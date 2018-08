Warum verwandeln Russen Züge, Busse, Lkw und Schiffe in Kirchen?

Diese einzigartigen Gotteshäuser gibt es in vielen Formen und Größen, aber alle haben eines gemeinsam - sie sind mobil!

Fahrende Kirchen sind in Russland seit Mitte des 18. Jahrhunderts verbreitet und werden in alle Ecken des Landes transportiert, wo es keine festen Kirchen gibt.

1 Eisenbahn-Kirche

Ein Geistlicher im Dienst in der Nähe eines Eisenbahnkapellenautos auf der Westsibirischen Eisenbahn, 1898 Sputnik Sputnik

Zugkirchen sind im späten 19. Jahrhundert im Russischen Reich entstanden. Ein Glockengiebel aus einem Kreuz und drei Glocken wurde über der Eingangstür des Wagens platziert und eine riesige eiserne Treppe verband die Plattform mit dem Glockenturm. Bis 1917 wurden einige Bahnkirchen speziell für den Norden Sibiriens und des Ural gebaut.

Kirchenwaggon am Moskauer Kursker Bahnhof Anton Stekov/Sputnik Anton Stekov/Sputnik

In der Russischen Orthodoxen Kirche gibt es derzeit etwa zehn Eisenbahnkirchen, die zum Transport von heiligen Schreinen und Predigten dienen. Diese Wagen können an reguläre Züge und Züge angehängt werden, die beispielsweise für einen Wallfahrtsort bestimmt sind.

Kirchenwaggon des Missionszuges "Für die Spirituelle Wiedergeburt Russlands" in der Region Nowosibirsk Alexandr Kryazhev/Sputnik Alexandr Kryazhev/Sputnik

Eine Zugkirche, wie eine normale Kirche, enthält einen Altar, eine Ikonenwand und eine kleine Glocke. Es gibt sogar eine kleine Bibliothek darin.

In Nischni Nowgorod haben sie einen temporären Schrein in einem dieser Wagen gebaut, während sie eine Kirche in der Nähe restaurierten. Die lokale Eisenbahn schenkte den Waggon dann der lokalen Gemeinde, später wurde er in eine „echte“ Kirche umgewandelt.

2 Schwimmende Kirche

Schwimmende Kirche für den Heiligen Nikolaj den Wundertäter gemeinfrei gemeinfrei

Im Jahr 1910 wurde die erste Boot-Kirche zu Ehren für Nikolaj den Wundertäter gebaut. Die Kirche wurde in einem englischen Schiff aus der Mitte des 19. Jahrhunderts eingerichtet. Finanziert wurde das Projekt von Astrachaner Kaufleuten. Die schwimmende Kirche wurde für Missionsarbeit an der Wolga genutzt.

Schwimmende orthodoxe Kathedrale "Sankt Innokenty" in Wolgograd Dmitrij Rogulin/TASS Dmitrij Rogulin/TASS

Im postsowjetischen Russland erschien 1999 in Wolgograd die erste schwimmende Barge-Kirche.

Schwimmende Kirche "Hl. Wladimir" auf dem Schiff "Olekma" Kirill Braga/Sputnik Kirill Braga/Sputnik

Im Jahr 2004 wurde auf dem großen Landungsschiff "Olekma" in Wolgograd zu einer schwimmenden Kirche umgebaut. Das Schiff - ein Geschenk des Verteidigungsministeriums -wurde nach dem Heiligen Wladimir benannt.

Schwimmende Kirche "Hl. Wladimir" auf dem Schiff "Olekma" Kirill Braga/Sputnik Kirill Braga/Sputnik

Mindestens zwei Dutzend weitere schwimmende Kirchen aus Lastkähnen und Schleppern sind regelmäßig auf den Flüssen Lena, Aldan und Wiljuj unterwegs.

3 Bus-Kirche

In Tatarstan gibt es eine Buskirche, die mit Kuppeln geschmückt und mit wichtigen Kirchenartikeln ausgestattet ist. Der örtliche orthodoxe Priester sitzt am Steuer und fährt mit dem Bus in abgelegene Dörfer. Er verkaufte einst sein Auto, um aus seinem alten LIAZ-Bus eine Kirche bauen zu können. Freiwillige und Helfer reisen mit ihm. Der Bus kann bis zu 50 Gemeindemitglieder aufnehmen.

4 Auto-Kirche

In der Region Iwanow wurde die Kirche zum Heiligen Wladimir dem Großen aus einem alten GAZelle-Wagen gebaut. Sie finden dort Ikonen im Auto und sogar eine orthodoxe Malerei auf der Außenseite. In diesem Wagen fahren Ortspriester durch die ganze Region, um Gottesdienste und Sakramente wie Taufen zu verrichten.

5 LKW-Kirchen

Russisch-orthodoxer Priester in der Nähe einer mobilen Kapelle bei den 2018 International Army Games am Fluss Oka Sergei Bobylev/TASS Sergei Bobylev/TASS

Mobile Kirchen, die auf der Ladefläche von Lastkraftwagen (in der Regel KAMAZ-Lastwagen) gebaut wurden, sind seit den frühen 2000er Jahren vor allem in der russischen Armee verbreitet. Für den Bau der Kirche werden nur zwei Personen benötigt, und im Inneren können bis zu 100 Gläubige untergebracht werden. Es ist nicht nur Platz für Ikonostase und Kirchenutensilien, sondern auch für eine Mönchzelle, einen Samowar und ein automatisches Batterieladegerät. Alle Symbole sind fest an den Wänden befestigt und eine Kuppel mit einem Kreuz ist auf dem LKW montiert. Das Äußere ist mit Tarnfarben bemalt.

6 Kirchliche Flugzeuge

Metropolit Nikodim von Tscheljabinsk und Slatoust während eines Gottesdienstes an Bord eines Flugzeugs. Die Militärkleriker der Truppen des Zentralen Militärbezirks veranstalten im Rahmen von Schulungen eine religiöse Luftprozession um die Grenzen des Tscheljabinsker Gebiets. Aleksandr Kondratuk/Sputnik Aleksandr Kondratuk/Sputnik

Die orthodoxe Kirche vermietet manchmal Flugzeuge und Hubschrauber, die mit Kirchengeräten ausgestattet sind, um große heilige Prozessionen durchzuführen und Schreine zu transportieren.

Sie fliegen in der Regel in die russischen Grenzregionen oder andere entfernte Ecken des Landes.

7 Luftlande-Kirchen

Ein Kaplan in der Nähe einer mobilen Kirche an einem Landeplatz während einer Luftlandebahnübung für Militärgeistliche in der Region Rjasan Maxim Blinov/Sputnik Maxim Blinov/Sputnik

Eine weitere ungewöhnliche Art von mobilen Kirche wird von den russischen Luftlandetruppen verwendet. Mobile Flachkirchen werden direkt aus dem Flugzeug geworfen. Zusammengeklappt wiegt die Kirche fast eine Tonne. Nur Priester, die mutig genug sind, um aus einem Flugzeug zu springen, können in solche Kirche geschickt werden.

