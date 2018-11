Wenn du Russe bist, bist du ein Spion: Wie Maria aus Russland gegen Stereotypen in Kroatien kämpft

Früher hätte sich Maria Grigorjan schwergetan, Kroatien auf einer Karte ausfindig zu machen. Jetzt verbringt sie den größten Teil ihrer Zeit in Kroatien. Maria spricht darüber, wie sie sich daran gewöhnt hat, in einem anderen Land zu leben.

Ich war gerade 17 Jahre alt, als ich zufällig meinen kroatischen Ehemann traf. Ich besuchte eine kroatische Klassenkameradin in ihrer Heimat. Ich studierte Journalismus an der Moskauer Staatlichen Universität und er war an der Universität Zagreb, wo wir uns trafen. Wir haben vier lange Studentenjahre gewartet, um endlich zusammen zu sein, und wir haben uns seitdem nicht mehr getrennt. Wir haben alles getan, um uns mindestens einmal alle 2-3 Monate zu sehen - ich habe sogar beschlossen, meine Abschlussarbeit über das kroatische Fernsehen zu schreiben.

Russen sind sehr aktiv, sie können nicht still sitzen. Kroaten sind in der Regel entspannt und gelassener. Mein Mann sagt oft: „Es kann noch dicker kommen, dadurch, was in ihrem Kopf vor sich geht. Manchmal habe ich Angst vor ihrer wilden Fantasie. Niemand kann vorhersagen, was sie sich als Nächstes ausdenken wird.“

Während meiner fünf Jahre in Kroatien konnte ich neben meinem Hauptberuf als Journalist in verschiedenen Restaurants der Hauptstadt „russische Abendessen“ organisieren, mehrere Gemäldeausstellungen und sogar eine Version von Morpheus, einem beliebten Quest-Typ-Spiel, das erstmals in Moskau erschien.

„Russische Abendessen“ haben eine lustige Hintergrundgeschichte. Ich habe die Idee dem Besitzer des Nobelrestaurants Lauba ganz zufällig vorgeschlagen. Er stimmte sofort zu und bat mich, alles zu organisieren. Ich habe eine Freundin aus Moskau eingeladen, um die Küche zu übernehmen. Sie konnte eigentlich nicht kochen, wollte aber unbedingt eine Weile in Zabreb bleiben.

An diesem Tag gingen wir auf den Markt und kauften 15 Kilogramm Rote Beete, um Borschtsch herzustellen. Die Verkäuferin weinte vor Freude und rief uns nach, dass es normalerweise einen Monat dauert, bis sie so viel Rote Beete verkauft hat. Innerhalb von 12 Stunden kochten wir mithilfe verschiedener Mütter, Großmütter und Schwiegermütter Borschtsch für 45 Personen in 15 Pfannen, und jeder dachte, wir seien professionelle Köche.

In Kroatien muss ich viel Kaffee trinken. Kaffee ist für Kroaten heilig. Es gilt als unhöflich Geschäftsangelegenheiten ohne eine Tasse Kaffee zu besprechen. Mein Rekord sind neun Cappuccino an einem Tag! Wir Russen lieben Tee, aber in Kroatien ist er so geschmacklos, dass es viel besser ist, Kaffee zu trinken.

Die Russen sind es gewohnt, 24 Stunden am Tag zu arbeiten. Aber hier ist ein funktionierender Anruf nach 17 Uhr verpönt. Meine russischen Freunde und ich besprechen oft bis Mitternacht Arbeitsprobleme am Telefon, aber Kroaten bevorzugen E-Mails.

Ich muss gegen Stereotypen kämpfen, wie zum Beispiel, dass alle russischen Frauen „einfach“ sind. Das ist das unangenehmste und ungerechteste Vorurteil. Wenn Sie eine russische Frau sind, bedeutet das, dass Sie nur an Männern und Geld interessiert sind. Als ich anfing, für einen kroatischen Fernsehsender zu arbeiten, dachte jeder, dass dies nur mit freundlicher Genehmigung des Chefredakteurs möglich war. Es brauchte zwei Jahre harter Arbeit, um ihnen zu beweisen, dass es fleißige, respektable russische Frauen gibt.

Meine Regel Nummer eins ist, nicht mit Ausländern zu flirten. Denn Flirten wird ganz anders wahrgenommen, je nachdem, ob die Frau Englisch, Spanisch oder Russisch ist.

Wenn du Russe bist, bist du wahrscheinlich ein Spion. Das ist es, was sie hier denken. Und wenn Sie ein russischer Journalist sind, gibt es keinen Zweifel! Ich bin es gewohnt, dass Freunde und ausländische Verwandte mich „unser KGB-Mädchen“ oder „russischer Spion“ nennen. Ich kann es ihnen nicht verübeln, denn in Hollywoodfilmen sind die bösen Jungs immer Russen.

Es gab Zeiten, in denen es völlig absurd wurde. Einmal wurde ich von der Polizei zu meiner journalistischen Arbeit verhört und ein anderes Mal war der Herausgeber einer kroatischen Tageszeitung zunächst gerne bereit, einen Artikel von mir über Wirtschaft zu veröffentlichen, weigerte sich dann aber, als er herausfand, dass der Autor russisch war.

