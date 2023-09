10 einzigartige Kunsthandwerke aus dem Russischen Norden

Die russische Bevölkerung schuf die Zivilisation im Norden, indem sie das eisige Weiße Meer in den kürzesten Transportweg zwischen Russland und Europa verwandelte. In dieser rauen Umgebung lernten sie, riesige Häuser zu bauen, in denen der gesamte Haushalt unter einem Dach untergebracht war, und schufen aus den Gaben der Natur eine ganz eigene Küche. Sie hinterließen auch ein Erbe an Kunsthandwerk, von dem viele nur noch als Museumsstücke erhalten sind.

1. „Reif auf Blech“ (Zinnglasur)

Schatullen aus Weißblech mit einem feinen, „frostig“ schimmernden Muster sind ein einzigartiges Kunsthandwerk aus Welikij Ustjug in der Oblast Wologda. Das Muster wird durch chemische Bearbeitung auf ein dünnes Zinnblech aufgebracht und die Schatulle anschließend mit Eisenauflagen verziert. Dieses Handwerk existierte vom 18. Jahrhundert bis nahezu zum Ende des 20. Jahrhunderts. Die Handwerker aus Ustjug nahmen ihre Schatullen mit auf Messen und verkauften sie an Händler aus dem Osten. Die Technik der Zinnglasur ist heute verloren gegangen. Der letzte Meister war Boris Cholmogorow, der in den 1970er und 1980er Jahren das Geheimnis des Handwerks selbst entdeckte und die Produktion der Schatullen in einer örtlichen Fabrik aufnahm. Seine „frostigen“ Schatullen wurden von Museen in Moskau, Wologda, Susdal und Welikij Ustjug erworben. Leider hatte er keine Schüler.

2. Wologdaer Spitze

Im Werk Sneschinka in Wologda. Alexej Fillipow/Sputnik Alexej Fillipow/Sputnik

Wologda ist berühmt für seine Klöppelspitzen. Es scheint, als könnten die Meisterinnen jedes beliebige Muster aus dünnem Faden herstellen, von klassischen Blumen bis hin zu Märchenfiguren. Dieses Handwerk gibt es mindestens seit Anfang des 19. Jahrhunderts, und die Wologdaer Spitze war immer sehr wertvoll. So bezahlte die Sowjetunion die westlichen Länder während des Großen Vaterländischen Krieges für die Lieferung von Waffen im Rahmen des Lend-Lease-Programms nicht nur mit Gold und Diamanten, sondern auch mit Wologdaer Spitze.

In der Sowjetzeit fertigte die örtliche Spitzenmanufaktur übrigens Spitzentischdecken und Stolen mit dem Bild des Lenin-Mausoleums sowie Hammer und Sichel an.

Alexej Fillipow/Sputnik Alexej Fillipow/Sputnik

Die Wologdaer Spitze wird auch heute noch geklöppelt! Die interessantesten alten Arbeiten können Sie im Spitzenmuseum im Zentrum der Stadt besichtigen. Dort werden auch Kurse für diejenigen abgehalten, die lernen möchten, wie man mit Klöppeln arbeitet.

3. Geschnitzte Knochen aus Cholmogory

Geschnitzte Knochenpflanzen aus Cholmogory. Geschnitzte Knochenpflanzen aus Cholmogory.

Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert wurden auf Messen Souvenirs aus dem Norden verkauft – geschnitzte Walross-Eckzähne oder Stoßzähne von Mammuts, gefertigt in Cholmogory (Oblast Archangelsk). Auf ihnen wurden Szenen aus dem Leben, Porträts, Tiere und die Natur dargestellt. Es handelte sich um eine sehr arbeitsintensive und folglich teure Kunst. Im Gegensatz zu vielen anderen Volkshandwerken ging die Knochenschnitzerei nicht nur nicht verloren, sondern wurde auf staatlicher Ebene aktiv gefördert. In den 1930er Jahren gab es sogar eine Fabrik für künstlerische Knochenschnitzerei.

4. Schnitzerei auf Birkenrinde

Die Knochenschnitzerei war sehr modisch, aber auch sehr teuer. Die Meister von Welikij Ustjug entwickelten eine preisgünstige Alternative: die Birkenrindenschnitzerei. Im Norden wurden viele Haushaltsgegenstände aus Birkenrinde hergestellt, darunter auch Schuhe. Und in der Gegend von Weliki Ustjug entstand das berühmteste Birkenrindenhandwerk – die Schemogodskaja-Schnitzerei (nach dem Namen der Gemeinde Schemogodskaja).

Die hölzernen Klöppelspitzen stellten ebenfalls verschiedene Szenen aus dem Leben und Märchenmotive dar, waren aber gleichzeitig viel billiger als die Erzeugnisse aus Knochen. Moderne Meister haben das Handwerk bewahrt und stellen in einer Fabrik in Welikij Ustjug handgefertigte Waren her.

5. Spielzeug aus Kargopol

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Die alte russische Stadt Kargopol in der Oblast Archangelsk ist die Heimstätte des bemalten Tonspielzeugs. Der Grund dafür ist der hiesige rote Ton. Jahrhundertelang stellten Handwerker daraus Geschirr her, das auf Jahrmärkten verkauft wurde, und fertigten aus den Resten zum Spaß niedliche kleine Figuren von Menschen und Tieren. Nach dem Brennen wurden die Figuren in eine spezielle Lösung auf Mehlbasis getaucht, die ein spitzenartiges Muster hinterließ, so dass diese Spielzeuge wie steinzeitliches Kunsthandwerk aussehen. Sie werden immer noch in Kargopol hergestellt und sind als Souvenirs sehr gefragt.

6. Niello (geschwärztes Silber)

Alexander Poljakow/Sputnik Alexander Poljakow/Sputnik

Die Technik des Niellierens von Silber ist in Russland seit dem 10. Jahrhundert bekannt, aber als Handwerk bildete sie sich erst im 17. Jahrhundert heraus. Das Silber wird zunächst in Form eines Bildes geformt, und dann wird in den Vertiefungen eine Legierung aus Silber, Blei, Kupfer und anderen Metallen hergestellt. Beim Erhitzen verbindet sich die Legierung mit dem Silber, dann wird der Überschuss abgebürstet, so dass ein Muster entsteht. In Welikij Ustjug erfanden die Meister eine Rezeptur für ein besonders festes Niello, und Tabletts und Schnupftabakdosen aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind bis heute in hervorragendem Zustand erhalten. Moderne Meister stellen handgefertigtes Geschirr, Schmuck, Silberwaren und Souvenirs her.

7. Filigranarbeiten aus Welikij Ustjug

Alexander Lyskin/Sputnik Alexander Lyskin/Sputnik

Die Silberschmiede sind der wahre Schatz von Welikij Ustjug. Stellen Sie sich vor, dass sie aus dünnen Silberdrähten echte Spitzen herstellen und damit verschiedene Gegenstände verzieren. Souvenirtabletts, Gläser und sogar Samoware werden immer noch in dieser Technik hergestellt.

8. Dekormalerei aus Mesenj

Ruslan Schamukow/TASS Ruslan Schamukow/TASS

Schwarze und rote Pferde schmückten verschiedene Haushaltsgegenstände der Einwohner von Mesenj (Oblast Archangelsk). Die schwarze Farbe stammte von Ruß, die rote von Lehm, und der gelbliche Hintergrund wurde durch Olivenöl erzeugt. Auch Schneidebretter, Fässer und Spinnmaschinen sind bis heute erhalten geblieben. Kunsthistoriker richten ihr Augenmerk auf die Art der Gemälde und finden darin heidnische Motive. Die Meister stellen Figuren von Pferden, Vögeln, Hirschen, Erde, Himmel und dem Weltenbaum dar. Die Malerei als Kunsthandwerk entwickelte sich in Mesenj im 19. Jahrhundert und hat sich bis in unsere Tage erhalten.

9. Borezkaja-Dekormalerei

Maxim Shanin (CC BY-SA 4.0) Maxim Shanin (CC BY-SA 4.0)

Diese Art der künstlerischen Holzmalerei entstand in einer anderen Siedlung in der Oblast Archangelsk, dem Dorf Borok (der Name stammt von der Besitzerin dieser Ländereien Marfa Borezkaja). Sie basiert auf roten, gelben und grünen bunten Blumen, Pflanzen und Tieren, die den Fluss des Lebens symbolisieren. Die Borezkaja-Malerei hat bis heute überlebt und wird nunmehr von einzelnen Handwerkern in der Oblast Archangelsk praktiziert.

10. Dekormalerei aus Permogorje

Maxim Shanin (CC BY-SA 4.0) Maxim Shanin (CC BY-SA 4.0)

In der Nähe von Borok, in Permogorje, entstand eine andere Art der Malerei. Die dortigen Kunsthandwerker stellten vor allem die üblichen Szenen des bäuerlichen Lebens dar: Mädchen, die ihre Aussteuer sticken, Ausritte in einem Gespann und so weiter. Aber auch Vögel und florale Muster waren zu sehen. Am häufigsten wurde diese Technik für die Bemalung von Spinnrädern und Truhen verwendet. Die Utensilien des 19. Jahrhunderts sind bis in unsere Zeit erhalten geblieben. Und heute ist die Dekormalerei aus Permogorje noch auf Souvenirs anzutreffen.



