Kein „Männerberuf“? Diese russischen Herren halten sich nicht an das Geschlechterklischee

In Russland gibt es eine Reihe von Berufen, die für Frauen verboten sind – harte körperliche Arbeit in der Produktion oder Jobs unter Tage. Dennoch sind viele von ihnen in „Männerberufen“ tätig: als Schweißer, Ingenieure, Kapitäne. Für Männer gibt es zwar keine offiziellen Einschränkungen, aber einige Berufe gelten in der Gesellschaft traditionell als „weiblich“.

Von den Buchhaltern in Russland sind (rus) etwa 30 % Männer, 20 % sind es im Bereich der Sozialdienste und gerade einmal 18 % bei den Lehrern. Wie verhält sich die Gesellschaft gegenüber Männern in Frauenberufen? Und warum sollte man sich nicht vor Geschlechterklischees bei der Arbeit fürchten?

Igor Kondratenko, Kindergärtner

„Als ich zum ersten Mal einen Job im Kindergarten bekam, begegneten mir meine Eltern mit Misstrauen und Argwohn. Aber mittlerweile überrascht das niemanden mehr“, sagt Igor Kondratenko, 25. „Alle Mitarbeiter und Mütter der Kinder haben sofort bemerkt, dass es die Kinder zu mir zieht. Ich finde es falsch, dass die Erziehung von Kindern in Russland ein weibliches Gesicht hat.“

Igor hat eine pädagogische Hochschulausbildung – er ist ein Defektologe. In Krasnodar arbeitete er seit fünf Jahren in der Inklusions-Kita Nr. 24, bei seinen Zöglingen wurde Zerebralparese, Autismus und andere Krankheiten diagnostiziert. Igor sagt, wenn er die Fortschritte in der Entwicklung dieser Kinder sieht, hat er das Gefühl, dass er hier ist, um nicht nur Geld zu verdienen, sondern um den Kindern zu helfen.“

Alexander Malzew, 23, der erste professionelle männliche Synchronschwimmer

Er ist seit seinem siebten Lebensjahr in diesem Sport aktiv, aber erst seit 2014 dürfen Männer bei offiziellen Wettbewerben antreten. Diese Entscheidung führte zu gespaltenen Reaktionen unter den Athleten. 2015 trat Alexander zusammen mit Darina Walitowa an – mit ihrer hervorragenden Darbietung wurden sie Weltmeister.

Bislang ist er in der russischen „Mannschaft“ der einzige Mann, aber er hofft, dass sein Beispiel eine neue Generation von Athleten inspiriert. Der Athlet lebt und trainiert in Sankt Petersburg.

Ruslan Galautlinow, Meister für Pediküre

Ein Anruf genügt und er liegt Ihnen zu Füßen. Ruslan Galautlinow, 33, aus Jekaterinburg, schulte vom Meister für Holzbearbeitung zum Meister für Pediküre um. Er behauptet, dass die Fähigkeiten seines früheren Berufs ihm von Nutzen seien, ja und künstlerische Ausbildung durchaus nicht überflüssig gewesen sei.

„Ich kann sagen, dass ich nicht schlechter pediküre als die weiblichen Kollegen“, sagt Ruslan. Und obwohl er persönlich keinen anderen Pedikür-Meister kennt, glaubt Ruslan nicht, dass er sich für diese Arbeit schämen muss. Ruslan erklärt, dass sich bei ihm sogar extra Männer einen Termin geben lassen. Übrigens beschäftigt sich Ruslan auch weiterhin mit Holzschnitzerei – aber nur noch als Hobby.

Maxim Wotjakow, Florist

Der 21-jährige Maxim Wotjakow aus Kasan interessiert sich bereits seit seiner Kindheit für Floristik. Für seine Liebe zu Blumen hat er eine einfache Erklärung: „In der Schule begann ich, Kakteen zu stehlen. So begann alles.“

Zuerst stellte er selbst einfache Sträuße zusammen, später studierte in einer floristischen Fachschule und wurde 2017 der beste Florist in Russland – er gewann den WorldSkills-Wettbewerb für junge Berufstätige.

Er war der einzige Mann unter den Teilnehmern, und es waren sein Können und sein künstlerischer Geschmack, die die Jury überzeugten.

Juri Stoljarow, Visagist

Einer der berühmtesten Meister der Schönheitsindustrie, der 40-jährige Juri Stoljarow, ist der offizielle Visagist von Maybelline New York in Russland. Juri war früher einmal ein Journalist, aber er hängte seinen Beruf für seine Leidenschaft an den Nagel. In den letzten Jahren wird er oft zu populären russischen TV-Shows über Imageveränderung eingeladen. Zudem bietet er Workshops zu diesem Thema an.

„Mir gefällt die Idee, dass Schönheit die Welt retten wird. Und ich wollte immer schon in diesen Prozess involviert sein“, erzählt (rus) Juri.

