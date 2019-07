Hier muss man tief ins Portemonnaie greifen: Die teuersten Orte in Moskau (FOTOS)

Hotels

Pozharsky Royal Suite Lounge/Four Seasons Moscow Pozharsky Royal Suite Lounge/Four Seasons Moscow

Um das berühmte Postkartenmotiv aus ihrem Hotelfenster zu sehen, müssen sie pro Nacht ganze 1.239.000 Rubel (16.875 Euro) berappen. Soviel kostet die Poscharski Royal Suite (eng) auf der siebten Etage des Four Seasons Hotel Moskau. Dafür haben Sie den Blick auf den Roten Platz und die Basilius-Kathedrale, drei Schlafzimmer mit je einem eigenen marmornen Badezimmer, eine eigene Terrasse mit Grillplatz und eine Sauna. Ironischerweise ist das Frühstück jedoch nicht inklusive, sondern muss extra bezahlt werden.

Die Royal Suite im Lotte Hotel Moskau ist mit 1.180.000 Rubel (ca. 16.000 Euro) ähnlich teuer. Mit 490 Quadratmetern ist sie die größte Hotelsuite in ganz Moskau. Sofern gewünscht, kann sie sogar noch größer gemacht werden. In diesem Falle wird eine Tür zur nebenan gelegenen Junior Suite freigegeben. Im Preis enthalten sind zudem ein Wintergarten, eine Sauna, ein Smart House System, eine Bibliothek, ein Piano der Marke Bechstein und ein Rund-um-die-Uhr-Butler-Service.

Immobilien

cian.ru cian.ru

Im selben Gebäude wie das Four Seasons Hotel findet sich auch eine der teuersten Wohnungen der Stadt. Das 1.256 Quadratmeter große Penthouse erstreckt sich über zwei Etagen und kostet momentan 3,58 Milliarden Rubel (48,75 Millionen Euro). Besonders begehrt scheint das Appartement am Roten Platz jedoch nicht zu sein. Es ist inzwischen schon seit einigen Jahren auf dem Markt und die Preise sinken kontinuierlich.

Verglichen mit dieser Wohnung sind die Appartements in den Wolkenkratzern im Viertel Moscow City schon fast richtige Schnäppchen. Das höchste Penthouse Europas (rus) im 93. Stock des Federation Tower kostet zum Beispiel „nur“ 2,2 Milliarden Rubel (rund 30 Millionen Euro). Und das, obwohl es mit drei Etagen und 2.181 Quadratmetern sogar noch größer ist.

Die teuersten Immobilien finden sich jedoch nicht in der Moskauer Innenstadt, sondern im Umland. Diese Gegend ist insbesondere bei Russlands Oligarchen sehr beliebt. Vor zwei Jahren wechselte dieses Haus (rus) an der Rubljowo-Uspenskoje-Autobahn für rekordverdächtige 5,8 Milliarden Rubel (80 Millionen Euro) seinen Besitzer. Öffentlich zugängliche Bilder des Anwesens sind kaum vorhanden. Angeblich gibt es aber unter anderem ein eigenes Kino, ein Billardzimmer, ein Hammam, einen Konferenzsaal, einen kleinen Bauernhof und einen Fischteich. Das 1.700 Quadratkilometer große Gelände um das Haus herum soll bei Bedarf sogar noch erweitert werden können.

Wellnesszentren und Fitnessstudios

Seit vielen Jahren gehört dieser Titel dem Golden Mile Fitness & Spa an der Chilkow-Gasse. Die Mitgliedschaft kostet hier 320.000 Rubel (4.327 Euro) pro Jahr und richtet sich dem Werbeslogan zufolge an „echte Kenner des hochwertigen Lebensstils“.

Einer der Gründe für den hohen Preis ist die Lage in der Nähe der Ostoschenka-Straße. Immobilien dort sind inzwischen teurer (rus) als auf der 5th Avenue in New York City. Einige der reichsten Russen überhaupt leben ebenfalls in diesem Teil Moskaus.

Restaurants

Russland hat interessanterweise kein einziges Sternerestaurant. Trotzdem sind die Restaurantpreise insbesondere in Moskau teils sehr hoch.

Im Restaurant Turandot zum Beispiel gibt es frische Himbeeren für 1.800 Rubel (24,50 Euro), einen Brunch für 4.350 Rubel (59,20 Euro), japanisches Kobe-Rind für 9.900 Rubel (135 Euro) und Champagner für 175.000 Rubel (2.382 Euro). Allein das Design des Restaurants nahm sechs Jahre in Anspruch. Dafür gibt es in insgesamt elf Räumen jetzt Rocaille-Dekor, feinstes Bauscher-Porzellan, chinesische Antiquitäten, Fresken und Stuck. Kein Wunder, dass das Restaurant auch „russisches Versailles” genannt wird.

Das chinesische Restaurant Soluxe Club in der Nähe des Ukraina-Hotels und des Weißen Hauses hat eine Bar aus Halbedelsteinen und zählt ebenfalls zu den teuersten Restaurants Osteuropas. Das „Kaiserliche Menü“ besteht aus Seeohren mit Kaisersauce für 9.500 Rubel (130 Euro) oder gebackenem Seebarsch für 6.500 Rubel (88,50 Euro).

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.