarzen Meeres auf der Krim geboren und verbrachte den Großteil seines jungen Lebens in Feodosija. Dort beobachtete er die Meereslandschaften und stellte diese auf der Leinwand dar.

Aiwasowski war auch ein Marineoffizier und diente als offizieller Künstler der russischen Marine. Er reiste viel durch Europa und besuchte auch die Vereinigten Staaten; überall, wohin er reiste, malte er immer das Meer.

„Die neunte Woge“ gilt als sein berühmtestes Gemälde, das das Meer nach einem Sturm darstellt. Die Überlebenden eines Schiffbruchs versuchen, sich zu retten, klammern sich an die Überreste eines Schiffsmastes und sind voller Angst vor einer riesigen Welle.

Ilja Repin (1844-1930)

„Iwan der Schreckliche und sein Sohn Iwan, 16. November 1581“, 1883-1885 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Repin ist einer der führenden russischen Vertreter des Realismus. Seine Porträts zeichnen sich durch ihren unglaublichen Realismus und ihre Lebendigkeit aus (insbesondere schuf er etwa ein Dutzend Porträts von Leo Tolstoi).

„Die Wolgatreidler“, 1870-1873 Das Russische Museum Das Russische Museum

Er ist Autor des historischen Gemäldes „Iwan der Schreckliche und sein Sohn Iwan“ sowie sein monumentales Werk „Festsitzung des Staatsrates am 7. Mai 1901, dem hundertsten Jahrestag seit seiner Gründung“, das mehr als 60 Porträts von Regierungsbeamten enthält.

„Die Wolgatreidler“, eines seiner berühmtesten Gemälde, gehört zur Genremalerei des späten 19. Jahrhunderts.

Iwan Schischkin (1832-1898)

„Morgen in einem Kiefernwald“, 1889 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Dieses Genie der realistischen Landschaftsmalerei schuf Dutzende von Gemälden, die den russischen Wald darstellen. Die Hauptfiguren in seinen Werken sind Kiefernwälder, Haine und Eichenwälder. Sein berühmtestes Gemälde ist natürlich „Morgen im Kiefernwald“ (die Bären darauf wurden aber von Konstantin Sawizkij gemalt).

„Roggen“, 1878 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Ein weiteres berühmtes Gemälde von ihm ist „Roggen“, das eine Landstraße zeigt, die durch ein goldenes Roggenfeld führt.

Schischkin wurde zu Sowjetzeiten von anderen Künstlern kopiert und seine Werke wurden oft auf Briefmarken, Plakaten und sogar auf Konfektverpackungen abgedruckt.

Walentin Serow (1865-1911)

„Das Mädchen mit den Pfirsichen“, 1887 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Serow war ein Schüler von Repin. Er war in erster Linie als Porträtist berühmt und erhielt Aufträge für Porträts der Mitglieder der Romanow-Familie, sowie berühmter Persönlichkeiten wie der Fürstin Sinaida Jussupowa, des Komponisten Nikolaj Rimskij-Korsakow oder seiner Malerkollegen. Eines seiner heute bekanntesten Werke – „Das Mädchen mit den Pfirsichen“ – ist ein Porträt der Tochter des Kunstmäzens Sawwa Mamontow.

„Porträt von Ida Rubinstein“, 1910 Das Russische Museum Das Russische Museum

In seinen späteren Gemälden distanzierte sich Serow vom Realismus und geriet unter den Einfluss des Modernismus. Seine berühmten Gemälde aus dieser Zeit sind das Aktporträt der Tänzerin Ida Rubinstein und „Die Vergewaltigung der Europa“.

Wassilij Surikow (1848-1916)

„Der Morgen der Strelizen-Hinrichtung“, 1881 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Surikow ist der führende Meister der Historienmalerei in der russischen Kunst. Eines seiner ersten und berühmtesten historischen Gemälde ist „Der Morgen der Strelizen-Hinrichtung“, das den Roten Platz und die Basilius-Kathedrale zeigt, als die Strelizen 1698 auf Befehl Peters des Großen hingerichtet werden sollten.

„Die Bojarin Morosowa“, 1884-1887 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Viele seiner Gemälde hatten auf die eine oder andere Weise einen Bezug zu Sibirien, denn der Maler stammte selbst aus Krasnojarsk und beobachtete das Leben der Altgläubigen (woraus sein Gemälde „Die Bojarin Morosowa“ entstand) sowie das Leben der politischen Exilanten.

Sein Gemälde „Menschikow in Berjosowo“ zeigt, wie der einst mächtige Regierungsbeamte und Vertraute Peters des Großen sein Leben im sibirischen Exil in einer kleinen, baufälligen Hütte beendet.

Wassily Kandinsky (1866-1944)

„Komposition VII“, 1913 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Kandinsky gilt als einer der Väter des Abstraktionismus. In den 1910er Jahren schuf er nach langen Experimenten die ersten ungegenständlichen Gemälden und Kompositionen, die später zu seiner eigenen Bildsprache wurden. Er experimentierte mit Formen, Geometrie und Farben.

Da er das Eindringen der Ideologie in die sowjetische Kunst ablehnte, emigrierte Kandinsky nach Deutschland und später nach Frankreich, von wo aus seine Bilder von Museen in aller Welt erworben wurden.

2017 kam sein Gemälde „Bild mit weißen Linien“ (1913) für 33 Millionen Pfund Sterling unter den Hammer und wurde damit zu einem der teuersten Gemälde, die jemals bei einer Auktion verkauft wurden.

Kasimir Malewitsch (1879-1935)

„Das Schwarze Quadrat“, 1915 Tretjakow-Galerie Tretjakow-Galerie

Malewitsch ist einer der bedeutendsten Künstler der russischen Avantgarde. Seine frühen Gemälde sind jedoch eher figurativ und lassen den Einfluss des Impressionismus („Frühling. Blühender Garten“, 1914) und des Fauvismus („Selbstporträt“, 1908) erkennen.

Allmählich geht er zu seinen eigenen künstlerischen Entdeckungen und zur Erfindung des Suprematismus über. Sein Gemälde „Das Schwarze Quadrat“ (1915) wurde zur Quintessenz und zum inoffiziellen Symbol dieser neuen Kunstrichtung.

Zum ersten Mal wurde es auf einer futuristischen Ausstellung dem Publikum gezeigt, wo es skandalöserweise wie eine religiöse Ikone in die „rote Ecke“, den ehrenvollsten Platz im Haus, gestellt wurde.

Heute gehören die Gemälde von Malewitsch zu den teuersten Auktionsobjekten der Welt. 2018 wurde seine „Suprematistische Komposition“ bei Christie's für 85,8 Millionen Dollar verkauft.

Ilja Kabakow (1933-2023)

„Der Mann, der aus seiner Wohnung ins All flog“. Installation im Centre Pompidou (Paris) E. Alexeev / Tretjakow-Galerie E. Alexeev / Tretjakow-Galerie

Dieser sowjetische Künstler und Illustrator, der am 27. Mai im Alter von 89 Jahren gestorben ist, wurde zum führenden russischen Konzeptualisten und ist heute weltweit bekannt. Seine ersten Werke schuf er unter dem Einfluss seines Lehrers Robert Falk. Als er dann als Grafikdesigner arbeitete, begann er gleichzeitig mit der Suche nach seiner eigenen künstlerischen Ausdruckssprache. Schließlich schuf er eine ganze Kunstrichtung, die später als Moskauer Konzeptualismus bezeichnet wurde, und versammelte Gleichgesinnte um sich.

In den 1980er Jahren war Kabakow einer der ersten Künstler weltweit, der mit der Schaffung von „Totalinstallationen“ begann. Zu den bekanntesten gehören „Der Mann, der aus seiner Wohnung ins All flog“, „Die Toilette“ und „Nicht jeder wird in die Zukunft mitgenommen werden“.

Heute werden seine Installationen in den führenden Museen der Welt ausgestellt. In seinen Kunstwerken verwendete er Objekte und Ereignisse aus dem sowjetischen Alltag und dachte über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft nach.

