Lieber in die Röhre gucken als Liebe machen

Die russische Variete-Künstlerin und Comedian Swetlana Roschkowa mit Fernseher und "Schwiegermutter" Raisa Fjodorowna. Natalya Loginova/Global Look Press Natalya Loginova/Global Look Press

Wie das russische Meinungsforschungsinstitut Lewada Mitte Mai in einer Umfrage (rus) unter 1600 Personen ermittelt hat, ist der Dreh- und Angelpunkt der Freizeit der meisten Russen der Fernseher. Auf die Frage "Was bringt Ihnen die größte Freude im Leben?" gaben 34 Prozent der Befragten an, am liebsten fernzusehen.

26 Prozent nannten an dieser Stelle Geldverdienen, 24 Prozent die Zeit mit ihren Kindern, weitere 24 Prozent schmackhaftes Essen. Im Weiteren folgten Reisen, Bücher, Musik und Romantik.

Die Überraschung: Sex kommt mit nur 12 Prozent - und damit fast einem Drittel der TV-Fans - erst an sechzehnter Stelle nach all den familiären und geistigen Freuden. Seit der Vergleichsumfrage vom März 2010 hat die körperliche Liebe auch noch drei Prozentpunkte verloren.

