Verrückte Welt: Die fünf kuriosesten Diebstähle russischer Krimineller

31 DVDs

Dieser gewagte Raub wurde von einem russischen Draufgänger in Astrachan, 1 400 Kilometer von Moskau entfernt, ausgetüftelt. Der Held dieser Geschichte räumte die Wohnung eines Freundes aus, der zuvor für gewalttätiges Verhalten verhaftet worden war. Nachdem er sich so richtig betrunken hatte, stieg er durch ein zerschlagenes Fenster in die Wohnung seines Freundes ein und stahl einen Fernseher, einen Ventilator, einen DVD-Player und sage und schreibe 31 DVDs auf denen nichts als Cartoons waren.

Der große Freund der Animation hatte jedoch keine Gelegenheit, eine Filmnacht vor seinem neuen Fernseher zu genießen, weil die Polizei ihn verhaftete, nachdem eine Ex-Frau des Freundes in die nun leere Wohnung kam und die Behörden informierte.

Modebewusste Kleidung

Während er sich auf ein Date mit seiner Geliebten vorbereitete, stellte ein 26-jähriger Krimineller aus Irkutsk, 5 200 Kilometer von Moskau entfernt, entsetzt fest, dass er keine neue Kleidung hatte, die er seiner Lieblingsdame vorführen konnte. Und so verschlug es den jungen Mann auf die schiefe Bahn: Er betrat eine Modeboutique, sammelte einige Kleidungsstücke zusammen und ging in eine Umkleidekabine. Kurze Zeit später verließ ein nie zuvor gesehener Dandy eben diese Umkleidekabine und verließ das Geschäft unbehelligt. Erst später fanden die Angestellten der Boutique einen Beutel mit abgetragener Kleidung in der Kabine und riefen die Polizei. Die setzte den Casanova letztlich fest.

Leider wissen wir nicht, ob die Herzensdame dem Charme des schicken Verführers erlegen ist, bevor er verhaftet wurde.

Gefährliche Handtasche

Diese zwei Kriminellen aus Irkutsk sahen eine Handtasche, die unbeaufsichtigt in einem geparkten Auto lag. Sie entschieden sich dazu, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen, brachen das Auto auf und griffen zu.

Die Ernüchterung aber kam schnell: Die einzigen Gegenstände in der Handtasche waren der Pass der Besitzerin und Schlüssel zu ihrer Wohnung. Die beiden Kriminellen ergriffen die Schlüssel und machten sich sofort auf zur Wohnanschrift, die sie dem Pass entnehmen konnten.

Was die beiden jedoch nicht bedachten, war die Rückkehr der Besitzerin zu ihrem Auto. Als sie ihren Verlust bemerkte, kontaktierte sie umgehend ihren Vater, der sich auf die Suche nach den Halunken machte. Mit einer gusseisernen Pfanne stürmte der Mann die Wohnung seiner Tochter und überraschte die Männer. Mit gezielten Schlägen auf den Kopf setzte er beide umgehend außer Gefecht.

Eine Gitarre, fünf antike Samoware und zwei Flaschen Wodka

In einem ländlichen Freizeitcamp kann es schnell langweilig werden. Eine romantische russische Seele kann da schnell mal auf dubiose Abenteuerreisen gehen, um eben dieser Langeweile zu entfliehen. So war es auch im Dezember 2016, als ein beschwipster Mann in ein geschlossenes Restaurant einbrach und sehr interessante Beute machte: Er eroberte eine Gitarre, fünf Samoware, einen Teller und zwei Flaschen Wodka. Was eine Party hätte das werden können, wäre da nicht die Polizei gewesen, die den 20-Jährigen kurze Zeit später festsetzte.

150 Kisten Klebeband

Geld durch eine Stadt zu befördern ist ein gefährliches Geschäft. In Russland aber begibt man sich in Gefahr, selbst wenn man keine Geldtaschen bei sich führt. In Moskau überfielen zwei junge Männer einen Van, der 150 Kisten mit Klebeband transportierte. Die Kriminellen zwangen den 29-jährigen Fahrer mit vorgehaltenem Messer dazu, mit ihnen in ihrem Auto herumzufahren, während ihre Komplizen den Van ausräumten. Bald danach wurde der Fahrer wieder neben seinem nun leeren Auto abgeladen, ohne Mobiltelefon und Geld. Was genau die Diebe mit all den Kisten voll Klebeband anstellen wollten, bleibt bis heute ein ungeklärtes Mysterium.

