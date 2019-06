Fünf Gründe, in der russischen Armee zu dienen

Du kannst endlich schießen!

Du wolltest schon immer mit einer Maschinenpistole schießen, aber hattest noch keine Gelegenheit dazu?

In der Armee wird es zu deinen Pflichten gehören, das Schießen zu üben! Auf dem Schießstand! Jede Woche! Sogar mehrmals die Woche! Mit einer Maschinenpistole, einer Pistole, einem Scharfschützengewehr und sogar einem Maschinengewehr!

Wo sonst noch findest du einen Arbeitgeber, der dich dafür bezahlt, den ganzen Montag mit deinen Kameraden im Freien zu verbringen? Das wird dein Job in der Armee sein!

Du wirst abnehmen!

Du wirst abnehmen. Ob es dir gefällt oder nicht, du wirst abnehmen und einen straffen Körper bekommen.

In der Armee muss man jeden Morgen vor dem Frühstück zwei Kilometer joggen und über die Eskaladierwand klettern. Du kann nicht sagen, dass du keine Lust hast und noch ein paar Minuten schlafen willst. Du wirst den besten Fitness-Trainer und Motivator haben: Deinen Rekrutenausbilder.

Während meiner Armeezeit hatte ich zwei Kameraden: Als wir eingezogen wurden, wog der eine 127 kg, der andere 108 kg. Nach einem Jahr in der Armee hatten beide dank täglichem Training und richtiger Ernährung 30 kg abgenommen.

Außerdem wirst du in der russischen Armee nachmittags schlafen! Jeden Tag! Und dann geht es ab zum Abendtraining.

Adrenalin

Bist du schon mal mit einem Fallschirm gesprungen? Oder mit einem Panzer gefahren? Oder hast gar mit einer Panzerkanone geschossen?

Hier musst du Hubschrauber fliegen und mit einem 50 Tonnen schweren Monster durch die Gegend fahren, das den Boden aufwühlt, die Bäume umreißt und um dessen Motor dich jeder Bugatti-Fahrer beneiden wird!

In der Armee weiß man nie, wohin man am nächsten Tag geschickt wird oder an welchen Manövern am anderen Ende des Landes man teilnehmen muss.

Wenn du also noch nie mit einer Fregatte auf das offene Meer gefahren oder mit einem Transporthubschrauber über Berge und Wälder geflogen bist und deine Seele nach Abenteuern verlangt, ist es definitiv an der Zeit, dass du das Büro verlässt und zur russischen Armee gehst.

Stabilität

Wie auch immer sich dein Leben gestaltet, was auch immer in deinem Land passiert – du wirst stets einen Job haben und zweimal im Monat Gehalt bekommen.

Dabei ist immer klar, was du tun musst, um in der Hierarchie aufzusteigen. So kannst du dein Leben für die nächsten Jahre planen und vor allem für deinen Dienst vom Staat eine Wohnung bekommen!

Sozialpaket

Das Armeeleben bietet Vergünstigungen und eine Krankenversicherung nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie. Der Staat kümmert sich um die Gesundheitsversorgung deiner Frau und Kinder.

Du bekommst einen Preisnachlass für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 30 Urlaubstage pro Jahr!

Und je nach den klimatischen Bedingungen deiner Einsatzregion wirst du nicht erst nach 20 Dienstjahren, sondern bereits nach 15 oder sogar zwölf in den Ruhestand gehen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.