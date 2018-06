Vier russische Fußballer, auf die Sie bei der WM-2018 achten sollten

1 Igor Akinfejew

"Ich hatte fast keine Kindheit. Teilweise, weil die Finanzen meiner Eltern begrenzt waren. Als ich viereinhalb Jahre alt war, brachte mich mein Vater in die Moskauer ZSKA-Fußballschule. Ich mochte die Rolle des Torhüters von Anfang an.Während es für einige Kinder wie eine Bestrafung war, wollte ich keine Trainingseinheit verpassen. Als ich die Schule beendet hatte, war ich noch nie in einer Disko gewesen."

Akinfejew ist seit vielen Jahren die Nummer eins für den Moskauer ZSKA und die russische Nationalmannschaft. Offenbar hat diese Einstellung Früchte getragen. Als er zum Verein kam, war er 17 jahr alt, mit 22 wurde er Mannschaftskapitän. Jetzt ist er 32 und schon eine Legende im Sport.Er rühmt sich mit 236 Gegentoren (sein "nächster" Konkurrent in der russischen Liga hat nur 141) und wurde mehrmals zum Torwart des Jahres gewählt. In der Saison 2012/13 wurde er sogar als bester Torwart der Welt bezeichnet.

Es überrascht nicht, dass er den Rekord für die Nationalmannschaft hält: Mehr als 40. Akinfejew verteidigt das Sbornaja-Tor während der Weltmeisterschaft in Russland und auf die Frage, ob er seinen Sohn gerne eine Karriere im Fußball verfolgen sehen würde, sagte er:

"Ich möchte, dass er ein ruhigeres Leben hat. Eine Karriere im Fußball ist sehr schwer - nicht jeder kann damit klarkommen."

2 Fjodor Smolow

Der 28-jährige Smolow ist Stürmer beim FC Krasnodar. Er trat der Mannschaft 2015 bei und erzielte in seiner ersten Saison 20 Tore. Seit 2009 jedoch hat er in 23 Spielen für die Nationalmannschaft nur ein einziges Tor erzielt. 2016 wiederholte sic jedoch seine Tor-Strähne mit 18 Toren und macht ihn zum heißesten Stürmer. Im folgenden Jahr nahm ihn Spaniens Marca in die 100 besten Fußballer der Welt auf.

Er ist jetzt Russlands Hauptstürmer. Sein Debüt gab er 2012, als er in der neunten Minute gegen die USA traf, das schnellste Tor eines Debütanten in der Geschichte des Landes. Smolow wurde vom Cheftrainer des französischen Teams Didier Deschamps hoch gelobt, der ihn nach einem Freundschaftsspiel mit Russland "einen sehr talentierten Spieler" nannte.

3 Alexander Golowin

Golowin ist einer der Stars des ersten WM-Spiels 2018 gegen Saudi-Arabien, dabei ist er erst 22. Er stammt aus einer Bergarbeiterfamilie in Sibirien und spielt seit 2012 für ZSKA. Er hat sich als eines der Top-Talente des Landes etabliert. In den letzten drei Jahren hat er auch das russische Team geprägt.

Am Vorabend der Fußballweltmeisterschaft hat Le Monde den Spieler in seine Liste der sieben jungen Fußballer aufgenommen, die bei diesem Turnier berühmt werden sollten. Seine Zielstrebigkeit und seine Gesamtleistung haben ihm viele Lobeshymnen eingebracht und Mundo Deportivo hat seine Leistung mit "einem Konzert" verglichen.

Medienberichten zufolge planen Juventus und Barcelona, ​​den russischen Fußballspieler in ihre Reihen aufzunehmen. Golowin sagte italienischen Journalisten, dass er sich durch das Interesse geehrt fühle, aber im Moment konzentriere er sich auf Russlands WM-Spiele.

4 Artjom Dsjuba

Der Stürmer von Zenit aus Sankt Petersburg erzielte im WM-Spiel gegen Saudi-Arabien nach einer Flanke von Golowin ein Kopfballtor. Er schaffte es, nur eine Minute nach seinem Auftritt auf dem Spielbericht zu stehen. Der legendäre englische Fußballer und Broadcaster Gary Lineker nannte ihn dann schon "Super-Dsjuba" in seinem Twitter-Account.

Dsjuba spielt seit sieben Jahren für die russische Nationalmannschaft (23 Spiele, 11 Tore) und sagte, die Weltmeisterschaft sei etwas Besonderes für ihn. Nach dem sieg beim Erlffnugsspiel sagte er der Presse:

"Bei der WM zu spielen ist ein Traum eines jeden Fußballers, und ich habe mich mein ganzes Leben lang darauf konzentriert. Jetzt merke ich, dass ich nicht umsonst Fußball gespielt habe. Heute haben wir wirklich verstanden, dass das ganze Land bei uns ist, jeder unterstützt das Team. Die Hauptsache ist, dass wir es geschafft haben, Menschen glücklich zu machen."

