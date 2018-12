Manuel aus Spanien: wie Russen mein Leben veränderten

Das erste Mal, dass ich nach Russland kam, war im Rahmen eines Auslandssemesters an der Sibirischen Föderalen Universität, der SFU in Krasnojarsk. Später beschloss ich, einen Master zu machen und ich zögerte nicht bei der Wahl meiner Universität. Die Leute an der SFU kannten mich bereits. Ich liebte Sibirien, und zu dieser Zeit konnte ich ziemlich gut Russisch sprechen. Ich hatte begonnen, in Spanien Russisch als Fremdsprachenkurs zu belegen. Ich hatte mich für Russisch statt für Chinesisch oder Arabisch entschieden und ich bin überzeugt, dass ich die richtige Wahl getroffen habe.

Manuel Gomez Manuel Gomez

Das Geheimnis des Glücks

Sibirien war für mich ein Ort der Entdeckung. Zuerst einmal habe ich gelernt, dass das Leben auch bei den tiefsten Temperaturen nicht aufhört. Bei -40 Grad Celsius machten wir Spaziergänge im Naturpark Stolby: Wir kletterten auf die Spitze der Felsen, wo meine Freunde eine Thermoskanne öffneten, einen Gasherd herausnahmen und verzinntes Fleisch aus Metalldosen erwärmten. Und das war die Definition von Glück. Und was für eine Aussicht! Wie die Russen in solchen Fällen sagen würden: „Atemberaubend!“

Manuel Gomez Manuel Gomez

Zweitens erwiesen sich die Sibirier als „anders“. Sie sind offen gegenüber Ausländern, aber reserviert miteinander. Vielleicht sind Ausländer ein selteneres Phänomen als Menschen in Großstädten, und deshalb spürte ich ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung. Die Sibirier schätzen es, wenn ein Ausländer versucht, Russisch zu sprechen, auch mit Fehlern. Das haben sie mir immer gesagt: „Gut gemacht, du sprichst ausgezeichnetes Russisch!“, obwohl es offensichtlich war, dass dies nicht der Fall war!

Manuel Gomez Manuel Gomez

Gerissenheit als Charakterzug

In Russland gibt es einen anderen Ansatz für den Unterricht von Schülern; es gibt einen größeren Abstand zwischen Lehrer und Schüler - es muss eine Tradition sein, die aus der Sowjetunion stammt. Alles ist streng geregelt, und es gibt eine Menge Theorie. Lehrer kritisierten meine Arbeit und zerrissen sie in der Luft, und ich nahm sie mir immer zu herzen. Ich musste meine Masterarbeit fünfmal einreichen! Ungewollt fängt man an, an seinen geistigen Fähigkeiten zu zweifeln. Aber meine Russischlehrerin Elena Wladimirowna hat mich buchstäblich umprogrammiert, indem sie mir erklärte, dass es Teil des Lehrprozesses ist, und zeigte mir die Welt mit den Augen eines Russen.

Manuel Gomez Manuel Gomez

In Russland habe ich gelernt, wie man bei Prüfungen betrügt. Einmal war ich nicht auf eine Prüfung vorbereitet und hatte Angst, dass ich scheitern und rausgeschmissen werden würde. Der Lehrer gab uns den Auftrag und verließ den Raum. Alle holten ihre Spickzettel heraus und begannen zu kopieren. Ich zischte: „Was machst du da? Da sind Kameras! Du wirst rausgeschmissen, weil du gegen die Regeln verstößt!“ Aber einer meiner Klassenkameraden gab mir einfach das Lehrbuch, und ich habe auf russische Weise betrogen. Übrigens, Gerissenheit ist ein nationaler Charakterzug.

Über Klatsch und Tratsch und Humor

Der spanische Humor ist dem russischen Humor ähnlich, aber es gibt leichte Unterschiede. Wir Spanier mögen Selbstironie. Zum Beispiel nenne ich mich oft scherzhaft einen Dummkopf. Aber einmal sagte eine Freundin aus Krasnojarsk, dass ich das nicht tun sollte; anstatt mich selbst zu erniedrigen, sollte ich mich selbst lieben und schätzen.

Manuel Gomez Manuel Gomez

Die Russen nehmen den Klatsch sogar ernster. Wir lieben es zu tratschen, und nachdem wir jemanden getroffen haben, versuchen wir herauszufinden, was unsere neuen Freunde über uns gesagt haben. In Russland ist es nicht so einfach: Wenn ich nach jemandem frage, bedeutet das, dass ich wirklich interessiert bin, und es ist nicht einfach einen Russen in ein solches Gespräch einzubinden.

Sankt Petersburger vs. Sibirier

Nachdem ich nach Sankt Petersburg zog, war ich enttäuscht: grauer Himmel und monochrome Gebäudefassaden. Ich mag den sibirischen Winter mit Frost, Sonne und Spaziergängen im Wald. Die zweite Hauptstadt ist eine zu europäische Stadt: Auf seine Weise ist es schön, aber es ist nicht das echte Russland. Städte, die eher „russisch“ sind, gefallen mir besser.

Manuel Gomez Manuel Gomez

Die Menschen in Sankt Petersburg behandeln Ausländer anders: Es gibt nicht die Aufmerksamkeit, die ich in Sibirien so sehr geliebt habe - Menschen leben einfach ihr eigenes Leben.

Hier interessieren sich die Menschen mehr für Literatur und Kunst als in Sibirien. Sie lieben es, sich an ihre Geschichte zu erinnern. Sie scheinen mir ein wenig in der Vergangenheit stecken geblieben zu sein, auf der anderen Seite leben die Sibirier in der Gegenwart und müssen die Probleme von heute lösen.

Manuel Gomez Manuel Gomez

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.