Fünf Fakten über die russischen Spezialeinheiten

1. Sie sehen nicht aus wie John Rambo

Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass alle SEK-Mitglieder wie Sylvester Stallone in der Rolle des John Rambo aussehen. Aber tatsächlich wird man sie in der Menge nicht übersehen. „Er wird sich von den anderen abheben. Er benötigt auf dem Marsch und bei Langzeiteinsätzen mehr Nahrung und Wasser, um seine Muskeln zu versorgen“, erklärte der Gesprächspartner.

Nikolaj Chischnjak/Sputnik Nikolaj Chischnjak/Sputnik

Ein echtes SEK-Mitglied muss lange laufen, kriechen und nicht essen oder schlafen können. Er ist normalerweise ca. 1,70 cm groß, schlank und kann schnell und treffsicher schießen.

„Ja, es gibt Maschinengewehrschützen, die tatsächlich muskelbepackt sind wie John Rambo. Aber solche Kämpfer werden in der Regel gleich zum Einsatzort gebracht, an dem sie ihre Aufgabe ausführen sollen. Für Gewaltmärsche sind sie nicht geeignet.“

2. Sie beherrschen Nahkampftechniken, setzen sie aber selten ein

Sergej Piwowarow/Sputnik Sergej Piwowarow/Sputnik

Ein weiteres beliebtes Missverständnis ist, dass alle SEK-Truppen Kung-Fu beherrschen.

„Nahkampf ist nur dann sinnvoll, wenn sich zwei Gegner auf der „grünen Wiese“ gegenüberstehen: Sie haben keine Maschinenpistole, keine Pistole, kein Messer, keinen Spaten und keine Steine zur Hand. Nicht einmal einen Stock. Das ist die einzige Situation, in der sie mit bloßen Händen kämpfen werden."

Die Nahkampffähigkeiten benötigt der Kämpfer vor allem, um seinen Charakter in der Ausbildung zu stärken.

3. Bei den Spezialeinheiten geht es um Spezialisierung, nicht um Universalität

Zu den üblichen Mythen gehört auch, dass ein SEK-Kämpfer alles wissen und können muss. In Wirklichkeit hat jeder seine eigene Spezialisierung und seine eigenen Aufgaben. Einige arbeiten in der Stadt in Menschenmengen, andere in den Bergen und Wäldern. Wieder andere beherrschen Fremdsprachen oder können mit dem Gewehr ein Ziel in anderthalb Kilometer Entfernung treffen.

Georgij Zimarew/Sputnik Georgij Zimarew/Sputnik

„Meine Spezialität ist die Arbeit im Wald und in den Bergen, die Anti-Terror-Maßnahmen in diesen Bereichen. Du wirst vom Hubschrauber, Auto oder Laster aus abgesetzt und musst dann ein oder zwei Tage zu Fuß an den vorgesehenen Ort gehen“, sagte unser Gesprächspartner.

„Du bewegst dich immer nachts, damit der Feind dich nicht bemerkt, und schläfst in Schichten. Wenn du am Zielpunkt angekommen bist, hast du ein oder zwei Tage Zeit, um die Aufgabe zu erledigen."

4. Das Aufgabenspektrum reicht von der gezielten Tötung bis hin zur Artillerie-Aufklärung

Für die Arbeit in der Stadt werden die Spezialkräfte separat geschult. Hier muss normalerweise die Position des Feindes im Gebäude erkundet werden. Die Festnahme des Objektes, während es sich von Punkt A nach Punkt B bewegt – das ist das Einsatzprofil der SEK-Polizisten auf der Straße.

Oder die Entwaffnung einer Person in der Stadt – zu diesem Zweck wird vorher eine verdeckte Überwachung durchgeführt.

Witalij Timkiw/Sputnik Witalij Timkiw/Sputnik

Es gibt Einheiten, die sich auf die Arbeit an der Front spezialisiert haben. Die Truppe greift frontal an, kommt von der Flanke, führt einen schnellen Schlag aus und verlässt die Position. „Manchmal muss du eine ,Orientierungshilfeʻ verschaffen – du gehst über die Frontlinie hinaus, sammelst Informationen und Koordinaten, damit ein Schlag gegen die feindliche Artillerie, Hubschrauber und Flugzeuge ausgeführt werden kann. Dazu gehst du drei bis fünf Kilometer ins Landesinnere, studierst das Objekt, leitest die Informationen an die Kommandozentrale weiter, und die veranlasst die Attacke. Du hast jedoch genug Zeit, um das Gebiet rechtzeitig zu verlassen.“

5. Die Waffen stammen hauptsächlich aus russischer Produktion. Mit Ausnahme der Pistolen.

Alexej Suchorukow/Sputnik Alexej Suchorukow/Sputnik

„Es gibt vier Grundkomponenten: Grundwaffen, Ersatzwaffen, Kommunikationsmittel und Medizin. Das ist ein Muss“, sagte unser Gesprächspartner.

Alles wird entsprechend dem taktischen Plan ausgewählt: Müssen geräuschlose Waffen verwendet werden? In welcher Entfernung wird sich der Feind zum Zeitpunkt des Schusses befinden? Findet die Operation tagsüber oder nachts statt? Welcher Art ist die Aufgabe (offenes oder geschlossenes Gelände, Häuser, Felder, Wälder oder Berge)?

„Ich hatte normalerweise ein Scharfschützengewehr, eine Maschinenpistole und eine normale Pistole. Das waren alles inländischen Fabrikate – Gewehre vom Typ ORSIS T-5000, verschiedene Versionen der AK, SS-2, WAL-Wintores, VKS, VSV. Aber die Pistole ist eine Glock. Das ist meine übliche Auswahl für eine Operation.“

