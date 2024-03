7 russische Filme über Sport, die Sie sich anschauen sollten

Legende Nr. 17, 2017

Nikolaj Lebedew/Studio Trite, 2017 Nikolaj Lebedew/Studio Trite, 2017

Ein Biopic über den Eishockeyspieler Walerij Charlamow, einen achtfachen Weltmeister. Der Film zeigt seinen Weg zum Ruhm, zunächst als Stürmer für ZSKA und dann für die UdSSR-Nationalmannschaft. Der Höhepunkt ist das erste Spiel einer Reihe von Begegnungen zwischen sowjetischen Eishockeyspielern und dem kanadischen Team. Sport war nicht nur eine Angelegenheit von Höchstleistungen, sondern auch ein wichtiges Element der Politik: Das zeigt der Film deutlich.

Der Trainer, 2018

Danila Koslowskij/Studio Trite, 2018 Danila Koslowskij/Studio Trite, 2018

Der ehrgeizige Spieler der Fußballnationalmannschaft Jurij Stoleschnikow wird für ein Jahr disqualifiziert und geht als Trainer in einem zweitklassigen Verein. Seine Spieler haben weder Ehrgeiz noch Siegeswillen, aber all das ist bei dem Protagonisten in Hülle und Fülle vorhanden. Er führt die Mannschaft des Vereins Meteor zum Sieg im russischen Pokal und im Finale treten die Spieler des wenig bekannten Teams gegen Chelsea an. Eine dynamische Geschichte, wie ein gutes Fußballspiel, lässt den Zuschauer nicht eine Minute lang zur Ruhe kommen.

Mr. Knockout, 2022

Artjom Michalkow/Russland 1 TV-Kanal, 2022 Artjom Michalkow/Russland 1 TV-Kanal, 2022

Walerij Popentschenko war der erste Gewinner des Val Barker Cups (der an Boxer verliehen wird, die bei den Olympischen Spielen die effektivste und technisch beste Kampftechnik gezeigt haben) in der Sowjetunion. Er gewann 200 von 213 Kämpfen. Ausländische Journalisten nannten ihn Mr. Knockout: Er beendete Kämpfe oft vorzeitig mit dieser Technik. Der Spielfilm erzählt, wie aus einem Marinekadetten ein Sportler wurde, der seinesgleichen suchte. Der Film ist sehr umfangreich ausgefallen: Die Handlung spielt sich nicht nur in der Turnhalle und im Ring ab, es gibt zeigt auch das Training auf dem Schiffsdeck und Erinnerungen an die Kindheit... und natürlich dürfen auch hinterhältige Intrigen nicht fehlen.

Bjelyj Sneg (dt.: Weißer Schnee), 2021

Nikolaj Chomeriki/EGO Production, 2021 Nikolaj Chomeriki/EGO Production, 2021

Wieder ein biografischer Film, dieses Mal über die Skifahrerin Jelena Wjalba. Er ist nach allen Regeln des großen Sportkinos aufgebaut: ein talentiertes Kind, ein Trainer, der dessen Talent erkennt, die raue Umgebung des provinziellen Murmansk, in dem die Heldin aufwächst. Sie selbst scheint aus Stein gemeißelt zu sein. Nur die Szene, in der sie inmitten eines verschneiten Waldes aus Leibeskräften schreit, erinnert uns an die unglaublichen Anstrengungen, die sie unternimmt, um das Leben einer Sportskanone zu führen.

Tschempiony. Bystreje. Wysche. Silneje. (dt.: Champions. Schneller. Höher. Stärker), 2016

Artjom Aksenenko/Enjoy Movies, 2016 Artjom Aksenenko/Enjoy Movies, 2016

Die Geschichten von drei Olympiasiegern – dem Schwimmer Alexander Popow, dem Ringer Alexander Karelin und der Turnerin Swetlana Chorkina. Hier läuft alles nach den Gesetzen des Genres ab: ein langer Weg zum Sieg und schließlich das wohlverdiente Gold. Obwohl ihr Triumph in der jüngsten Vergangenheit liegt, bietet der Film die Möglichkeit, das Leben der Sportler von innen zu betrachten. In dem Film wurden sie von Sergej Bondartschuk Jr., Kristina Asmus und Jewgenij Pronin gespielt.

Tschempion mira (dt.: Der Weltmeister), 2021.

Anders als eine politische Konfrontation auf dem Schachbrett kann der Film nicht genannt werden. Er basiert auf einer wahren Geschichte über ein Duell zwischen Anatolij Karpow und Wiktor Kortschnoj, einem sowjetischen Schachspieler, der 1976 in den Niederlanden politisches Asyl suchte. Auf der einen Seite zeigt er die Konfrontation zwischen dem sowjetischen bürokratischen System und jemandem, der es wagte, ihm zu entkommen. Auf der anderen Seite den Kampf zwischen herausragenden Athleten, wie es einer der Helden des Streifens ausdrückte: „bis zum blutigen Rotz“. Ein Sportdrama, eine eine Reminiszenz an die späten 1970er Jahre – Sie können sich den Film als Illustration dieser Zeit ansehen oder versuchen, darin das Drama zweier talentierter Menschen zu erkennen.

Strelzow, 2020

Die Geschichte des größten Bad guys und Genies des sowjetischen Fußballs, Eduard Streltzow (1937-1990). Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wurde der russische Pelé der Vergewaltigung beschuldigt und kam für zwölf Jahre ins Gefängnis. Er schaffte es, in den Sport zurückzukehren Seine Fans verehrten ihn und waren verehrt, das Stadion zu zertrümmern, wenn ihr Idol nicht auf das Spielfeld gelassen wurde. Der biografische Film über den Athleten ist für die große Leinwand geschaffen – über einen Mann, der den gängigen Rahmen sprengte und zur Legende wurde.



