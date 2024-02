War Alexander Puschkin ein Freimaurer?

„Am 4. Mai wurde ich zu den Freimaurern aufgenommen“, notierte Alexander Puschkin in seinem Tagebuch im Jahre 1821. „Ich war Freimaurer in der Loge von Kischinjow“, schrieb er später in einem Brief an Wassilij Schukowskij.

Puschkin ließ sich sogar einen langen Nagel an seinem kleinen Finger wachsen, den er aus Angst, ihn abzubrechen, nachts mit einer speziellen Kappe verschloss. Ein solcher Nagel war das inoffizielle Zeichen der Freimaurer.

Überraschenderweise sind außer den Worten von Puschkin selbst keine Daten über seine Freimaurerei gefunden worden.

„Puschkin sollte nach Sibirien verbannt werden: er überschwemmte Russland mit ungeheuerlichen Versen, die alle jungen Leute auswendig lesen“, sagte Kaiser Alexander zum Direktor des Lyzeums von Zarskoje Selo, Jegor Engelhardt. Nur dank der Fürsprache von Nikolai Karamsin gelang es, die Verbannung nach Sibirien in eine Versetzung nach Kischinjow zu verwandeln, in das Büro des Gouverneurs von Bessarabien, General Iwan Insow.

Fast alle wichtigen Personen aus Puschkins innerem Kreis waren Freimaurer. Sein Vater, Sergej Lwowitsch, wurde 1817 Vollmitglied einer Freimaurerloge, sein Onkel, Wassilij Lwowitsch, sogar noch früher, 1810. Zu den Mitgliedern der Loge gehörten auch Puschkins engste Freunde, die Dichter Pjotr Wjasemskij und Wassilij Schukowskij. Aber Puschkin selbst hatte es nicht eilig, ein Freimaurer zu werden.

Im Jahr 1907 vermerkte Nikolai Kulman in dem Buch Zur Geschichte der Freimaurerei in Russland: „Die Loge Ovidius in Kischinjow wurde am 7. Juli 1821 gegründet“, und am 17. September 1821 verlieh die Großloge Asträa, eine der wichtigsten Freimaurerorganisationen des Russischen Reiches zu jener Zeit, „einer neuen Loge, die in Kischinjow in Bessarabien unter dem Namen Ovidius eröffnet wurde, die Verfassung und wies ihr die Nummer 25 zu.

Der moldawische Literaturhistoriker Boris Trubezkoj schrieb in seiner Studie Puschkin in Moldawien: „Unterlagen, die die Aufnahme von A. S. Puschkin in die Kischinjower Loge bestätigen.... sind nicht gefunden worden.“ Wie kann es sein, dass Puschkin seiner Meinung nach noch vor der Gründung der Loge Ovidius in Kischinjow „zu den Freimaurern aufgenommen“ wurde?

Dichter und Suchender

Boris Trubezkoj schrieb, dass die Mitglieder der zukünftigen Loge Ovidius von Pawel Puschtschin, dem Gründer der Loge, noch vor deren Gründung versammelt wurden, „und Puschkin wurde zu dem Zeitpunkt aufgenommen, als Puschtschin, modern ausgedrückt, die zukünftige Loge komplettierte“. Aber das ist nur eine Vermutung von Trubezkoj, die sich nicht auf irgendwelche Dokumente stützt.

Wie Nikolai Kulman zu Recht feststellte: „Welche Rolle er dabei [in der Loge – Anm. d. Red.] spielte, ist schwer zu sagen, aber es ist unwahrscheinlich, dass diese Rolle aufgrund der Natur von Puschkins Charakter und der kurzen Existenz der Loge selbst von Bedeutung sein könnte. Es ist sehr gut möglich, dass Puschkin ihn zunächst nur als Suchenden (so wird in der Freimaurerei jemand bezeichnet, der noch nicht Mitglied der Bruderschaft ist) anwarb.

Ist es möglich, dass Puschkins Mitgliedschaft in der Loge so konspirativ war, dass es darüber keine Dokumente gab? Selbst wenn dies der Fall wäre, kann er immer noch nicht als vollwertiger Freimaurer angesehen werden – schließlich hat die Kischinjower Loge Ovidius nie ihre Arbeit aufgenommen.

Die Freimaurerorganisationen wurden von der Regierung überwacht, die sie verdächtigt wurden, ein Komplott gegen die Behörden zu schmieden. Gerüchte über die Existenz der Loge Ovidius und die mögliche Freimaurerei Puschkins erreichten den Zaren. Am 19. November 1821 schrieb der Chef des Generalstabs, Fürst Pjotr Wolkonskij, an General Insow: „Was Herrn Puschkin betrifft, so sollen Sie seiner kaiserlichen Majestät auch berichten, was er seit seiner Anstellung bei Ihnen macht und gemacht hat, wie er sich verhalten hat und warum Sie nicht auf seine Tätigkeit in den Freimaurerlogen geachtet haben“. Doch Insow antwortete seinem Vorgesetzten am 1. Dezember: „Ich kann Ihrer Exzellenz versichern, dass es in Bessarabien keine Freimaurerlogen gibt.“

Insow hat Wolkonskij nicht getäuscht. Boris Wolkonskij erklärte: „Die Loge Ovidius wurde zwar durch das Protokoll der Großloge Asträa genehmigt, aber bis zur so genannten Installation (d.h. der formellen Aufnahme neuer Mitglieder der Loge von Kischinjow durch einen Vertreter der Großloge Asträa) galt jede neue Loge nach den Statuten als nicht genehmigt und ihre Arbeit nur vorübergehend erlaubt. Und da die Installation der Loge Ovidius nicht genehmigt wurde, konnte Insow schreiben, dass die Loge in Kischinjow nicht existiert.“

Und obwohl die Großloge Asträa am 20. Januar 1822 der Provinzialgroßloge (der obersten Freimaurerorganisation in England) mitteilte, dass die Loge Ovidius in Kischinjow eröffnet wurde, blieb die Freimaurerei in Russland nicht lange bestehen. Am 1. August 1822 unterzeichnete der russische Kaiser Alexander I. das Reskript Über das Verbot von Geheimgesellschaften und Freimaurerlogen.

Danach kamen die Aktivitäten der Freimaurer in Russland fast zum Erliegen.

Es gibt keine Informationen über weitere diesbezügliche Aktivitäten von Puschkin. Wenn der große Dichter also mit den Freimaurern sympathisierte und wenn er sogar vorhatte, Mitglied der Bruderschaft zu werden, kam er nicht mehr dazu.

Allerdings war die Zugehörigkeit zu Geheimgesellschaften sicherlich sehr in Mode. Sie verlieh einem Mann eine Aura des Geheimnisvollen und Wichtigen. Das konnte Puschkin natürlich nicht ignorieren und unterstützte gerne die Legende seiner Freimaurerei.

