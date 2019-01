Nachgefragt: Dürfen die Russen ihr Land verlassen?

Russia Beyond startet eine neue Kolumne mit dem Titel „Nachgefragt“ und gibt Antworten auf Leserfragen, die so abwegig sind, dass sie einen eigenen Artikel verdienen. Kürzlich wurden wir zum Beispiel gefragt, ob Russen Russland verlassen dürfen. Die Antwort ist natürlich meist ein klares: „Nein!“ Dennoch erfordert diese schwierige Frage eine genauere Betrachtung.

1. Nationale Einheit in Gefahr

Es liegt auf der Hand, dass das Verlassen Russlands unsere Demokratie gefährdet. Bedenken Sie: Wenn unsere Bürger die russische Grenze überqueren und die freie Welt besuchen, läuft die Regierung Gefahr, dass ihre dunklen Geheimnisse verraten werden. Denken Sie nur an den Schaden, wenn sie sich mit Nicht-Russen vermischen und es herauskommen würde, wie wahrhaft schrecklich unser Leben ist. Facebook würde sofort mit so viel Wahrheit überflutet, dass Russland den Angriff der sozialen Medien einfach nicht überstehen würde.

Ihre nächste Frage lautet nun möglicherweise: „Aber was ist mit russischen Prominenten, die ich außerhalb Russlands gesehen habe, etwa in Hollywoodfilmen?” oder „Was ist mit meinen Freunden, die immer gesagt haben, dass sie Russen sind? Lügen sie?“

Vielleicht möchten Sie sich für diesen Teil hinsetzen, denn es gibt keine einfache Möglichkeit, das zu erklären: Die Menschen, die sich Ihnen gegenüber als russische Staatsbürger ausgegeben haben, waren überhaupt nicht russisch.

Weil sie gar nicht menschlich sind! Die Russen, die Sie getroffen haben, ähneln den Replikanten aus den Blade Runner-Filmen.

Wie Sie vielleicht in den Nachrichten gehört haben, fließt fast das gesamte Geld aus der Staatskasse von Mütterchen Russland in die Landesverteidigung. Nun, der Höhepunkt dieser Bemühungen ist ein Programm zur Produktion der oben genannten "Replikanten" - Android-Kopien von echten Russen, aber höflich und stets Nettigkeiten über ihr Land sagend: „Komm nach Russland, du wirst es lieben" oder "Spassiba nastrowje” und andere vorprogrammierte Phrasen. Präsident Wladimir Putin persönlich überwachte die Auswahl der Phrasen.

Die Verschwörung ist so geheim, dass sie nur 150 Millionen Russen kennen und niemand sonst außerhalb dieses engen Kreises. Und jetzt auch Du.

2. Gesundheit

Wir alle gehören zur Spezies Homo sapiens, aber was die Lehrbücher nicht verraten ist, dass russische Haut keine ausländische Luft verträgt. Der Sauerstoff in den „echten Demokratien“ fühlt sich an, als ob Salz in eine offene Wunde gestreut würde.

Orte, die die Gleichstellung von Menschen fordern, die etwa drei Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, haben besonders negative Auswirkung auf die Gesundheit der Russen. Einen besonders bösen Vorfall erlebte ein Mitarbeiter des FSB, dessen Auftrag es war, ein Ziel bei einem überfüllten Basketballspiel in Europa auszuschalten. Er vermutete, dass etwas geschehen würde, als die Spieler auf das Spielfeld rannten und tausende von stillen und sehr ratlosen Fans begrüßten: ein Spieler war sehr klein, ein anderer extrem fettleibig, einem fehlte ein Fuß und die nächsten waren siamesische Zwillinge.

Der russische Agent konnte seinen Augen nicht trauen. Das gesamte Publikum schien nicht zu bemerken, dass die Spielregeln nicht auf sinnvolle Weise beachtet werden konnten, und war stattdessen damit beschäftigt, Twitter über die Förderung einer Form des Basketballs zu informieren, die in der Praxis zwar nicht funktioniert, aber die Vielfalt zelebriert. Vertrauenswürdige Informationen, die Russia Beyond zugespielt wurden, besagen, dass die Haut an den Händen des Agenten fast zu schmelzen begann, als er das sah. Mit Glück kam er lebend raus und konnte zu Frau und Kindern nach Hause zurückkehren.

3. Aber jetzt einmal ernsthaft

Wenn Sie so weit gekommen sind, sind zwei Dinge möglich: Entweder, haben Sie das geglaubt, was Sie gelesen haben, in diesem Falle sollten Sie sofort professionelle Hilfe suchen. Oder aber Sie haben sich entschieden weiterzulesen, um herauszufinden, ob das dritte Beispiel, das wir Ihnen geben, eine noch größere Zeitverschwendung ist als die ersten beiden.

In Wahrheit haben die Russen die gleichen Regeln für die Aus- und Einreise in ihr Land wie jede andere konstitutionelle Demokratie. Wenn Sie nicht vor dem Gesetz fliehen, können sie gehen, wann immer Sie wollen.

Ausnahmen sind unter anderem die Studenten einer Militärakademie, insbesondere wenn diese staatlich ist. Dann muss eine Ausreisegenehmigung beantragt werden. Aktive Beamte bei Sicherheitsdiensten dürfen nicht ausreisen - was in vielen Ländern der Fall ist.

Andere Ausreisehindernisse unterscheiden sich nicht wesentlich von denen anderer offener Gesellschaften. Dazu gehören Bürger mit Zugang zu Verschlusssachen, Wehrpflichtige, Bürger gegen die ein Gerichtsverfahren anhängig ist, Bürger, die sich der Strafverfolgung entziehen wollen und diejenigen, die in offiziellen Dokumenten falsche Angaben machen.

Es tut uns leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber Russland ist nicht Nordkorea.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.