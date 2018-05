Zehn optische Täuschungen, die Ihren Kopf zum Rauchen bringen

Russia Beyond

Mathematik, das Lösen von Aufgaben, Physik und Logik sind in russischen Schulen ebenso üblich, wie sie es in der Sowjetzeit waren. Aber werfen wir einen Blick auf einige Illusionen, die dazu führen werden, dass Sie alle oben genannten Dinge in Frage stellen.

1 Spirale oder Kreise?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959 Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Auf den ersten Blick scheint es sich um eine Spirale zu handeln, aber wenn Sie Ihren Cursor oder einen Bleistift nehmen und den Linien folgen, werden Sie feststellen, dass es sich um eine Reihe von konzentrischen Kreisen handelt.

Diese Illusion wurde vom britischen Psychologen James Fraser erfunden und später vom russischen Physiker Jakow Perelman erforscht, der optische Täuschungen studierte und ein Buch darüber veröffentlichte.

2 Was ist länger, die Höhe oder die Breite der Figur?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959 Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Diese Illusion beruht auf der Tatsache, dass es für das menschliche Auge oft schwierig ist, die Länge von horizontalen und vertikalen Linien zu vergleichen. Es scheint, dass die Höhe der Figur größer ist als ihre Breite, aber das ist nicht der Fall: Sie sind tatsächlich gleich lang.

3 Sind diese Figuren gleich?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959 Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

A und B sind gleichgroße Quadrate, aber A scheint höher und dünner zu sein.

4 Sind die langen Linien parallel?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959 Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Die Diagonalen scheinen schief zu sein, aber die kleinen Linien erzeugen einfach eine Illusion. Die langen Linien sind tatsächlich parallel. Dies nennt man die Zöllner-Illusion.

5 Sind die horizontalen Linien gerade?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959 Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Dies wird die Hering-Illusion genannt: Die horizontalen Linien scheinen gewölbt zu sein, aber sie sind gerade.

6 Welches Schiff hat ein längeres Deck?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959 Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Wie Sie vielleicht erraten haben, ist die Antwort keines der beiden - sie sind gleich lang. Dies ist der psychologische Effekt der Kontraste, weil wir die Objekte nicht isoliert sondern in Bezug auf ihre Umgebung wahrnehmen.

7 Welches Gebilde ist größer?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959 Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Richtig, diese sind auch gleich groß, aber die obere Abbildung scheint kürzer zu sein als die untere, die auch eine größere Krümmung zu haben scheint. Schauen Sie genauer hin und die Wahrheit wird sich zeigen.

8 Sind die Buchstaben auf der gleichen Höhe?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959 Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Diese Illusion wurde von Jakow Perelman geschaffen. Wenn Sie eine gerade Linie zeichnen, sehen Sie, dass die Buchstaben auf einer waagerechten Linie liegen und nicht in verschiedene Richtungen geneigt sind.

9 Was sehen Sie?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959 Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Dies ist eine Schroeder-Treppen-Illusion. Sehen Sie Treppen? Oder eine Nische mit Stufen? Oder ein Stück Papier mit Zickzacklinien? Eigentlich ist alles drei richtig, aber normalerweise sehen die Leute nur eines der oben genannten Dinge. Aber wenn Ihre Augen ein wenig schielen, werden Sie mehr als nur eine Option sehen.

10 Welcher Mann ist größer?

Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959 Yakov Perelman 'Tricks and Amusements' DetGiz, 1959

Ihre Augen werden Sie wahrscheinlich glauben machen, dass der rechte Mann größer ist, aber die beiden haben die gleiche Größe.

Möchten Sie die besten Geschichten aus Russland regelmäßig per E-Mail erhalten? Dann hier entlang zu unserem wöchentlichen Newsletter: >>> Jetzt Newsletter abonnieren

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.