10 schönste Säle der Eremitage, die Sie nicht versäumen dürfen (FOTOS)

St.-Georgs-Saal (Großer Thronsaal)

Wo befindet er sich: Winterpalast, 2. Stock, Saal 198.

3D-Panorama

Legion Media Legion Media

Er wurde 1787-1795 nach einem Entwurf von Giacomo Quarenghi errichtet und am 23. November 1795, dem Tag des Heiligen Georgs, eingeweiht. Die ursprüngliche Dekoration des Saals wurde 1837 durch einen Brand zerstört und Anfang der 1840er Jahre vom Architekten Wassilij Stassow restauriert.

sergejf (CC BY 2.0) sergejf (CC BY 2.0)

Dies ist wahrscheinlich der feierlichste Saal der Eremitage. Hier fanden die offiziellen Zeremonien und Empfänge statt. Für die Innenausstattung wurden Carrara-Marmor und vergoldete Bronze verwendet, das Parkett besteht aus 16 Holzarten. Der Große Kaiserthron wurde im Auftrag von Kaiserin Anna Iwanowna in London angefertigt. Darüber befindet sich ein Flachrelief vom Heiligen Georg, der den Drachen mit seinem Speer erlegt – eines der berühmtesten Motive der russischen Heraldik.

Petrowskij-Saal (Kleiner Thronsaal)

Wo befindet er sich: Winterpalast, 2. Stock, Saal 194.

3D-Panorama

Legion Media Legion Media

Der 1833 von Auguste Montferrand geschaffene Saal brannte 1837 bei einem Feuer nieder. Er wurde von Wassilij Stassow restauriert.

Legion Media Legion Media

Der Saal ist dem Andenken an Peter den Großen gewidmet. Im Inneren befinden sich das Monogramm des ersten russischen Kaisers (zwei lateinische Buchstaben P), doppelköpfige Adler und Kronen sowie ein Gemälde von Jacopo Amigoni Peter der Große mit der allegorischen Figur des Ruhmes und Gemälde von Pietro Scotti und Barnaba Giovanni Medici, die Peter den Großen an den Fronten des Nordischen Krieges darstellen. Der Thron, die mit Silberfäden bestickten Wandbilder und das Tafelsilber wurden im späten 18. Jahrhundert in St. Petersburg hergestellt.

Wappensaal

Wo befindet er sich: Winterpalast, 2. Stock, Saal 195.

3D-Panorama

Legion Media Legion Media

Einer der größten Prunksäle des Winterpalastes: Seine Fläche beträgt 1.000 Quadratmeter. Der Saal wurde 1839 von Wassilij Stassow im Auftrag von Zar Nikolaus I. entworfen und gestaltet. Die Dekoration basierte auf der Idee, die Macht des russischen Reiches zu verherrlichen.

Chatsam (CC BY-SA 3.0) Chatsam (CC BY-SA 3.0)

Die Eingänge zu diesem goldenen Saal sind mit altrussischen Kriegern mit Bannern und Schilden mit den Wappen der russischen Gouvernements geschmückt, die an ihren Schäften befestigt sind. Auf den Kronleuchtern sind die Wappen der Gouvernements abgebildet. In der Mitte des Saals befindet sich eine Schale aus Aventurin.

Kriegsgalerie von 1812

Wo befindet sie sich: im Winterpalast, 2. Stock, Saal 197 (neben dem Wappensaal).

3D-Panorama

Legion Media Legion Media

Die Idee, zu Ehren des russischen Sieges im Vaterländischen Krieg von 1812 eine grandiose Galerie zu errichten, stammt von Alexander I. In den Jahren 1818 bis 1819 reiste er zum Kongress der Heiligen Allianz nach Aachen, wo er den englischen Porträtisten George Dawe traf, der im Gefolge des Herzogs Edward von Kent eintraf.

Der Zar beauftragte Dawe mit einer Reihe von Porträts russischer Generäle, die an den Feldzügen von 1812, 1813 und 1814 teilgenommen hatten. Im ersten Arbeitsjahr fertigte der Maler etwa 80 Porträts an, dann nahm er die Hilfe der Assistenten Alexander Poljakow und Wilhelm Golicke in Anspruch. Sie beschäftigten sich hauptsächlich mit Kopien von Porträts, die von Generälen geschickt wurden, die nicht persönlich posieren konnten.

Legion Media Legion Media

Die von Carlo Rossi entworfene Galerie wurde 1826, ein Jahr nach dem Tod von Alexander I., eröffnet. Sie war mit 332 Porträts geschmückt. Im Jahr 1837 zerstörte ein Brand die Dekoration des Saals, aber alle Gemälde konnten rechtzeitig gerettet werden. Wassilij Stassow restaurierte den Saal.

Der Goldene Salon von Maria Alexandrowna

Wo befindet er sich: Winterpalast, 2. Stock, Saal 304.

3D-Panorama

Legion Media Legion Media

Für die Hochzeit des zukünftigen Zaren Alexander II. entwarf der Architekt Alexander Brjullow zwischen 1838 und 1841 den Salon, der einer goldenen Schatulle ähnelt. Das Projekt wurde von Nikolaus I. genehmigt, der den Thronsaal der kurfürstlichen Residenz in München als Vorbild nahm.

Richard Mortel (CC BY 2.0 Richard Mortel (CC BY 2.0

Die Decke des Salons ist mit vergoldeten Stuckornamenten verziert. Die Vorhänge, Gesimse und Polstermöbel waren ursprünglich karminrot; in den 1960er Jahren wurden die Textilien bei der Restaurierung durch blaue ersetzt.

Malachitsaal

Wo befindet er sich: Winterpalais, 2. Stock, Saal 189.

3D-Panorama

Legion Media Legion Media

Der Saal hieß ursprünglich Jaspis-Salon: Er wurde 1830 von dem Architekten Auguste Montferrand für die Gattin von Nikolaus I., Alexandra Fjodorowna, entworfen. Die ursprüngliche Einrichtung ging bei einem Brand im Jahr 1837 verloren. Eine große Malachitvase und Möbel, die nach Montferrands Zeichnungen angefertigt wurden, konnten gerettet werden. Alexander Brjullow restaurierte den Salon in den Jahren 1838-1839 als Malachitsaal.

Andrey Korzun (CC BY-SA 4.0) Andrey Korzun (CC BY-SA 4.0)

Von Juni bis Oktober 1917 fanden im Malachitsaal die Sitzungen der Provisorischen Regierung statt.

Pavillonsaal

Wo befindet er sich: Kleines Eremitage-Museum, 2. Stock, Saal 204.

3D-Panorama

Legion Media Legion Media

Einer jener Säle, bei denen man nicht weiß, wohin man schauen soll: an die Decke, die Kronleuchter, die Arkaden, die Brunnen oder die Pfauenuhr.

Legion Media Legion Media

Der Architekt Andrej Stakenschneider hat den Saal in den Jahren 1855 bis 1858 im eklektischen Stil eingerichtet und dabei Motive aus der Antike, der Renaissance und dem Orientalismus in der Innenausstattung kombiniert. Die vielen Säulen und Kronleuchter, der helle Marmor und die Vergoldung, die Kristall- und Mosaikplatten auf dem Boden in Anlehnung an die römische Antike verleihen dem Saal ein luftiges, durchbrochenes und feierliches Ambiente. Der Saal ist mit einem der berühmtesten Exponate der Eremitage geschmückt – der Pfauenuhr, die in den 1770er Jahren von dem englischen Meister James Cox angefertigt und 1781 von Katharina II. erworben wurde. Sie ist weltweit die einzige große automatische Uhr des 18. Jahrhunderts, die bis in unsere Zeit unverändert und funktionstüchtig erhalten geblieben ist.

Leonardo-da-Vinci-Saal

Wo befindet er sich: Große (Alte) Eremitage, 2. Stock, Saal 214.

3D-Panorama

Gemeinfrei Gemeinfrei

Nur zwei Gemälde sind hier ausgestellt, aber was für welche: Madonna Benois und Madonna Litta von Leonardo da Vinci (1452-1519). Diese äußerst wertvollen Gemälde wurden in der Mitte des 20. Jahrhunderts in den Saal gebracht.

Legion Media Legion Media

Die Inneneinrichtung wurde in den 1850er Jahren von Andrej Stakenschneider im Stil Ludwigs XIV. geschaffen. Zu Ehren der russischen Generäle Pjotr Rumjanzew, Grigorij Potjomkin, Wassilij Dolgorukow, Alexander Suworow, Michail Kutusow und Iwan Paskjewitsch wurde der Saal einst Kleiner Feldmarschallsaal genannt: Ihre Reliefs schmücken den Raum über den Eingängen.

NETELO (CC BY-SA 4.0) NETELO (CC BY-SA 4.0)

Und Mitte der 1890er Jahre wurden hier Geschenke gelagert, die der künftige Zar Nikolaus II. aus dem Osten mitgebracht hatte.

Die Loggia von Raffael

Wo befindet sie sich: Neue Eremitage, 2. Stock, Saal 227.

3D-Panorama

shako (CC BY-SA 4.0) shako (CC BY-SA 4.0)

Das Vorbild für den Saal war die Galerie des Apostolischen Palastes im Vatikan, die nach Skizzen des Renaissance-Künstlers Raffael Santi gemalt wurde.

Fumihiko Ueno (CC BY-SA 3.0) Fumihiko Ueno (CC BY-SA 3.0)

Die Loggia wurde von 1783 bis 1792 von dem Architekten Giacomo Quarenghi auf Wunsch von Katharina II. entworfen. In den Gewölben der Eremitage-Galerie sind Kopien der Bibel von Raffael zu sehen, einem Zyklus von Gemälden mit biblischen Themen, der im Apostolischen Palast ausgestellt ist.

Zwanzig-Säulen-Saal

Wo befindet er sich: Neue Eremitage, 1. Stock, Saal 130.

3D-Panorama

Nach Angaben des Architekten Leon von Klenze sollte der Saal für die Ausstellung antiker Vasen mit der Ausstellung eins werden. Diesen Zweck erfüllt er auch heute noch.

Säulen unterteilen den Raum in drei Galerien und wiederholen damit den Grundriss antiker Tempel. Auf dem Boden befindet sich ein Mosaik aus kleinen Quadraten aus weißem, gelbem, grauem, schwarzem und dunkelrotem Stein. Die Kassettendecke ist mit ornamentalen Malereien verziert. Im Saal sind Vasen aus Etrurien und den Regionen Süditaliens aus dem späten 9. bis 2. Jahrhundert v. u. Z. ausgestellt.

Bonus: Jordan-Treppe

Wo befindet sie sich: Winterpalast, 1. Stock, Saal 2.

3D-Panorama

Legion Media Legion Media

Ein weiteres Objekt, das Sie sich in der Eremitage auf keinen Fall entgehen lassen sollten, ist die großartige Jordantreppe (auch Gesandten-Treppe genannt), die vom Architekten Bartolomeo Rastrelli zwischen 1758 und 1761 im Barockstil entworfen und nach dem Brand von 1837 von Wassilij Stassow fast in ihrer ursprünglichen Form restauriert wurde. Der Jordan war ein Pavillon, in dem während des Dreikönigsfestes Wasser über das Eisloch im Eis der Newa geweiht wurde. Von dieser Treppe aus stieg die Prozession zum Fluss hinunter.

Legion Media Legion Media

Von der Jordantreppe gehen Enfiladen (Zimmerflüchte) ab: die Newa-Enfilade, die zu den persönlichen kaiserlichen Gemächern führt, und die Große Enfilade, die zum Großen Thronsaal (St. Georg) und zur Großen Kirche führt. Die Decke des Treppenhauses ist mit dem Gemälde Olympus von Gasparo Diziani geschmückt. Es ist das flächenmäßig größte Gemälde in der Sammlung der Eremitage.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.