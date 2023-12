Russland und die Russen in Ridley Scotts „Napoleon“: Wahrheit oder Fiktion?

Das Historiendrama über den Aufstieg und Fall des legendären Kriegsherrn mit Joaquin Phoenix kam an den weltweiten Kinokassen in die Kinos. Es ist logisch, dass der russische Zar Alexander I. eine wichtige Rolle in der Handlung spielt.

Russland war ein aktiver Teilnehmer an den Napoleonischen Kriegen – sowohl im Bündnis mit Frankreich als auch in der Allianz gegen die Grande Armée. Und es war Napoleons katastrophaler Einmarsch in Russland im Jahr 1812, der den Anfang vom Ende dieser einzigartigen politischen Karriere markierte.

Historiker haben Ridley Scott bereits des Öfteren eine zu große Ungezwungenheit vorgeworfen, worauf der lebende Klassiker seinen Kritiker empfahl Get a life! (Werdet doch mal erwachsen). Natürlich hat jeder Film das Recht auf Fiktion, und Scotts Film ist da keine Ausnahme. Aber es ist interessant, dass der russische Teil der Handlung nicht so sehr unter der Fantasie der Filmemacher gelitten hat..

War der russische Zar ein begeisterter Napoleon-Fan? – Nicht wirklich.

Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions

Im Film erscheint Alexander I. als blonder, enthusiastischer junger Mann (gespielt von dem 24-jährigen Franzosen Edouard Philipponne), der Napoleons Genie bewundert und als Heerführer versucht, dessen Taktik zu imitieren. Der Zar schließt sich unter dem Einfluss des reiferen und erfahreneren österreichischen Kaisers Franz II. der antinapoleonischen Koalition an, doch abgesehen von politischen Erwägungen ist der junge Monarch offensichtlich von dem Wunsch besessen, den unbesiegbaren Franzosen auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Das Ergebnis ist allen bekannt – in der Drei-Kaiser-Schlacht bei Austerlitz im Jahr 1805 errang Napoleon den Sieg. Eine brillante Beschreibung dieser Schlacht findet sich in dem Roman Krieg und Frieden von Lew Tolstoi.

Tatsächlich war der Altersunterschied zwischen den Gegnern gar nicht so groß. Alexander war in der Tat jünger als Napoleon, aber nur um 8 Jahre – zum Zeitpunkt von Austerlitz war er 27 Jahre alt. Mit anderen Worten: Er war zwar jung, aber bei weitem kein Jüngling mehr, und seine Locken hatten sich gelichtet (auf dem Gemälde von Nicolas Goss, das das Treffen in Tilsit im Jahr 1807 zeigt, sind bereits kahle Stellen zu sehen).

Nicolas Gosse. Napoleon Bonaparte empfängt die Königin von Preußen in Tilsit, 6. Juli 1807 (Alexander I. ist rechts von Napoleon abgebildet). NYPL Digital Gallery NYPL Digital Gallery

Alexander I. war in der Tat furchtbar eifersüchtig auf den kriegerischen Ruhm Napoleons – womit er allerdings nicht allein war. Und ja, der russische Monarch war vor der Niederlage bei Austerlitz sehr arrogant, aber es war schon damals kaum möglich, ihn der Einfältigkeit zu bezichtigen.

Napoleon siegte bei Austerlitz, indem er den Feind in die Falle lockte. Ja, das ist wahr.

Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions

Eine der spektakulärsten Episoden des Films ist eine Rekonstruktion der berühmten Schlacht von Austerlitz. Es handelt sich um einen der beeindruckendsten Siege Napoleons, der dank List, Entschlossenheit und seiner gut funktionierenden Kriegsmaschine den überlegenen Feind besiegen konnte: Seiner Armee mit 73.500 Soldaten standen 85.000 Soldaten der russisch-österreichischen Verbündeten gegenüber.

Die Taktik Napoleons wird im Film gut wiedergegeben. Der Befehlshaber teilte die Armee in zwei Gruppen auf, von denen sich eine in der Erwartung, dass die Alliierten auf einen leichten Sieg hoffen und selbst zum Angriff übergehen würden, unbemerkt zurückzog. Der Köder funktionierte und die Falle schnappte zu – die zweite Gruppe französischer Truppen trat in Aktion und zwang den Feind zum Rückzug auf dem dünnen Eis. Allerdings hat Napoleon, wie Historiker schreiben, den Schaden, den er den russisch-österreichischen Truppen zufügte, offensichtlich stark übertrieben. Wahrscheinlich starben unter dem Eis nicht 20.000 Soldaten, wie er behauptete, sondern nur bis zu 1.000.

Haben die Russen Moskau selbst in Brand gesteckt, um die Franzosen zum Abzug zu zwingen? – Wahrscheinlich haben sie das getan.

Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions

Nach der Schlacht von Austerlitz wurden Russland und Frankreich kurzzeitig Verbündete, aber später entschied sich Alexander I. für England, Napoleons ärgsten Feind. Deshalb marschiert Bonaparte 1812 in Russland ein. Er erreicht sogar Moskau, die zweitgrößte Stadt des Landes nach der Hauptstadt St. Petersburg. Doch Moskau wurde nicht erobert, sondern einfach aufgegeben. Joaquin Phoenix als Napoleon reitet auf seinem Pferd über den leeren Roten Platz und sieht die Spuren der Verwüstung um ihn herum. Er ist sichtlich beleidigt: „Russen wissen nicht, wie man mit Würde verliert“. Und nicht nur das: Bald bricht ein furchtbares Feuer aus, und zu Napoleons Entsetzen stellt sich heraus, dass es die Russen selbst waren, die Moskau in Brand setzten, um die Invasoren zum Abzug zu zwingen.

Offenbar geschah genau das. Heute haben Historiker kaum noch Zweifel daran, dass die Brandanschläge auf direkten Befehl des Moskauer Gouverneurs Fjodor Rostoptschin erfolgten, der auch anordnete, die Wasserpumpen in Moskau zu entfernen. Der Moskauer Brand zerstörte nicht nur die Lebensmittelvorräte und die Quartiere der französischen Armee, sondern hatte auch noch einen anderen Effekt: Er löste einen starken Anstieg der patriotischen Gefühle aus. Der Krieg wurde schließlich zum Vaterländischen Krieg (so wird er in der russischen Geschichtsschreibung traditionell immer noch genannt). Mit anderen Worten: Nicht nur die reguläre Armee kämpfte gegen Napoleon, sondern auch die Volksmiliz und Partisanen – die ganze Nation.

Wurde Moskau in diesem Film glaubwürdig dargestellt? – Nein!

Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions

Übrigens ist Moskau selbst im Film nicht zu sehen. Es wurde mit Hilfe von Computergrafiken gezeichnet und man war offensichtlich nicht um Authentizität bemüht. Nur manchmal sieht man im Hintergrund erkennbare architektonische Wahrzeichen – den Glockenturm von Iwan dem Großen oder die Kuppeln der Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale. Ursprünglich dachte Ridley Scott sogar daran, den Kreml in der Westminster-Kathedrale in London zu drehen (die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im neobyzantinischen Stil erbaut wurde), erhielt aber keine Genehmigung.

Napoleon konnte Russland wegen der bitteren Kälte und der Kosakeneinsätze nicht erobern. – Ja, natürlich. Aber nicht nur.

Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions

Nach dem Ablauf des Filmverleihs verspricht Ridley Scott, auf dem Videodienst Apple TV eine erweiterte Version des Films mit einer Länge von 4,5 Stunden anzubieten. Für die Kinoversion sind viele Episoden aus der Biographie Napoleons nur gekürzt vorhanden. Dies gilt in vollem Umfang für den unrühmlichen Einmarsch in Russland, nach dem sich Bonapartes Glück endgültig abwandte. In der Kinoversion dauert dieser Feldzug gerade einmal zehn Minuten.

Bei einer so kurzen Laufzeit hatten die Filmmacher keine Zeit zu erklären, warum der brillante Feldherr verloren hat. Wir erfahren, dass sich der Feldzug stark in die Länge zog, dass der Frost zuschlug, dass die Soldaten durch Hunger und Krankheiten zermürbt waren und dass die Zahl der Deserteure zunahm. Die Russen ließen sich nicht auf direkte Konfrontationen ein, sondern malträtierten die Franzosen mit Kosakenangriffen.

Die Liste der Gründe ist natürlich keineswegs erschöpfend. Zunächst einmal hat Napoleon den Fehler Alexanders bei der Schlacht von Austerlitz wiederholt – er unterschätzte den Feind. Insbesondere rechnete er kaum damit, dass der Krieg einen Volkscharakter annehmen und der russische Befehlshaber Michail Kutusow sein Talent unter Beweis stellen würde. Kutusow kommt in dem Film übrigens gar nicht vor, und die berühmte Schlacht von Borodino dauert nur gerade einmal drei Minuten.

Hat Alexander I. wirklich versucht, mit Napoleons Ex-Frau Joséphine de Beauharnais anzubändeln? – Dafür gibt es keine Beweise.

Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions

Die Liebesbeziehung zwischen Napoleon und Josephine (gespielt von Vanessa Kirby) ist eine der wichtigsten Elemente im Film, und viele der politischen Entscheidungen Napoleons werden direkt auf Ereignisse aus seinem Privatleben zurückgeführt. Im Film heißt es beispielsweise, dass Bonaparte seinem ersten Exil auf der Insel Elba entkam und versuchte, auf den Thron zurückzukehren, nachdem er in einer Zeitung gelesen hatte, dass Alexander I. Josephine in deren Palast besucht hatte. Napoleon war natürlich wütend – nicht nur, dass dieser „Junge“ ihm die Macht entrissen hatte (nach seiner Niederlage in Russland war er gezwungen, abzudanken), er erhob nun auch Anspruch auf seine Frau. Bonaparte beschließt, sowohl die Macht als auch Josephine zurückzuerobern.

Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions Ridley Scott, 2023/Scott Free Productions

Nach dem Sturz Napoleons trafen sich die historische Josephine und Alexander tatsächlich regelmäßig. Es gibt sogar ein Gemälde von Hector Vigée: Kaiserin Josephine empfängt Kaiser Alexander in Malmaison und stellt ihm ihre Kinder vor. Mehr noch, sie bezahlte für diese Treffen mit ihrem Leben. Josephine starb an einer Lungenentzündung – fünf Tage zuvor war sie nach einem Ball in einer kühlen Nacht mit dem russischen Zaren spazieren gegangen.

Hector Vigée. Kaiserin Josephine empfängt Alexander I. im Schloss Malmaison. Malmaison Malmaison

Den beiden wurde tatsächlich eine Affäre nachgesagt. So ist Michael Broers, Autor mehrerer Bücher über Napoleon und Berater für den Film, davon überzeugt, dass nicht Alexander, sondern Josephine versucht hat, den russischen Zaren zu verführen, um ihre Position zu verbessern. Dafür gibt es jedoch keine Beweise, und es besteht auch kein direkter Zusammenhang zwischen Josephines Spaziergängen mit Alexander I. und Napoleons Flucht von der Insel Elba.



