Fußball-Kommentatoren in Extremlagen: Die kultigsten Kicker-Experten Russlands in unserer Typologie

Getty Images Getty Images

Der falsche Versprecher

Dieser Kommentator gibt den Zuschauern von Anfang an Hoffnung (wie sich später herausstellt, fälschlicherweise) und verspricht den Sieg. Es ist ihm wirklich egal, was er kommentieren soll – Fußball, Hochzeiten oder PC-Spiele. Die Hauptsache ist für ihn, eine zugängliche Sprache zu suchen, um den breiten Massen der Menschen zu erzählen, was auf dem Feld geschieht. Er improvisiert nicht gerne, es ist leichter für ihn, die im Voraus erstellten Statistiken zu lesen und Banalitäten zu ordnen. Und er hat noch eine Besonderheit: Aus irgendeinem Grund enden diese Spiele, die er kommentiert, oft in nationalem Scheitern der russischen Sbornaja.

Aber manchmal provozieren seine lockeren Bemerkungen lange Diskussionen. Zum Beispiel über frischen Koks, wie beispielsweise Viktor Gusew während des Spiels Russland-Irland:

"Alexei Beresuzkij hat Syrjanow in so eine missliche Lage gebracht. Syrjanow unter Druck des frischen Cox (Simon Cox, der Nachname klingt im Russischen wie „Koks“ – Anm. d. Red.) ... klingt gut .. das Thema fortsetzen, und es gibt frischen Koks?“

Emotionaler Troll

Übereinstimmungen in seiner Leistung können bei schlechter Laune jederzeit überprüft werden. Emotional lebt dieser Kommentator mit ganzem Herzen für das Spiel: Er drohte schon, in den kritischsten Momenten hinzuschmeißen oder bat um einen Krankenwagen.

Aus lauter Temperament verwechselt er aber oft Worte und Namen, nutzt Beschimpfungen und ruft manchmal schon zu früh „Tor!!!“. Direkt danach, in einem ruhigen Ton, fügt er dann wohl hinzu: "...könnte sein" oder "Witz" oder…

Mann im Delirium

Es ist schwierig, einem solchen Kommentator zuzuhören. Spätestens mit dem Anpfiff verfällt er in ein mildes Delirium und verwandelt den Rundfunk in eine absurde Leistung. Zum Beispiel Wassilij Utkin wurde einmal lange in Fanforen diskutiert – für folgende Aussagen:

"Brasilianische und ghanaische Fans sind sehr schwer zu unterscheiden. Unter denen sind sehr viele Dunkelhäutige. Und viele hellhäutige Menschen. Aber die Grundfarbe ist gelb."

„Ignaschewitsch, natürlich sind Menschen nicht rachsüchtig. Im Extremfall kann man Rache vergessen."

"Iwanow! Verletzung. Es schien, dass unsere am Ende ihrer Kräfte seien, die der Franzosen aber auch. Zwei nicht zwingende Fouls in Nähe zum Torwart - und die ganze Zeit, die wir diskutieren, heißt es, die anderen seien müde. Es ist unmöglich."

Kapitän Offensichtlich

Der Vertreter der alten Schule erinnert sich noch heute an das Finale der Olympischen Spiele im Jahr 1988, als sei es gestern gewesen. Er kann den Ball "Lederkugel" nenne, und zwei Balkanfußballer "jugoslawische Band". Aber neben vielen Beinamen weiß er auch, dass Fußball eine ernste Sache ist. Sorgfältig kommentiert er alles, was er sieht, wie der russische Kommentator Wladimir Maslatschenko:

„Sie haben dreiunddreißigsten Minute der ersten Halbzeit nicht mehr Zeit als in der vierunddreißigsten.“

„Der Ball, der das letzte Hindernis zwischen den Beinen des Torhüters durchbricht, fliegt ins Tor."

"Fünf Minuten vor dem Spiel ist das Ergebnis noch 0: 0."

"Für unerfahrene Fans werde ich sagen, dass die zweite Hälfte nicht das erste Mal ist."

Der besonders Schlaue

Er kennt die Adresse, wo Lionel Messi geboren wurde, kann erklären, warum Carlos Tevez im englischen Fußball Tyrion Lannister ist. Seine Rolle ist der Typ, der nicht mit Statistiken oder taktischer Analyse nervt. Er scherzt in Maßen und propagiert eine „interessante Philosophie zum Thema“. Wie zum Beispiel Wladimir Stognienko:

„Messi hat sich schließlich nicht so eine richtige Fußball-Figur, der Standard wäre perfekt. Er kommt wohl zu seiner Frau nach Hause und da erfährt er: ‚Na, heute gibt es aber nur Suppe für Messi.‘“

"Nun, heute ist es nicht sehr… bestenfalls - Higuain."

Der Beeindruckende

Es ist egal wie oder was er sagt. Er muss nur vor der Kamera stehen (oder eine Kamera in der Kommentatorenbox haben). Er liebt Aufmerksamkeit und braucht keine Entschuldigung für seine unzähligen Witze. Der Schlüssel zum Erfolg ist ein exzentrisches Outfit. Hier ist unser Beispiel: Der "Hut-Mann " Cyril Dementjew:

Alles über die WM 2018 in Russland lesen Sie hier:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.