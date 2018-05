Königin der Autowerkstätten: Eine Russin mit unkonventionellem Business-Konzept erzählt

Darja Kamenskaja betreibt seit fünf Jahren eine kleine Autowerkstatt in Moskau. Auf Facebook beschwerte sie sich kürzlich heftig über den Umgang der Männer mit ihr. Die Resonanz in den russischen sozialen Medien war enorm.

„Eine große Anzahl von Männern schaut von oben auf mich herab, zweifelt an meiner Professionalität, beschimpft mich, will nicht bezahlen, lacht mich aus und meint, dass der Platz einer Frau in der Küche ist“, so beschrieb Darja Kamenskaja ihren Alltag in dem Post auf Facebook. Russia Beyond sprach mit ihr über ihr Geschäft.

Erzählen Sie uns von den Erlebnissen, die Sie dazu gebracht haben, diesen Beitrag zu schreiben?

Der lustigste Vorfall war, als ein Kunde zu mir kam und fragte, ob man das Öl in seinem Auto wechseln könnte. Alle Mechaniker waren in dem Moment beschäftigt, also beschloss ich, es selbst zu tun.

Ich hob das Auto an, leerte das Öl und wechselte den Filter, als der Besitzer hereinkam und mich anschrie, das Auto sofort abzusenken. Ich dachte, er hätte etwas vergessen, also ließ ich vom Auto ab.

Der Kunde brummte, dass er eine Frau niemals sein Auto reparieren lassen würde, stieg ein und fuhr ohne Öl davon! Er nahm nicht einmal sein Geld mit.

Ein anderes Mal kam ein Mechaniker zu einem Vorstellungsgespräch. Als er begriff, dass ich die Autowerkstatt leite, sagte er, dass er nie unter der Leitung einer Frau arbeiten würde. Er hatte geglaubt, dass ich eine Sekretärin sei und äußerte sein Bedauern, seine Zeit verschwendet zu haben. In der Tat hatte ich mehrere solcher Vorfälle. Manche Männer können sich einfach nicht vorstellen, in einer Autowerkstatt eine Frau zur Chefin zu haben.

Manchmal versuchen männliche Händler, wenn ich bei ihnen Ersatzteile einkaufe, mich sogar zu übertölpeln und mir defekte Teile anzudrehen, weil ich eine Frau bin und den Unterschied aus ihrer Sicht sowieso nicht merken würde.

In solchen Fällen mache ich das Ganze spaßeshalber bis zum letzten Moment mit und tue so, als würde ich ihnen glauben. Am Ende füge ich jedoch hinzu: „Vielleicht könntest du nun ein weniger kaputtes Teil für mich finden?“

Warum hat Ihrer Meinung nach der Facebookbeitrag so viel Unterstützung und Aufmerksamkeit bekommen?

Ich würde sagen, dass schon das Autofahren Tag für Tag eine Herausforderung für die Frauen in unserem Land ist. Schon wenn die Verkehrspolizei eine Frau aufhält, wird sie von ihr völlig anders als ein Mann behandelt. Die Verkehrspolizisten werden entweder herablassend oder grob. Das zeigt, dass unsere Gesellschaft Frauen in den verschiedenen Lebens- und Berufsbereichen strenger und respektloser behandelt, als Männer.

Ich beobachtete zum Beispiel, als ich das letzte Mal eine Strafe zahlen und mein Auto abholen musste, eine interessante Situation. Es gab drei Männer und zwei Frauen, doch die Angestellten waren nur den Männern gegenüber respektvoll und schrien die Frauen an, obwohl wir alle gleichberechtigte Kunden waren und große Geldstrafen bezahlten, um unsere Autos zurück zu bekommen.

Ich habe allgemein den Eindruck, dass Frauen ständig dem Vorurteil ausgesetzt sind, weniger professionell zu sein, und alles, was sie interessiere, ihr persönliches Leben wäre. Es ist unbeschreiblich, wie viele Männer über 40 es für ihre Pflicht halten, die Kinderfrage mit mir anzuschneiden! Manche sagen sogar: „Wer würde mit dir ausgehen?“ Oder: „Wer würde so eine wie dich haben wollen?“ Dabei ist es offensichtlich, dass sie all das nichts angeht. Sie nehmen einfach an, dass ich im Privatleben ihren Rat nötig hätte. Ironischerweise gibt mir niemand von ihnen Ratschläge, wenn es um das Berufsleben oder um Marketing geht, die ich wirklich zu schätzen wüsste.

Wie ist es in Ihren Augen um die Gleichstellung von Männern und Frauen in unserem Land bestellt?

Ich finde, dass es immer noch viel Ungleichheit in verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft gibt. Ich unterstütze die Idee der Gleichberechtigung der Geschlechter und zeige mit meinem eigenen Leben und meiner Geschäftsaktivität, dass für eine Frau nicht unmöglich ist, aber ich mag auch schöne Kleider, Make-up und Maniküre. Ich stemme keine schweren Gewichte und mag es, wenn ein Mann im Restaurant für mich zahlt.

Ich beteilige mich nicht am alltäglichen Kampf um Frauenrechte, erhebe nicht immer gegen Leute, die sexistische Witze erzählen, meine Stimme, aber ich mache dennoch meine Arbeit und demonstriere meine Haltung mit meinem professionellen Verhalten.

Gibt es, abgesehen von einer Chefin, noch etwas, das Ihren Autoservice besonders macht?

Mit immer mehr Menschen, die zu uns kommen, merke ich, dass es viele Autowerkstätten gibt, die ihre Kunden betrügen und die Probleme, mit denen sie kommen, aufbauschen, um so viel Geld wie möglich aus ihnen herauszupressen.

Sehr häufig passiert das Kundinnen, da sie angeblich leicht zu betrügen sind. Wir haben viele Frauen, die schlechte Erfahrungen mit unehrlichem Service gemacht haben und dann auf uns gestoßen sind. Für uns ist es offensichtlich, dass die Kundin oder der Kunde nie wiederkommt, wenn er feststellt, eine Menge Geld für ein Problem ausgegeben zu haben, das gar nicht existierte.

Ich selbst habe dazu eine ganz andere Haltung und glaube, dass Ehrlichkeit die beste Politik ist. Unser Geschäft ist klein und wir uns müssen sicher sein, dass uns jeder Kunde erhalten bleibt, deshalb vertrauen uns die Menschen. Bis jetzt kommen die Kunden auch in der Tat immer wieder.

