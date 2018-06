Wozu brauchen Russen 24h-Blumenläden?

Natalija Nosowa Natalija Nosowa

Rund um die Uhr geöffnete Blumenläden sind in Russland so leicht zu finden, dass man sich fragen mag, wozu die Russen diese Armee von Blumenhändlern rund um die Uhr eigentlich brauchen. Wer sind ihre Kunden und treibt jene um vier Uhr morgens in zum Blumenkauf?

Szenario: "Überraschungsfaktor"

Natalija Nosowa Natalija Nosowa

Russen überraschen ihre Liebsten gern, aber manchmal ist das gar nicht so einfach. Dann sind Blumenläden rund um die Uhr praktisch.

Stanislav Kalaschnikow (28) erinnert sich:

"Der Valentinstag näherte sich und ich wollte meine Freundin mit einem Geschenk erfreuen. Aber vor dem Date begann sie sich zu fragen, was meine Pläne waren und diese enge Aufmerksamkeit von ihr drohte meinen Plan zu ruinieren. Ich musste viel inszenieren, nur um den Explosionen ihrer wachsenden Neugier zu entgehen. Um Mitternacht packte ich dann ihr Geschenk, ging zum 24/7-Blumenladen, kaufte einen schönen Blumenstrauß und ging direkt zu ihr. Tränen, Küsse und Erleichterung folgten. Es war wirklich eine gelungene Überraschung."

Szenario: "Schuldiger Ehemann"

Natalija Nosowa Natalija Nosowa

Wir alle machen von Zeit zu Zeit Fehler. Russische Männer sind besonders geschickt in diesem Handwerk. Stellen Sie sich vor, Sie treffen einen alten Freund. Er lädt Sie zu einem Drink ein und dann zu einem nächsten: Viele kommen nicht rechtzeitig zu ihren Frauen zurück. Die Frauen sind dann unglücklich und eifersüchtig. Aber ein Blumenstrauss in deinen zitternden Händen macht es leichter...

Wenjamin Tuchesow (42) erzählt:

"Als wir Studenten waren, hat ein Freund von mir eine unerwartet große Geldsumme verdient und uns alle zum Feiern eingeladen. Am Ende der Nacht waren wir sehr besorgt über seinen Zustand und wie er nach Hause kommen wird. Und über die mögliche Reaktion seiner Frau. Wir alle begleiteten ihn dann bis zur Wohnung. Unterwegs hielten wir an einem 24/7-Blumenladen an. Er sah dann Menschen auf Pferden und überzeugte einen, ihm das Pferd zu vermieten. So kam er dann auf einem Pferd und mit einem Blumenstrauß nach Hause. Seine Frau war zwar noch immer wütend, aber sie hat ihn nach einer Weile hereingelassen."

Szenario: "Perfekter Ehemann"

Natalija Nosowa Natalija Nosowa

Es gibt viele Feiertage in Russland. Mindestens drei Viertel von ihnen feiern Frauen. Natürlich wird von einem ordentlichen russischen Mann erwartet, die Bedeutung seiner zweiten Hälfte mit einem Blumenstrauß zu bestätigen. Aber diese mondäne Mission wird unglaublich schwierig, wenn du seit Jahren die Wohnung teilst - deine Frau kennt jede Ecke und weiß sofort, wenn du Blumen schmuggelst und versuchst, sie in einer Schublade zu verstecken.

Arkadij Bystrow (33) erzählte die folgende Geschichte:

"Mein Vater brachte meiner Mutter immer Blumen zu ihren Geburtstagen. Gegen fünf Uhr morgens, während alle noch schliefen, stand er auf und ging in den nahen 24/7-Blumenladen. Als meine Mutter aufwachte, warteten dann die Blumen schon auf sie. Es wäre unmöglich gewesen, so etwas ohne Rund-um-die-Uhr-Blumengeschäfte zu arrangieren."

Szenario: "Armer Casanova"

Natalija Nosowa Natalija Nosowa

Stellen Sie sich vor: Sie kommen mitten in der Nacht in einer fernen Stadt an, völlig mittellos. Naja fast. Sie fischen nach Ihrem Telefon und scrollen Kontakte durch. Voila, gefunden! Ein Mädchen, das Sie vor 30 Jahren auf einer Schulparty kennengelernt haben. Ein unwahrscheinliches Gebot, immer noch besser als auf einer Bank zu schlafen. Sie handeln selbstbewusst.

Ein Anruf, eine SMS, eine iMessage, und schon gehen die letzten 300 Rubel für drei Rosen in einem günstig gelegenen 24/7-Blumenladen drauf. Was wartet: ein romantischstes Abenteuer.

Mehr über die Blumen im russischen Alltag:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.