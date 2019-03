Jakut-Rap, Baschkirischer Rock und noch mehr Musik in den Sprachen Russlands

1. Rap aus Jakutien

Kyunney Kyunney

Neben Russisch sprechen die Menschen in der sibirischen Region Sacha auch noch Jakutisch. Die junge Sängerin Uljana Sergutschewa, alias Kyunney, wird Sie mit ihrem fröhlichen Lied Tscheeke zum Tanzen bringen. Sie singt: “Von nun an wirst du im Tscheeke-Rhythmus tanzen. Von nun an wird dein Herz in dieser Atmosphäre schlagen."

Und noch etwas Interessantes: Nachdem das Video veröffentlicht wurde, wurde der lustige Kerl mit dem grünen Schnurrbart in Jakutien sehr beliebt und spielte sogar in einem lokalen Film mit!

2. Folk aus Mordwinien

MEREMA MEREMA

Mordwinien ist eine zentralrussische Region, deren Hauptstadt Saransk eine der Gastgeberstädte der Fußball-WM 2018 war. Die Region wird von Mordwinen bewohnt, die eine eigene (aussterbende) Sprache sprechen. Die Band Merema (Legende auf Deutsch) reist durch die Region auf der Suche nach interessanten Volkskunstgegenständen und alten Trachten.

Sie sammeln auch alte rituelle Musik, wie das Hochzeitslied Kommt raus, Freunde. Eines der Ziele von Merema ist es, die lokale Volkssprache und -traditionen wiederzubeleben.

3. Hip-Hop aus Tatarstan

Irina Smelaja Irina Smelaja

Irina Smelaja, die unter dem Spitznamen Tatarka bekannt ist, wurde in Nabereschnyje Tschelny, Tatarstan, geboren. Sie ist eine beliebte Musikerin - nicht nur in Tatarstan, sondern auch in ganz Russland. Irina singt Rap in russischer und tatarischer Sprache, sie ist mit Ilja Prusikin verheiratet, dem Leiter der Band Little Big.

Ihr Debütvideo Altyn (Gold auf Deutsch) gelang in die Top-100 der besten Videos des Jahres 2016. Worum geht es in diesem Lied? Hype, Vlogs und "goldene" Mädels.

4. Pop aus Tschuwaschien

Kristian Illarionow Kristian Illarionow

Kristian Illarionow, ein junger Sänger aus Tscheboksary (der Hauptstadt Tschuwaschiens, 670 km östlich von Moskau), singt dieses schöne Lied in Tschuwaschisch. Vielleicht haben Sie noch nie von dieser Sprache gehört, aber Sie werden diesen Clip definitiv genießen.

Darin tanzt Kristian vor einem Kraftwerk und einem Lada-Oldtimer. Der Song heißt Manpa Kena (Nur mit mir) und widmet sich den ewig romantischen Themen, die auch ohne Übersetzung verständlich sind.

5. Rock aus Baschkortostan

Kinya Kutlugurow Kinya Kutlugurow

Die Band Burelar (Wölfe auf Deutsch) spielt Rockmusik in baschkirischer Sprache. Sie ist sehr beliebt in der Republik Baschkortostan, wo man ihre Musik auf den meisten lokalen Musikfestivals hören kann.

Die Band spielt oft mit neuen Formaten, von mit dem Smartphone aufgenommenen Clips bis hin zu Auftritten mit einem Symphonieorchester.

6. Karelischer Rap

Andrej Gorschkow ist Schauspieler am Karelischen Nationaltheater und ein ethnischer Karele. Seit seiner Kindheit spricht er sowohl Russisch als auch Karelisch, und heute ist er ein berühmter Rap-Musiker in dieser nordrussischen Region. Seine Gedichte handeln von der Schönheit der Natur, der frischen karelischen Luft und dem Gefühl, dort zu Hause zu sein. Dieser Song ist wirklich bewegend.

7. R&B aus Adygeja

Adler Kotsba begann in der Oberschule mit dem Schreiben von Songs und sagt, dass er sich für Musik zu interessieren begann, nachdem er den amerikanischen Rapper 50 Cent gehört hatte.

Er ist in Russland berühmt durch sein romantisches Lied Der Duft meiner Frau.

Zusammen mit Batyr Doljew, einem Sänger aus der südkaukasischen Republik Adygeja, spielt er dieses Lied über ihre Heimat.

